35-й день войны России против Украины: главные события

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Германия начала подготовку к отключению газа, после чего Путин заверил Шольца, что можно платить за газ в евро. Тем временем власти Украины сообщают, что РФ продолжает обстрелы Киевской и Черниговской областей.
На 35-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в среду, 30 марта, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Власти Германии активировали режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). "В настоящее время перебоев с поставками нет, но нам тем не менее следует усилить меры предосторожности, чтобы в случае эскалации со стороны России быть в готовности", - подчеркнул Хабек.
Вскоре после заявления Хабека пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что требование в адрес "недружественных" стран оплачивать российский газ в рублях не вступит в силу 31 марта. "Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс", - заявил Песков. Ранее требование расплачиваться за газ рублями выдвинул Владимир Путин.
Позже состоялся телефонный разговор президента РФ и канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), в ходе которого глава Кремля заверил, что Германия по-прежнему сможет расплачиваться за газ в евро. При этом, добавил Путин, платежи будут переводиться в "Газпромбанк", который затем конвертирует поступившие средства в рубли.
Шольц на эту процедуру не согласился, попросив предоставить письменную информацию об этом, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Германия продолжит оплачивать поставки газа из России в евро или долларах, как это предусмотрено в контрактах, "соглашение стран G7 остается в силе", подчеркнул Хебештрайт.
Несмотря на заявления российской стороны о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях, войска РФ подвергли эти территории массированным обстрелам, сообщили украинские власти. "Уменьшение" активности в Черниговской области, в кавычках, враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь гатил по городу Чернигов. Уничтожены объекты инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, много домов", - сказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Уменьшения военной активности не наблюдалось и под Киевом - об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. По его словам, всю ночь в Киевской области на территории возле Ирпеня велись боевые действия. "Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится", - констатировал он.
Российские войска нанесли бомбовые удары по зданию Международного комитета Красного Креста(МККК) в осажденном Мариуполе, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. "Оккупанты нанесли прицельный удар по зданию МККК в Мариуполе. Вражеские самолеты и артиллерийские орудия обстреляли здание, которое было отмечено красным крестом на белом фоне, указывающим на то, что в здании находились раненые люди, гражданские лица и гуманитарные грузы", - написала она вTelegram.
Из-под завалов здания Николаевской областной государственной администрации достали тела 14 погибших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на своей страницевFacebook. Один человек, по данным ГСЧС, скончался в реанимационном отделении больницы. В Николаеве продолжаются поисково-спасательные работы. 29 марта в результате обстрела российской авиацией была разрушена центральная секция девятиэтажного здания областной администрации с первого по девятый этажи.
С начала российского военного вторжения Украину были вынуждены покинуть 4,019 млн человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Более половины из них - 2,336 млн человек - отправились в Польшу. В общей сложности, по данным ООН, более 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны, примерно 6,5 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами.
США предоставят Украине непосредственную финансовую помощь в объеме 500 млн долларов. Об этом президент Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, говорится в пресс-релизе Белого дома. "США намерены предоставить украинскому правительству 500 млн долларов в форме прямой бюджетной поддержки", - отмечается в документе. Лидеры двух стран также обсудили то, как США с союзниками и партнерами пытаются выявить дополнительные возможности для оказания помощи украинским военным оборонными средствами. Речь шла и о том, как США стараются "удовлетворить основные запросы Украины в сфере безопасности".
Германия готова совместно с другими странами выступить одним из гарантов безопасности Украины при условии соответствующего мирного договора между Киевом и Москвой, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно спрашивал канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров, готова ли Германия участвовать в международных гарантиях безопасности для его страны, и канцлер "выразил общую готовность". При этом федеральное правительство остается верным своей линии и не намерено становиться военным игроком в этой войне, подчеркнул Хебештрайт.
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