В Бамберге потратят 50 млн евро на ремонт монастыря Св. Михаила (фото)

Бамберг • В ноябре 2021 года в Бамберге отметят 1000-летие освящения монастырского храма бывшей бенедиктинской обители - аббатства Святого Михаила (Kloster Michelsberg), считающегося символом этого баварского города. Сам монастырь, о котором мы подробно рассказывали в серии репортажей о бамбергских памятниках Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, был основан на одном из семи здешних холмов в 1015 году.
Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны сейчас - в середине марта. Как видно, в бывшем аббатстве идет ремонт. К работам приступили пять лет назад. Продолжаться они будут еще целых девять лет. В 2025 году здесь намерены завершить ремонтно-реставрационные работы в церкви, в 2030 году - во всем бывшем монастырском комплексе. В общей сложности, на эти цели будет потрачено 50 миллионов евро.
Почему так дорого и долго? Здание монастырской церкви находилось в аварийном состоянии - в частности, из-за ошибок при строительстве, допущенных еще в Средние века. Храм был возведен фактически без настоящего фундамента. Позже в эпоху барокко здесь соорудили массивный новый фасад, что также оказало негативное влияние на статику здания в целом. Плюс нужно менять крышу: она просто очень старая.
Ремонтные работы в Бамберге. Фотографии
Аббатство Святого Михаила в Бамберге - в строительных лесах
Один из периодов расцвета обители пришелся на эпоху барокко, о чем здесь напоминают многочисленные скульптурные изображения и другие произведения сакрального искусства
Представители городских властей знакомятся с ходом ремонтных работ. На фотографии - саркофаг святого Оттона Бамбергского. Согласно легенде, если пройти (или, точнее, проползти) через ход в нем, можно избавиться от болей в пояснице
Как раз сейчас в городе получили официальное подтверждение о выделении 24 миллионов евро от федеральных властей Германии, благодаря чему финансирование всего проекта теперь гарантировано. Речь идет о самой большой дотации на такие цели в истории города.
Остальные средства уже ранее поступили из городского и земельного фондов, а также были собраны за счет добровольных пожертвований. В частности, для этой цели был организован благотворительный концерт всемирно известного Бамбергского симфонического оркестра, в котором принял участие китайский пианист-виртуоз Лан Лан.
Монастырь Святого Михаила. Фотографии из архива
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Прогулки по Бамбергу - V
Аббатство Святого Михаила - бывший бенедиктинский монастырь в баварском городе Бамберг, основанный в 1015 году.
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Прогулки по Бамбергу - V
Вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого города он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Прогулки по Бамбергу - V
Монастырская церковь была перестроена в XVIII веке в эпоху барокко.
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Прогулки по Бамбергу - V
Около входа в храм посетителей встречает основатель города - император Генрих II Святой.
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Прогулки по Бамбергу - V
На фресках в храме изображены разные растения - как европейские, так и экзотические.
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Прогулки по Бамбергу - V
Как отмечают эксперты, выполнены эти изображения с энциклопедической точностью.
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Прогулки по Бамбергу - V
Обстановка монастырской церкви впечатляет своим барочным великолепием.
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Прогулки по Бамбергу - V
Часовня Гроба Господня в монастыре Святого Михаила.
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Прогулки по Бамбергу - V
Часовня была оформлена в 1729-1731 годах.
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Прогулки по Бамбергу - V
Обитель была распущена в 1803 году в ходе секуляризации во времена Наполеона I.
Автор: Максим Нелюбин
"Райский сад" - особенный гербарий
В монастырском храме особой известностью пользуется так называемый гербарий (Herbarium). На сводах церкви с энциклопедической точностью изображено 578 разных цветов, ягод, трав, кустарников и других растений.
Роспись этого "Райского сада" (Himmelsgarten), как его еще называют, была закончена в 1617 году. Среди них можно обнаружить не только традиционно европейские растения и плоды, но и экзотические, лишь незадолго до этого момента попавшие в Европу.
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Монастыри в Германии
В Германии сейчас насчитывается более 2000 католических и около 200 евангелических монастырей, то есть действующих обителей и филиалов разных христианских орденов и общин - бенедиктинцев, францисканцев, цистерцианцев, иоаннитов и так далее. Помимо действующих есть также много бывших монастырей, которые сейчас используются в качестве музеев, отелей и так далее.
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Действующие и бывшие
В нашей галерее мы собрали фотографии некоторых самых известных или чем-то особенно примечательных таких мест. Начнем в Эбербахе. В этом монастыре в 1986 году снимался фильм "Имя розы" по одноименному роману Умберто Эко, главную роль в котором исполнил Шон Коннери...
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Эбербах
Монастырь Эбербах (Kloster Eberbach) - бывшее цистерцианское аббатство в Гессене. Был основан в 1136 году и распущен в ходе секуляризации при Наполеоне. Здесь хорошо сохранились памятники романской и раннеготической архитектуры. Сейчас принадлежит фонду, в задачи которого входит сохранение винодельческих традиций региона.
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Андекс
Андексское аббатство (Kloster Andechs) - действующий монастырь, расположенный около Мюнхена. Аббатство было основано на берегу озера Аммерзе в середине XV века. В обители работает самая большая монастырская пивоварня Германии.
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Блаубойрен
Аббатство Блаубойрен (Kloster Blaubeuren) - бывший бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан около 1085 года. После Реформации стал протестантской семинарией. Сейчас здесь работает гимназия и расположено несколько музейных экспозиций. Монастырский храм и обходная галерея также открыты для посетителей.
