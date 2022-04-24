60-й день войны России против Украины: главные события

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Украинские власти сообщают о продолжении российского наступления на востоке. В Мариуполе снова не удалось открыть гуманитарный коридор.
На 60-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на вечернем брифинге в воскресенье, 24 февраля, что российские войска продолжают наступление на востоке для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути в аннексированный Крым. По данным Генштаба, противник пытался штурмовать населенные пункты Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха в Харьковской области, но отступил с потерями. Российские военные по-прежнему частично блокируют Харьков и продолжают обстрелы города. В Донецкой области они установили контроль над частью Заречного, также продолжаются бои за Рубежное в Луганской области, где российская армия "безуспешно пыталась закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях".
В Луганской области всю ночь продолжались тяжелые бои, сообщил в воскресенье утром глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его информации, в результате ночных обстрелов погибли восемь человек, двое получили ранения, разрушены минимум семь домов и отдел полиции. Продолжаются бои в Рубежном и Попасной, указал Гайдай. Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко рассказал о гибели двух девочек 5 и 14 лет в Очеретинской поселковой общине.
C начала российского вторжения в Украине из-за вооруженной агрессии погибли 213 детей, более 600 получили ранения, сообщил Офис генерального прокурора страны. От обстрелов и бомбежек пострадали 1500 образовательных учреждений, 102 из них были полностью уничтожены.
Гуманитарный коридор из Мариуполя в воскресенье снова не удалось открыть, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, Россия вновь не подтвердила режим прекращения огня. Переговоры по поводу открытия коридоров в понедельник продолжатся. "Мне представляется наиболее эффективным механизмом привлечение к вопросу организации гумкоридора ООН, и Гутерриш должен был бы в Москве поднять этот вопрос, отдельно для "Азовстали", где находится около 1 тысячи гражданских лиц", - сказала Верещук.
Ранее в ООН призвали к немедленному прекращению боевых действий в Мариуполе, чтобы можно было эвакуировать мирных жителей, которых в городе, по данным организации, остается около 100 тысяч. "На карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых людей в Мариуполе. Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас, чтобы спасти жизни, - заявил координатор ООН по кризисной ситуации в Украине Амин Авад. - Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет в опасности. Им нужно позволить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно". Православную Пасху Авад назвал поводом прекратить бои.
Международный комитет Красного Креста заявил о готовности выступить нейтральным посредником и помочь организовать эвакуацию из Мариуполя. "Созданы группы для обеспечения операций по безопасному проходу, как только будет достигнуто такое соглашение и будут предоставлены гарантии безопасности", - заявили в комитете. Организация призвала немедленно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ для безопасного выхода тысяч мирных жителей лиц и сотен раненых из города, в том числе из района завода "Азовсталь".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на приказ Путина отменить штурм, российские военные продолжает обстрел территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители. Чтобы остановить обстрел Подоляк предложил России три "Мариупольских шага": пасхальное перемирие над городом, организацию гуманитарных коридоров для гражданского населения и "раунд специальных переговоров" для обмена военными.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Турция вновь заявила о готовности предоставить всю необходимую помощь для переговоров между Киевом и Москвой, сообщил офис Эрдогана. Турецкий президент также призвал обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя. "Накануне переговоров Эрдогана с Путиным я подчеркнул необходимость немедленной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, в том числе "Азовстали", и немедленного обмена блокированных военных", - написал Зеленский.
Между тем в парламенте Великобритании призвали Францию и Германию выступить с более активной поддержкой Киева. Из-за российского наступления на востоке Украины "запад должен снова отреагировать, и мы намерены это сделать", - сказал председатель Консервативной партии Оливер Доуден. "У всех нас есть желание сделать это, но было бы хорошо увидеть больше от Франции и Германии", - приводит его слова SkyNews. "Мы слышим очень позитивные сигналы из Франции и Германии, но я бы хотел видеть дальнейшие действия", - сказал Доуден.
Из США в Польшу прибыли не менее шести американских тяжелых транспортных самолетов. На аэродроме польского города Жешув в 90 км от границы с Украиной в воскресенье приземлились два военно-транспортных самолета ВВС США C-17A Globemaster и нескольких Boeing 747 американских транспортных компаний, зафрахтованные Пентагоном, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "западные авиационные ресурсы". Из Великобритании также прибыл самолет С-17А. В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. В Пентагоне заявили, что поставки новых вооружений начнутся в ближайшие сутки.
По данным СМИ, также Италия планирует поставить Украине еще больше оружия. Еще один пакет военной помощи, как сообщается, может быть доработан уже в ближайшие дни, пока что он держится в секрете. Уже известно о согласованной поставке пулеметов, противотанковых ракет и боеприпасов, уточняет итальянская газета La Repubblica. Министр обороны Италии обсудит помощь Киеву на встрече с представителями других стран 26 апреля на базе США Рамштайн в Германии.
Поставки немецкого оружия в Украину осложняются запретом со стороны Швейцарии, пишет швейцарская SonntagsZeitung. ФРГ обратилась за разрешением отправить Киеву боеприпасы швейцарского производства, используемые в БМП Marder, но Берн наложил на поставки вето, сославшись на "швейцарский нейтралитет и обязательные критерии отказа, предусмотренные законодательством о военных материалах". В марте Швейцария также отказала Польше в поставках своего оружия Украине, поскольку ограничивает реэкспорт вооружения в зоны конфликтов, напоминает агентство Reuters.
В Германии начато расследование возможных военных преступлений в Украине, сбором соответствующих доказательств занимается генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк (Peter Frank), сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Процедура структурного расследования, в ходе которой обеспечивается сохранность улик, а также выясняется, кто и где совершил те или иные преступления, уже началась", - заявил он в эфире немецкого общественно-правового телеканала Phoenix вечером 23 апреля. По словам Бушмана, собираются показания свидетелей, фото- и видеоматериалы. "Мы успешно провели здесь суд над сирийскими военными преступниками. Сейчас мы действуем в том же ключе", - отметил министр, призвав украинских беженцев, ставших свидетелями или жертвами военных преступлений, связаться с немецкими властями.
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