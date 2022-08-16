Афера cum-ex: Генпрокуратура Гамбурга не видит оснований для подозрений Шольца

Генеральная прокуратура Гамбурга не видит оснований для подозрений в пособничестве в уклонении от уплаты налогов канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по делу о фискальном скандале, связанном с гамбургским банком M.M.Warburg. Об этом сообщило во вторник, 16 августа, издание Der Tagesspiegel.

Как пояснила главный прокурор Миа Шперлинг-Карстенс (Mia Sperling-Karstens), генпрокуратура отклонила жалобу адвоката на отказ от уголовного преследования. В феврале гамбургский юрист Герхард Штрате (Gerhard Strate) подал заявление "по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов" против Олафа Шольца, бургомистра Гамбурга Петера Ченчера (Peter Tschentscher) и ряда других лиц. Генпрокуратура на данном этапе отвергла заявление как "необоснованное", подтвердив тем самым решение прокуратуры Гамбурга, которая ранее отказалась от возбуждения уголовного дела.

В отказе Генпрокуратуры говорится, что нет "достаточных фактических оснований для подозрений в том, что предполагаемое уклонение от уплаты налогов банком M.M.Warburg сознательно или добровольно поощрялось ответственными лицами в финансовой администрации Гамбурга".

Вопрос оказания политического влияния на налоговые структуры

В 2016 году налоговые органы Гамбурга отказались от требования о возврате 47 млн евро банком M.M.Warburg в связи со сделками cum-ex. В то время Шольц занимал пост мэра этого города. Следователи изучали вопрос, было ли оказано политическое влияние на налоговые структуры.

Афера cum-ex включает в себя серию уголовных дел, расследованием которых занимается прокуратура Кельна. В начале августа следователи обнаружили в одном из сейфов гамбургского банка M.M.Warburg, руководство которого также подозревается в причастности к скандалу, 214 800 евро. Владельцем сейфа оказался экс-депутат бундестага Йоханнес Карс (Johannes Kars), которого следствие подозревает в посредничестве в содействии уклонению от уплаты налогов.

В 2016 году Карс организовал встречу акционеров банка с тогдашним мэром Гамбурга и нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем. На тот момент управляющие директоры финансового учреждения находились под следствием. Налоговые органы Гамбурга потребовали от банка вернуть по сделкам сum-ex 47 млн евро налогов. Но через несколько дней неожиданно отказались от взыскания.

Умолчал о встрече с руководством банка

Решение вызвало интерес не только у прокуратуры, но и у местной оппозиции, которая инициировала парламентское расследование. В ходе него выяснилось, что Шольц умолчал о встрече с руководством банка именно в те дни, когда городские налоговые органы требовали возврата налогов. Шольц признал сначала только одну встречу, потом еще две. Сделать это его вынудили записи в дневнике сооснователя M.M.Warburg, попавшие к следователям во время одного из обысков.

При этом Шольц категорически отрицал свое влияние на решение фискальных органов. "Это было бы политической глупостью, а я к глупостям не склонен", - заявлял лидер социал-демократов в апреле 2021 года, выступая перед членами парламентской комиссии по расследованию дела M.M.Warburg. Тогда он утверждал, что деталей встреч якобы не помнил.

Мошенническая схема cum-ex - спекуляциях с налогом на дивиденды, в результате которых казна лишилась, по оценкам экспертов, нескольких миллиардов долларов.

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