35-й день войны России против Украины: главные события

На 35-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в среду, 30 марта, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Германия начала подготовку на случай перебоев газовых поставок

Власти Германии активировали режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). "В настоящее время перебоев с поставками нет, но нам тем не менее следует усилить меры предосторожности, чтобы в случае эскалации со стороны России быть в готовности", - подчеркнул Хабек.

Вскоре после заявления Хабека пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что требование в адрес "недружественных" стран оплачивать российский газ в рублях не вступит в силу 31 марта. "Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс", - заявил Песков. Ранее требование расплачиваться за газ рублями выдвинул Владимир Путин.

Путин - Шольцу: Можно платить за газ в евро

Позже состоялся телефонный разговор президента РФ и канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), в ходе которого глава Кремля заверил, что Германия по-прежнему сможет расплачиваться за газ в евро. При этом, добавил Путин, платежи будут переводиться в "Газпромбанк", который затем конвертирует поступившие средства в рубли.

Шольц на эту процедуру не согласился, попросив предоставить письменную информацию об этом, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Германия продолжит оплачивать поставки газа из России в евро или долларах, как это предусмотрено в контрактах, "соглашение стран G7 остается в силе", подчеркнул Хебештрайт.

РФ продолжает обстрелы Киевской и Черниговской областей

Несмотря на заявления российской стороны о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях, войска РФ подвергли эти территории массированным обстрелам, сообщили украинские власти. "Уменьшение" активности в Черниговской области, в кавычках, враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь гатил по городу Чернигов. Уничтожены объекты инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, много домов", - сказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Уменьшения военной активности не наблюдалось и под Киевом - об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. По его словам, всю ночь в Киевской области на территории возле Ирпеня велись боевые действия. "Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится", - констатировал он.

Войска РФ бомбили здание Красного Креста в Мариуполе

Российские войска нанесли бомбовые удары по зданию Международного комитета Красного Креста(МККК) в осажденном Мариуполе, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. "Оккупанты нанесли прицельный удар по зданию МККК в Мариуполе. Вражеские самолеты и артиллерийские орудия обстреляли здание, которое было отмечено красным крестом на белом фоне, указывающим на то, что в здании находились раненые люди, гражданские лица и гуманитарные грузы", - написала она вTelegram.

В результате обстрела Николаевской ОГА погибли 15 человек

Из-под завалов здания Николаевской областной государственной администрации достали тела 14 погибших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на своей страницевFacebook. Один человек, по данным ГСЧС, скончался в реанимационном отделении больницы. В Николаеве продолжаются поисково-спасательные работы. 29 марта в результате обстрела российской авиацией была разрушена центральная секция девятиэтажного здания областной администрации с первого по девятый этажи.

Разрушенное крылатой ракетой здание Николаевской областной администрации

ООН: Украину покинули более 4 млн человек

С начала российского военного вторжения Украину были вынуждены покинуть 4,019 млн человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Более половины из них - 2,336 млн человек - отправились в Польшу. В общей сложности, по данным ООН, более 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны, примерно 6,5 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами.

США предоставят Украине 500 млн долларов

США предоставят Украине непосредственную финансовую помощь в объеме 500 млн долларов. Об этом президент Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, говорится в пресс-релизе Белого дома. "США намерены предоставить украинскому правительству 500 млн долларов в форме прямой бюджетной поддержки", - отмечается в документе. Лидеры двух стран также обсудили то, как США с союзниками и партнерами пытаются выявить дополнительные возможности для оказания помощи украинским военным оборонными средствами. Речь шла и о том, как США стараются "удовлетворить основные запросы Украины в сфере безопасности".

Германия готова стать гарантом безопасности Украины

Германия готова совместно с другими странами выступить одним из гарантов безопасности Украины при условии соответствующего мирного договора между Киевом и Москвой, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно спрашивал канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров, готова ли Германия участвовать в международных гарантиях безопасности для его страны, и канцлер "выразил общую готовность". При этом федеральное правительство остается верным своей линии и не намерено становиться военным игроком в этой войне, подчеркнул Хебештрайт.

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