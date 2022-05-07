 77-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 11.05.2022

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Украина

77-й день войны России против Украины: главные события

В ВСУ заявили об освобождении населенного пункта в Харьковской области. В Херсоне планируют попросить Путина включить область в состав РФ, а в Белгородской области сообщают о погибшем в результате украинского обстрела.

Украинский солдат в Донецкой области после авиаудара

Украинский солдат в Донецкой области после авиаудара

В 77-й день полномасштабной войны России против Украины Генштаб ВСУ заявил об освобождении населенного пункта Питомник в Харьковской области в результате успешной контратаки украинских сил. В Донецком направлении российские подразделения в среду, 11 мая, продолжали попытки установить контроль над Рубежным и провести наступление в сторону Лимана. В Мариуполе продолжаются артиллерийские и авиационные обстрелы украинских военных на территории завода "Азовсталь".

Одним из получивших наибольшее внимание в СМИ событий дня стало заявление оккупационных властей Херсонской области о планах обратиться к президенту РФ с просьбой включить ее в состав России. "Присоединение" региона к России не будет происходить на референдуме, заявил называющий себя "замглавой военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов. "Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", - утверждал он.

Мэр Мариуполя призывает полностью эвакуировать жителей

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал провести полную эвакуацию жителей города, указав, что до конца года от болезней и невыносимых условий там могут умереть более 10 тысяч человек. "Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения - старики и больные люди", - заявил он, указав, что в городе остаются 150-170 тысяч человек.

В Ватикане Папа римский Франциск принял жен бойцов полка "Азов" Катерину Прокопенко и Юлию Федосюк. На встрече также присутствовал издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Супруги бойцов передали понтифику два письма и несколько фотографий. "Муж написал мне день назад, что даже вода в технике заканчивается, и попросил поискать статью о том, как прожить без воды как можно дольше. Боюсь потерять, конечно, но еще и злюсь, потому что ничего не могу сделать, это ужасно, происходящее на "Азовстали" похоже на реалити-шоу и нам никто не помогает, поэтому мы надеемся на папу, он наша последняя надежда", - цитирует Юлию Федосюк газета Corriere della Sera.

В Германии начали обучать украинских военных обращению с самоходными гаубицами

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны Россия выпустила по территории Украины 2154 ракеты. Отдельно он подчеркнул, что 8 и 9 мая, когда весь мир отмечал годовщину победы над нацистским режимом, только по гражданским объектам Одессы и Одесской области российская армия выпустила 25 ракет.

Зеленский в в среду обсудил вопросы оборонной помощи, сотрудничества в энергетики и санкции против России с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а в Германию прибыли около 60 украинских военных для обучения работе с самоходными артиллерийскими установками PzH 2000. Германия поставит Украине семь таких систем, еще пять - Нидерланды.

По данным AFP, президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины, теперь документ должен подписать премьер-министр страны. Чешские законы запрещают воевать в иностранной армии, а чтобы получить разрешение, добровольцы должны обратиться с прошением к президенту. Всего заявки подали около 400 человек.

В Украине завершили расследование первого дела против военного РФ

В Киеве также сообщили о завершении расследования первого уголовного дела против российского военного, которого обвиняют в убийстве мирного жителя в Сумской области. Дело передано в суд, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Обвиняемым по делу проходит 21-летний сержант Вадим Шишимарин, которого прокуратура называет командиром отделения 4-й танковой дивизии (в/ч 32010, Наро-Фоминск). По версии следствия, Шишимарин 28 февраля застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области, ехавшего на велосипеде. Российского военного обвиняют по статье о нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, ему грозит пожизненный срок.

Прекращен транзит газа через Сохрановку

Утром в среду стало известно о полном прекращении транзита российского газа через один из ключевых пунктов в Украине - Сохрановку. Данные украинского оператора ГТСУ свидетельствуют о том, что объемы газа, поставляемые транзитом в Европу через Украину через Сохрановку сократились до ноля. В ГТСУ заявили, что "из-за вмешательства оккупационных властей в технические процессы" эксплуатировать компрессорную станцию в Новопскове в Луганской области уже невозможно, поэтому с 11 мая газовый поток по маршруту через Сохрановку прекращается и перенаправляется через узловую станцию в Судже. Вечером в Германии заявили, что впервые с начала войны резко сократились объемы поступающего российского газа. Транзит газа по одному из главных газопроводов в ФРГ снизился на 25 процентов, сообщило Федеральное ведомство по сетям в Бонне.

Российское правительство в тот же день ввело санкции против бывшей "дочки" Газпрома - Gazprom Germania, которая в начале апреля была в Германии передана под управление Федерального ведомства по сетям. В постановлении правительства, помимо нее, перечисляются еще 30 компаний, внесенных в российский черный список.

В Белгородской области заявили о погибшем в результате обстрела из Украины

Граничащие с Украиной регионы РФ вновь сообщили об обстрелах с украинской стороны. В результате обстрела села Солохи в Белгородской области есть погибший, заявил губернатор Вячеслав Гладков. "Самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов. По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в Telegram. Об обстреле со стороны Украины также сообщили в Курской области.

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