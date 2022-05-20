87-й день войны России против Украины: главные события

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Россия прекратила экспорт газа в Финляндию. Президент США Байден подписал закон о выделении Украине 40 млрд долларов.
На 87-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в субботу, 21 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
Российские войска наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области, пытаясь остановить их продвижение в сторону границы с РФ, сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ . По данным украинского командования, в настоящее время Россия ведет подготовку к наступлению на славянском и лиманском направлениях. На слобожанском направлении российские войска продолжают ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. На донецком направлении предпринимаются попытки прорвать линию обороны украинских войск и выйти на административную границу Луганской области, отмечает Генштаб.
Министерство обороны РФ утром в субботу отчиталось о ракетном ударе по хранилищам топлива в районе Одессы, предназначенным для бронетехники. В Москве также утверждают, что в Одесской области российской армией уничтожена база подготовки сил специальных операций ВСУ. В Житомирской области Украины ударом морских ракет "Калибр" уничтожена крупная партия вооружения из США и Европы для украинской армии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Власти нескольких украинских регионов 21 мая рассказали о последствиях обстрелов со стороны российских войск. В Ровненской области ракетный удар был нанесен "по объектам военной инфраструктуры", ранены шесть человек, сообщил глава области Виталий Коваль. Черниговская область была обстреляна из минометов, пострадавших нет, сообщило оперативное командование "Север". В Николаевской области ракеты попали в заправочную станцию и склад строительной компании, рассказал глава области Виталий Ким.
В Одесской области накануне крылатая ракета попала в промышленное предприятие с удобрениями, сообщило оперативное командование "Юг". "В результате попадания на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты", - говорится в сообщении . В Житомирской области, также обстрелянной накануне с моря, повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры, ранены три человека, сообщил мэр города Малина Александр Ситайло.
В Луганской области российские войска разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, сообщение между городами сохраняется. Гайдай указал, что артобстрелы Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки проводятся день и ночь, не прекращаясь ни на час. И тем не менее за сегодняшний день удалось эвакуировать 57 мирных жителей.
Полиция Украины сообщила, что российские войска нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное Донецкой области. В подвале здания в этот момент укрывались 100 служителей церкви, среди которых были и дети, утверждают в полиции. Никто из людей не пострадал, в церкви был разрушен скит Святогорской лавры в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость". Монахов эвакуировали в безопасное место, всего вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин, утверждает полиция.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистам по случаю третьей годовщины вступления в должность главы государства, что победы в войне с Россией Украина может достичь только на поле боя, но окончательная точка все равно будет поставлена за столом переговоров. "Победа будет очень сложной. Она будет и кровавая, она будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии", - сказал глава государства. По его словам, только за столом переговоров можно решить ряд сложных вопросов: окончательного прекращения войны и установления мира, деоккупации украинских территорий, обмена и возвращения домой украинских военных и гражданских. "Мы хотим вернуть все. А Российская Федерация хочет всего не отдать, ничего не отдать", - отметил Зеленский.
По словам украинского лидера, перед началом российского вторжения армия Украины насчитывала от 250 000 до 260 000 человек, а сейчас личный состав ВСУ - уже 700 000 человек. "То, что вы видите сейчас, - это результат работы 700 000 человек, и это минимум, чтобы защищать такую территорию", - подчеркнул Зеленский. Оценивая численность российской армии, он сказал, что "это действительно большой объем". "Я думаю, что на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы", - считает президент Украины.
Поставки российского газа в Финляндию остановлены, сообщил финский сетевой оператор Gasgrid. Финская государственная компания Gasum подтвердила прекращение поставок. По ее данным, российский газовый концерн "Газпром" объявил о прекращении подачи газа с 6 часов утра по среднеевропейскому времени. Это произошло после отказа Gasum оплачивать счета за поставляемый газ в рублях, как того требовал "Газпром". В финской компании пояснили, что тщательно подготовилась к такой ситуации. В ближайшие месяцы снабжение потребителей будет осуществляться из других источников по трубопроводу Balticconnector, соединяющему Финляндию с Эстонией.
Тем временем МИД РФ опубликовал полный список из 963 американцев, в отношении которых действуют санкции и которым запрещен въезд в Россию. Против многих фигурантов списка - в том числе президента США Джо Байдена - санкции были введены вскоре после российского вторжения в Украину. Кроме того, опубликован перечень из 26 граждан Канады, в отношении которых Москва ввела аналогичные меры. В него попали в том числе Софи Трюдо - жена премьер-министра страны Джастина Трюдо, военачальники канадской армии, главы компаний оборонной сферы и президент Канадско-украинской торговой палаты. На этой неделе Канада ввела запретила въезд в страну около тысячи россиян, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину, в том числе президенту Владимиру Путину.
Джо Байден 21 мая подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов (около 38 млрд евро), сообщил Белый дом. Из этих средств в том числе 6 млрд выделены на обучение, оборудование и вооружение военных, 9 млрд на пополнение запасов американского оружия.
Кроме того, премьер-министры Украины и Португалии Денис Шмыгаль и Антониу Кошта подписали меморандум, по которому Португалия предоставит Украине финансовую помощь в размере 250 млн евро. Первый транш в 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году.
Канада предоставит Украине дополнительный заем в 250 млн канадских долларов (184 млн евро), сообщила министр финансов Христя Фриланд. Средства будут направлены Киеву через специальный счет Международного валютного фонда. В целом за текущий год финансовая помощь Канады Украине достигла 1,87 млрд канадских долларов (1,37 млрд евро). Канада намерена вместе с союзниками по "Группе семи" продолжать поддерживать Украину в борьбе за защиту суверенитета и демократии.
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