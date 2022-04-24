61-й день войны России против Украины: главные события

На 61-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести тяговых подстанций

Министерство обороны России на вечернем брифинге в понедельник, 25 апреля, сообщило об уничтожении ракетами большой дальности шести тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые идут поставки иностранного вооружения и военной техники украинским войскам в Донбассе. Кроме того, сообщается об уничтожении в результате ракетных ударов четырех украинских пунктов управления, склада боеприпасов в районе Славянска, штаба "Правого сектора" в Новогродовке, а также о поражении позиции украинского комплекса "Точка-У", артиллерийской батареи и 10 районов сосредоточения живой силы и техники.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин рассказал DW об обстреле российскими военными пяти железнодорожных станций в центральной и западной части Украины. Некоторые ракеты были сбиты украинской системой ПВО, указал он. По словам Камышина, несмотря на обстрелы, движение на железных дорогах восстановлено.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается о требовании российских сил в контролируемом ими поселке Большая Александровка в Херсонской области о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. "К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация", - заявил Генштаб. Кроме того, в заявлении указывается на перегруппировку российских войск на южнобужском направлении. Основные усилия ВС РФ сосредоточены на направлениях Херсон - Николаев и Херсон - Кривой Рог, отметил Генштаб.

Украина фиксирует наращивание сил РФ в Белгородской области

Минобороны Украины заявило, что ВС РФ также концентрируют в Белгородской области дополнительные военные подразделения, предназначенные для наращивания группировки на востоке Украины. Основной целью россиян является окружение группировки украинских войск, установление полного контроля на Донецкой и Луганской областях Украины, обеспечение и удержание сухопутного коридора из Крыма, заявил на брифинге представитель украинского ведомства Александр Мотузяник. Он также отметил, что на всей территории Украины продолжаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам. Для пусков крылатых ракет ВС РФ используют стратегические бомбардировщики Ту-95/160 и корабли в акватории Черного моря.

В результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области ранены два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее в понедельник губернатор сообщил об обстреле приграничного села Нехотеевка "со стороны Украины". По его словам, повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет.

Ракетный обстрел Винницкой области

В Винницкой области в результате совершенного утром 25 апреля ракетного обстрела двух городов погибли пять человек, ранены 18, заявила Винницкая областная прокуратура. По данным ведомства, российские подразделения нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре вблизи городов Жмеринка и Казатин. По этому факту СБУ начала уголовные производства по ч. 3 ст. 110 УК Украины - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям.

В результате ракетных ударов по ТЭЦ и НПЗ в Кременчуге Полтавской области один человек погиб и семь пострадали, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его данным, почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на северной окраине Кременчуга "уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск".

Эвакуация жителей из Мариуполя

Киев опроверг заявление Минобороны РФ о возможности эвакуации людей, находящихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. "Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали". Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры. Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором", - указала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Никаких договоренностей с Москвой о гуманитарных коридорах из "Азовстали" нет, указала она в Telegram.

Ранее Минобороны РФ заявило о прекращении огня вокруг комбината "Азовсталь" в Мариуполе для эвакуации находящихся на его территории гражданских лиц. Ведомство пообещало, что ВС РФ и подразделения так называемой "ДНР" прекратят "любые боевые действия" и отведут свои подразделения на безопасное расстояние для обеспечения вывода мирных граждан "в любых избранных ими направлениях". По гуманитарному коридору из "Азовстали" в понедельник никто не вышел, сообщил вечером начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Между тем в Мариуполе сообщили о принудительной эвакуации жителей в РФ. "В Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию 149 человек, из которых 23 - дети. Все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев", - заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "единственной и главной целью контроля над Мариуполем является доступ к порту как самому глубокому на Азовском море" и обустройство там военной базы. "Все это должно обслуживать ограниченное количество населения. Теперь мы видим тенденцию к подтверждению и реализации", - написал он в Telegram-канале.

По данным украинской военной разведки, Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских военных и гражданских лиц, находящихся на территории "Азовстали". "Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия", - заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ведомства, россияне могут нанести ракетные удары с применением боеприпасов - носителей боевых отравляющих веществ и параллельно применять аэрозоли с химическим оружием.

Генпрокуратура Украины: более 3800 жертв среди мирного населения

По данным Генпрокуратуры Украины, в результате вторжения РФ погибли 3818 мирных украинцев. Еще более 4 тысяч человек ранены, заявила агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она указала, что эти данные неполные, поскольку не учитывают погибших и раненых в заблокированном российскими силами Мариуполе, а также районах Киевской области, недоступных для сотрудников прокуратуры.