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Бенедиктбойерн
Монастырь Бенедиктбойерн (Kloster Benediktbeuern) - бывший бенедиктинский монастырь в Баварии. Управляется орденом салезианцев Дона Боско. Обитель была основана около 740 года и распущена в 1803 году. Затем здесь в разное время находились стекольный завод знаменитого оптика Йозефа Фраунгофера, конюшня, казарма и дом инвалидов. Сейчас работают образовательные центры, музей и молодежная турбаза.
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Гельфта
Монастырь Гельфта (Kloster Helfta, он же - Хельфта) - действующая женская обитель ордена цистерцианок, основанная в начале XIII века около Айслебена (Саксония-Анхальт). Включен в туристический маршрут Дорога романики. Этой общине, в частности, принадлежала Мехтильда Магдебургская - мистическая писательница, работы которой оказали влияние на Данте, упоминающего ее в Божественной комедии.
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Рюдесхайм
В аббатстве Хильдегарды Бингенской (Abtei St. Hildegard) на Среднем Рейне сейчас проживает более пятидесяти монахинь. История этой обители около города Рюдесхайма насчитывает почти 900 лет, хотя нынешнее здание монастыря не такое старое - было построено в начале прошлого века. Сейчас входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на Среднем Рейне.
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Святая Хильдегарда
Задержимся в этом месте, чтобы упомянуть, кем была святая Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen, 1098-1179). Своими трудами в самых разных областях науки, теологии и поэзии эта монахиня оказала огромное влияние на христианство средневековой Европы. Трактаты о лечении травами и причинах человеческих недугов во многом не потеряли своей актуальности, издаются и изучаются до сих пор.
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Немецкие монастыри
Бамберг
Продолжая тему трав, заглянем в Бамберг. Здешний бывший монастырь Святого Михаила (Kloster Michaelsberg) был основан в 1015 году. Особой известностью пользуется так называемый церковный гербарий (Herbarium). На фресках внутри храма изображено около 600 разных видов цветов, ягод, трав, кустарников и других растений. Роспись этого "Райского сада" была закончена в 1617 году.
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Бойрон
Аббатство Бойрон (Erzabtei Beuron) - действующий бенедиктинский монастырь, созданный на Верхнем Дунае в 1863 году. Раннее здесь существовал монастырь августинцев, основанный в 861 году и распущенный во времена наполеоновской секуляризации, как и некоторые другие обители в Германии, о которых мы уже упоминали. Здесь, в частности, находится самая большая в стране монастырская библиотека.
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Немецкие монастыри
Мария Лаах
Лаахское аббатство Святой Марии (Abtei Maria Laach) было основано бенедиктинцами на берегу вулканического озера в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) более 920 лет назад. Относится к числу самых известных действующих монастырей в Германии. Ежегодно здесь бывает около 700 тысяч посетителей. Особым успехом, например, пользуется здешний магазин по продаже растений и саженцев.
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Немецкие монастыри
Этталь
Эттальское аббатство (Kloster Ettal) - действующий бенедиктинский монастырь в Баварии, расположенный недалеко от замка Линдерхоф. Отметим, что сами эти места, то есть альпийская община Этталь, связаны с творчеством и личной жизнью российского композитора Сергея Прокофьева. Здесь он работал над оперой "Огненный ангел" и в 1923 году заключил брак с испанской певицей Каролиной Кодиной.
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Немецкие монастыри
Корвей
Аббатство Корвей (Kloster Corvey) - бывшая бенедиктинская обитель, основанная по воле Карла Великого на берегу реки Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и три следующие достопримечательности...
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Немецкие монастыри
Лорш
Монастырь Лорш (Klosters Lorsch) - бывшее имперское аббатство. Было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии.
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Немецкие монастыри
Маульбронн
Монастырь Маульбронн (Kloster Maulbronn) был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Находится в Баден-Вюртемберге. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.
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Немецкие монастыри
Райхенау
На этой фотографии изображен не один монастырь, а целый (бывший) монастырский остров Райхенау (Klosterinsel Reichenau). В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии.
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Немецкие монастыри
Ленин
Монастырь Ленин (Kloster Lehnin) - бывшая обитель цистерцианцев в Бранденбурге. Была основана в 1180 году и распущена во времена Реформации в середине XVI века. На территории сохранились памятники кирпичного зодчества романской и готической эпох. Сейчас здесь расположены разные медицинские и образовательные учреждения, управляющиеся земельной евангелической церковью.
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Немецкие монастыри
Нойцелле
Монастырь Нойцелле (Kloster Neuzelle) - действующая обитель ордена цистерцианцев, основанная в Бранденбурге в XIII веке. Монашеская община была возрождена здесь в 2018 году. Свой нынешний вид приобрел в эпоху барокко. В храме находятся известные скульптурные изображения Страстей Христовых, созданные для аббатства в середине XVIII века.
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Немецкие монастыри
Вельтенбург
Подборку можно было еще долго продолжать, но пока остановимся - на этой фотографии. Так выглядит бенедиктинское аббатство Вельтенбург (Kloster Weltenburg) - старейший монастырь Баварии. Был основан в 617 году ирландскими или шотландскими монахами, прибывшими в эти места из Франции. Здешняя пивоварня, основанная в 1050 году, считается одной из старейших действующих пивоварен в мире.
Автор: Максим Нелюбин