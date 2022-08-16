 Афера cum-ex: Генпрокуратура Гамбурга не видит оснований для подозрений Шольца | Новости из Германии о Германии | DW | 16.08.2022

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Германия

Афера cum-ex: Генпрокуратура Гамбурга не видит оснований для подозрений Шольца

Жалоба адвоката на отказ прокуратуры Гамбурга от уголовного преследования канцлера ФРГ признана необоснованной, сообщила газета Der Tagesspiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Олаф Шольц (Olaf Scholz)

Генеральная прокуратура Гамбурга не видит оснований для подозрений в пособничестве в уклонении от уплаты налогов канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по делу о фискальном скандале, связанном с гамбургским банком M.M.Warburg. Об этом сообщило во вторник, 16 августа, издание Der Tagesspiegel.

Как пояснила главный прокурор Миа Шперлинг-Карстенс (Mia Sperling-Karstens), генпрокуратура отклонила жалобу адвоката на отказ от уголовного преследования. В феврале гамбургский юрист Герхард Штрате (Gerhard Strate) подал заявление "по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов" против Олафа Шольца, бургомистра Гамбурга Петера Ченчера (Peter Tschentscher) и  ряда других лиц. Генпрокуратура на данном этапе отвергла заявление как "необоснованное", подтвердив тем самым решение прокуратуры Гамбурга, которая ранее отказалась от возбуждения уголовного дела.

В отказе Генпрокуратуры говорится, что нет "достаточных фактических оснований для подозрений в том, что предполагаемое уклонение от уплаты налогов банком M.M.Warburg сознательно или добровольно поощрялось ответственными лицами в финансовой администрации Гамбурга".

Вопрос оказания политического влияния на налоговые структуры

В 2016 году налоговые органы Гамбурга отказались от требования о возврате 47 млн евро банком M.M.Warburg в связи со сделками cum-ex. В то время Шольц занимал пост мэра этого города. Следователи изучали вопрос, было ли оказано политическое влияние на налоговые структуры.

Афера cum-ex включает в себя серию уголовных дел, расследованием которых занимается прокуратура Кельна. В начале августа следователи обнаружили в одном из сейфов гамбургского банка M.M.Warburg, руководство которого также подозревается в причастности к скандалу, 214 800 евро. Владельцем сейфа оказался экс-депутат бундестага Йоханнес Карс (Johannes Kars), которого следствие подозревает в посредничестве в содействии уклонению от уплаты налогов.

В 2016 году Карс организовал встречу акционеров банка с тогдашним мэром Гамбурга и нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем. На тот момент управляющие директоры финансового учреждения находились под следствием. Налоговые органы Гамбурга потребовали от банка вернуть по сделкам сum-ex 47 млн евро налогов. Но через несколько дней неожиданно отказались от взыскания.

Умолчал о встрече с руководством банка

Решение вызвало интерес не только у прокуратуры, но и у местной оппозиции, которая инициировала парламентское расследование. В ходе него выяснилось, что Шольц умолчал о встрече с руководством банка именно в те дни, когда городские налоговые органы требовали возврата налогов. Шольц признал сначала только одну встречу, потом еще две. Сделать это его вынудили записи в дневнике сооснователя M.M.Warburg, попавшие к следователям во время одного из обысков.

При этом Шольц категорически отрицал свое влияние на решение фискальных органов. "Это было бы политической глупостью, а я к глупостям не склонен", - заявлял лидер социал-демократов в апреле 2021 года, выступая перед членами парламентской комиссии по расследованию дела M.M.Warburg. Тогда он утверждал, что деталей встреч якобы не помнил.

Мошенническая схема cum-ex - спекуляциях с налогом на дивиденды, в результате которых казна лишилась, по оценкам экспертов, нескольких миллиардов долларов.

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    Автор: Екатерина Венкина


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