За время российского вторжения погибли 215 детей, заявил офис генерального прокурора Украины. Еще 391 ребенок получил ранения, написало ведомство в Telegram. Больше всего детей пострадало в Донецкой (124), Киевской (114), Харьковской (93), Черниговской (66), Херсонской (44) и Николаевской (43) областях. Кроме того, за время полномасштабной войны в Украине повреждены 1500 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью, указывается далее.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с начала полномасштабной войны в Украине эту страну покинули более 5,2 млн человек. При этом более 45 тысяч человек уехали из Украины за последние сутки, заявила организация в Женеве. Почти 3 млн украинских беженцев размещены в Польше, указывается в заявлении. Кроме того, УВКБ ООН насчитало более 7,7 млн украинцев, которым пришлось из-за войны покинуть свои дома и уехать в другие регионы своей страны. Свои дома также покинули почти две трети всех украинских детей.

Потери российский войск в Украине

По данным Генштаба ВСУ, за два месяца войны в Украине российские вооруженные силы потеряли около 21 900 человек личного состава, из них около 100 погибли за последние сутки. Кроме того, украинские силы ликвидировали, в числе прочего, 884 российских танка, 2258 боевых бронированных машин, 411 артиллерийских систем, 69 комплексов ПВО, 181 самолет, 154 вертолета и восемь кораблей, указал Генштаб в Facebook. "Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ)", - сообщается далее.

По оценке правительства Великобритании, с начала войны в Украине убиты около 15 000 российских военнослужащих. Эту цифру назвал министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте. Кроме того, он указал на потери ВС РФ в военной технике. В частности, уничтожены либо захвачены более 2 тысяч единиц бронетехники, в том числе не менее 530 танков, 560 БМП и 530 БТР, сказал он, сославшись на несколько источников. "Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей", - заявил Уоллес. Британский министр также напомнил, что в начале вторжения в Украину РФ имела более 120 тактических батальонных групп, что соответствовало примерно 65 процентам числа всех наземных боевых частей российской армии. "В настоящее время мы предполагаем, что более 25 процентов их них уже не боеспособны", - отметил он. Одновременно Уоллес сообщил, что Великобритания предоставит Украине "небольшое число" бронированных транспортных средств Stormer, оборудованных зенитно-ракетными установками.

Согласно подсчетам "Медиазоны", с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля на ее территории погибли не менее 300 российских офицеров, в том числе два генерал-майона и замкомандующего Черноморским флотом. Издание насчитало 1744 публикации в соцсетях, региональных СМИ и на сайтах госорганов о гибели кадровых российских военных и выяснило, что во время российского вторжения были убиты не менее 500 солдат из наиболее боеспособных соединений, в частности, морские пехотинцы и спецназовцы. По его данным, в Украине погибли также не менее 70 бойцов Росгвардии и 20 летчиков авиации.

В РФ заявили о срыве покушения на Соловьева

ФСБ РФ сообщила о задержании участников неонацистской группы "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть"), которые якобы по заказу СБУ планировали убийство российского телеведущего Владимира Соловьева. "Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом", - завила пресс-служба ведомства. В ходе обысков в квартирах подозреваемых изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика, указывается далее.

Служба безопасности Украины (СБУ) отвергла обвинения Москвы в планах покушения на Соловьева. Ведомство заявило в Telegram, что работает над усилением безопасности Украины и не имеет ресурсов отвлекаться на российских пропагандистов, а также "не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории".

Россия высылает 40 немецких дипломатов

Россия объявила 40 сотрудников дипломатических учреждений Германии персонами нон грата. Решение принято в ответ на высылку 40 российских дипломатов из ФРГ в начале апреля, заявил МИД РФ. Российская сторона считает неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), "в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", указывается в заявлении.

Глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство РФ в США работает в условиях фактической блокады. "По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. У нас нет контактов на высоком уровне. Нам очень трудно каждый раз выполнить какие-либо поручения Москвы, если и когда нам нужно передать то или иное послание, сделать тот или иной демарш", - заявил он в эфире "России 24". По словам Антонова, американские ведомства поддерживают контакт лишь на рабочем уровне.

США пообещали Украине новый пакет военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским вечером 24 апреля пообещали Киеву дополнительную помощь в размере 322 миллионов долларов. Это позволит украинским вооруженным силам "перейти на более совершенное вооружение и системы ПВО, по сути, готовые к использованию в НАТО", заявил Блинкен. Еще более 390 миллионов долларов будут предоставлены 15 странам, которые предоставили Украине критически важные военные поставки после того, как Россия начала войну. Таким образом, общий объем дополнительной помощи, выделяемой Вашингтоном, составит 713 миллионов долларов.

По инициативе США 26 апреля представители десятков стран обсудятна авиабазе США "Рамштайн" в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц вопросы укрепления обороны Украины. Принять участие в конференции на крупнейшей американской авиабазе за пределами Соединенных Штатов министр обороны США Ллойд Остин пригласил около 40 государств. По его словам, одной из целей консультаций является обеспечение постоянной безопасности и суверенитета Украины. В частности, речь пойдет о потребностях Украины в области обороны и на период после нынешней российской агрессии. Среди приглашенных стран есть и государства, не входящие в НАТО. Министерство обороны США подчеркнуло, что встреча проводится не под эгидой альянса.

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