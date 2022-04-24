Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

Миллионы православных христиан в России и по всему миру в воскресенье, 24 апреля, отмечают Пасху. Главное богослужение в РФ по традиции проходит в храме Христа Спасителя в Москве, вмещающем до 10 тысяч человек.

Пасху по юлианскому календарю празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви.

В Греции, в частности, торжества сопровождаются перезвоном колоколов и разрывами петард, передало агентство ТАСС. Премьер-министр Кириакос Мицотакис по случаю предстоящего праздника побывал 23 апреля в городе Ханья на острове Крит. В обращении к жителям глава кабмина констатировал, что торжества в стране впервые проходят на фоне отступающей угрозы COVID-19.

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня полиция в этом году ограничила присутствие христианских паломников 4000 человек, опасаясь нарушений правил безопасности. В допандемийные годы этот показатель достигал 10 000.

Православные в России и Германии

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 2021 год, к православным христианам в России себя причисляли около 66 процентов жителей. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 75 процентов от всех опрошенных. Около 6 процентов респондентов сообщили, что являются мусульманами, 1 процент - буддистами и протестантами.

В Германии, по данным опроса Eurobarometer от декабря 2018 года, 2 процента опрошенных заявили, что считают себя православными христианами, 8 процентов - представителями других христианских церквей.

Даты празднования Пасхи у католиков и православных обычно различаются, так как первые используют григорианский церковный календарь, вторые - юлианский.

Как правило, католическая и протестантская церкви отмечают Пасху раньше, чем православные, однако раз в несколько лет даты совпадают. В следующий раз это произойдет в 2025 году.

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