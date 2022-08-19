 Канцлер ФРГ Шольц отверг подозрения в причастности к скандалу cum-ex | Новости из Германии о Германии | DW | 19.08.2022

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Германия

Канцлер ФРГ Шольц отверг подозрения в причастности к скандалу cum-ex

Олаф Шольц в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга назвал "догадками и инсинуациями" обвинения в его возможной причастности к крупнейшей налоговой афере в истории Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга отверг подозрения в причастности к налоговым махинациям в рамках так называемого дела cum-ex, сообщает агентство AFP в пятницу, 19 августа.

"Я не имел никакого влияния на налоговое разбирательство с банком M.M.Warburg. Никакого политического влияния не было", - заявил Шольц. Обвинения канцлер назвал "догадками и инсинуациями", которые "явно ничем и никем не подкреплены".

Шольц выступал перед комитетом в рамках продолжающегося расследования коррупционного скандала, случившегося в 2016 году. Тогда налоговые органы Гамбурга отказались от требования о возврате 47 млн евро банком M.M.Warburg в связи со сделками cum-ex. Эти латинские предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов.

Механизм мошеннической схемы cum-ex

Суть аферы заключалась в том, что в ходе перепродажи крупного пакета акций компании в день выплаты ей дивидендов, сразу несколько участников аферы обращались в налоговые органы Германии за компенсацией якобы уплаченных налогов. По разработанной схеме, сразу несколько людей получали справку, дающую право на налоговый возврат. В итоге, 25-процентный налог с дивидендов выплачивался один раз, а деньги за якобы уплаченные налоги государство возвращало дважды или даже несколько раз, поскольку налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг.

Афера стала самым крупным налоговым скандалом в истории Германии. Общую сумму потерь из бюджета оценивали в 30 млрд евро только за 2001-2016 годы. Обвинения были предъявлены десяткам людей, в том числе банкирам, биржевым трейдерам, юристам и финансовым консультантам.

Почему Олаф Шольц оказался связан со скандалом

В 2016 году налоговые органы Гамбурга потребовали от частного гамбургского банка M.M.Warburg вернуть по сделкам сum-ex 47 миллионов евро налогов. Но через несколько дней отказались от взыскания. В тот период Шольц занимал пост мэра города. Теперь следователи изучают вопрос, было ли оказано политическое влияние на налоговые структуры.

Местная оппозиция тогда инициировала парламентское расследование, в ходе которого выяснилось, что Шольц умолчал о встрече с руководством банка именно в те дни, когда городские налоговые органы требовали возврата налогов. После того, как к следователям попали дневники сооснователя M.M.Warburg, Шольц признал факт встреч. При этом он категорически отрицал свое влияние на решение налоговых органов. "Это было бы политической глупостью, а я к глупостям не склонен", - заявлял он в апреле 2021 года в выступлении перед членами парламентской комиссии по расследованию дела M.M.Warburg.

Генпрокуратура Гамбурга не увидела оснований для подозрений Шольца

В феврале 2022 года гамбургский юрист Герхард Штрате (Gerhard Strate) подал заявление "по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов", в том числе против Олафа Шольца. 

Генпрокуратура отвергла заявление как "необоснованное", подтвердив тем самым решение прокуратуры Гамбурга, которая ранее отказалась от возбуждения уголовного дела. В отказе Генпрокуратуры говорится, что нет "достаточных фактических оснований для подозрений в том, что предполагаемое уклонение от уплаты налогов банком M.M.Warburg сознательно или добровольно поощрялось ответственными лицами в финансовой администрации Гамбурга".

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    Автор: Марина Барановская


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