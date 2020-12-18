В Бамберге потратят 50 млн евро на ремонт монастыря Св. Михаила (фото)

Бамберг • В ноябре 2021 года в Бамберге отметят 1000-летие освящения монастырского храма бывшей бенедиктинской обители - аббатства Святого Михаила (Kloster Michelsberg), считающегося символом этого баварского города. Сам монастырь, о котором мы подробно рассказывали в серии репортажей о бамбергских памятниках Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, был основан на одном из семи здешних холмов в 1015 году.

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны сейчас - в середине марта. Как видно, в бывшем аббатстве идет ремонт. К работам приступили пять лет назад. Продолжаться они будут еще целых девять лет. В 2025 году здесь намерены завершить ремонтно-реставрационные работы в церкви, в 2030 году - во всем бывшем монастырском комплексе. В общей сложности, на эти цели будет потрачено 50 миллионов евро.

Почему так дорого и долго? Здание монастырской церкви находилось в аварийном состоянии - в частности, из-за ошибок при строительстве, допущенных еще в Средние века. Храм был возведен фактически без настоящего фундамента. Позже в эпоху барокко здесь соорудили массивный новый фасад, что также оказало негативное влияние на статику здания в целом. Плюс нужно менять крышу: она просто очень старая.

Ремонтные работы в Бамберге. Фотографии

Аббатство Святого Михаила в Бамберге - в строительных лесах

Один из периодов расцвета обители пришелся на эпоху барокко, о чем здесь напоминают многочисленные скульптурные изображения и другие произведения сакрального искусства

Представители городских властей знакомятся с ходом ремонтных работ. На фотографии - саркофаг святого Оттона Бамбергского. Согласно легенде, если пройти (или, точнее, проползти) через ход в нем, можно избавиться от болей в пояснице

Как раз сейчас в городе получили официальное подтверждение о выделении 24 миллионов евро от федеральных властей Германии, благодаря чему финансирование всего проекта теперь гарантировано. Речь идет о самой большой дотации на такие цели в истории города.

Остальные средства уже ранее поступили из городского и земельного фондов, а также были собраны за счет добровольных пожертвований. В частности, для этой цели был организован благотворительный концерт всемирно известного Бамбергского симфонического оркестра, в котором принял участие китайский пианист-виртуоз Лан Лан.

Монастырь Святого Михаила. Фотографии из архива

Прогулки по Бамбергу - V Аббатство Святого Михаила - бывший бенедиктинский монастырь в баварском городе Бамберг, основанный в 1015 году.

Прогулки по Бамбергу - V Вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого города он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прогулки по Бамбергу - V Монастырская церковь была перестроена в XVIII веке в эпоху барокко.

Прогулки по Бамбергу - V Около входа в храм посетителей встречает основатель города - император Генрих II Святой.

Прогулки по Бамбергу - V На фресках в храме изображены разные растения - как европейские, так и экзотические.

Прогулки по Бамбергу - V Как отмечают эксперты, выполнены эти изображения с энциклопедической точностью.

Прогулки по Бамбергу - V Обстановка монастырской церкви впечатляет своим барочным великолепием.

Прогулки по Бамбергу - V Часовня Гроба Господня в монастыре Святого Михаила.

Прогулки по Бамбергу - V Часовня была оформлена в 1729-1731 годах.

Прогулки по Бамбергу - V Обитель была распущена в 1803 году в ходе секуляризации во времена Наполеона I. Автор: Максим Нелюбин



"Райский сад" - особенный гербарий

В монастырском храме особой известностью пользуется так называемый гербарий (Herbarium). На сводах церкви с энциклопедической точностью изображено 578 разных цветов, ягод, трав, кустарников и других растений.

Роспись этого "Райского сада" (Himmelsgarten), как его еще называют, была закончена в 1617 году. Среди них можно обнаружить не только традиционно европейские растения и плоды, но и экзотические, лишь незадолго до этого момента попавшие в Европу.

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