АдГ потерпела поражение в споре о постах в бундестаге

Конституционный суд ФРГ отклонил иски правых популистов о неизбрании депутатов АдГ председателями комитетов бундестага в нынешнем легислатурном периоде и смещении с руководящего поста - в прежнем.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потерпела поражение в споре вокруг руководящих постов в бундестаге. В среду, 18 сентября, Федеральный конституционный суд Германии отклонил два иска АдГ, настаивавшей на своем праве на председательство в комитетах бундестага.

Решение было принято единогласно. Избрание председателей комитетов и смещение председателя комитета по правовым вопросам проходило в соответствии с регламентом бундестага, заявила председательствующая судья Второго сената Дорис Кёниг (Doris König).

Она подчеркнула, что распределение председательских постов в бундестаге не обязательно должно отражать численность фракций. В соответствии с раскладом сил в бундестаге должен определяться состав комитетов, но не распределяться организационные должности, какой является председатель комитета, пояснила судья.

Депутаты от АдГ не смогли занять посты председателей комитетов

В 2021 году, в начале текущего легислатурного периода кандидаты от АдГ не набрали необходимого большинства голосов на выборах председателей трех комитетов бундестага. Таким образом правопопулистская фракция в настоящее время не имеет председательских постов в парламентских комитетах, хотя с учетом численности могла рассчитывать на три таких поста.

Вопрос о распределении руководящих постов в парламентских комитетах обсуждается в совете старейшин каждого состава бундестага. В случае отсутствия консенсуса, как это было после прошлых выборов три года назад, данный вопрос решается исходя из величины фракций. В ходе консультаций было решено передать правым популистам руководство в комитетах по внутренним делам, по вопросам здравоохранения и по развитию.

Поскольку по данному вопросу среди депутатов имелись возражения, в трех комитетах дважды - в декабре 2021-го и январе 2022 года -были проведены тайные выборы, но все три кандидата существенно недобрали голосов для победы. Поэтому данные комитеты до сих пор возглавляют заместители председателей. Руководство АдГ пожаловалось в Конституционный суд на нарушение прав на равное обращение, на эффективную оппозицию и на справедливое и лояльное применение регламента бундестага.

Иск о смещении председателя комитета был отклонен

Второй иск касался смещения с поста председателя комитета по правовым вопросам депутата от АдГ Штефана Бранднера (Stephan Brandner) в ноябре 2019 года. Данное решение было правомерным, поскольку такие вопросы входят в сферу ответственности самого парламентского комитета, заявил суд. Кроме того, решение не было принято произвольно, а в связи с утратой доверия к председателю и его способностям большинства членов комитета на фоне ряда инцидентов, а также вытекающей из этого невозможности дальнейшего сотрудничества, указывается в решении суда.

В прошлом легислатурном периоде впервые за 70 лет существования бундестага был смещен с поста глава комитета, за решение проголосовали все члены комитета за исключением парламентариев от АдГ. Причиной стали многочисленные скандалы, вызванные высказываниями Штефана Бранднера в соцсетях, выходящие за пределы политкорректности.

Чашу терпения парламентариев переполнил комментарий в связи с награждением Федеральным крестом за заслуги певца Удо Линденберга (Udo Lindenberg), известного своей резкой критикой правых популистов. Бранднер назвал это "наградой для Иуды". До этого юрист вызвал, в частности, возмущение, своими комментариями по поводу нападения правого экстремиста на синагогу в Галле.