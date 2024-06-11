Когда в ФРГ перестали преследовать за гомосексуалность

Со времен кайзера и до 1994 года гомосексуальные отношения в Германии были уголовно наказуемыми. С тех пор многое изменилось, но одна тенденция настораживает.

Патрику Дёрру (Patrick Dörr) было всего десять лет, когда в Германии произошло историческое событие. В 1994 году бундестаг решил окончательно отменить параграф 175, предусматривавший уголовную ответственность за секс между мужчинами. "Слишком запоздалое решение", - говорит Дёрр из Объединения лесбиянок и гомосексуалов в Германии. Однако 30 лет назад в социально-политической сфере Германии была совершенно иная обстановка, напоминает он DW.

"В 1994 году Германия все еще была страной, где на эти темы говорили мало. В школе я об этом вообще не слышал и не встречал других гомосексуалов. В СМИ почти не было примеров для подражания. Произошли значительные изменения, и это хорошо", - отмечает Патрик Дёрр. История антигомосексуального параграфа уходит корнями в XIX век. Когда в 1871 году была основана Германская империя, этот закон был введен для наказания за "противоестественный блуд" между мужчинами. Им грозило тюремное заключение на срок до шести месяцев.

В "третьем рейхе" законы ужесточили: в 1935 году ввели параграф 175a. Даже поцелуя или непристойного взгляда было достаточно, чтобы отправить гомосексуала в тюрьму. В случаях "тяжкого блуда" грозило до десяти лет лишения свободы. Около 100 тысяч мужчин нетрадиционной ориентации были депортированы, подвергнуты пыткам и убиты национал-социалистами..

От преследований - к "браку для всех" и другим изменениям

После Второй мировой войны Западная Германия придерживалась нацистской версии юридического текста практически без изменений, тогда как ГДР вернулась к старому варианту. С большим рвением и с помощью нацистских "розовых списков" против гомосексуалов в Западной Германии было возбуждено около 100 тысяч дел, половина из них были осуждены и приговорены к тюремным срокам.

До воссоединения Германии считавшаяся отсталой ГДР, настояла на том, чтобы законы, действовавшие в ФРГ и касавшиеся параграфа 175 и абортов, не стали общенациональными. Многие эксперты уверены, что не случись бы воссоединения, отмена 175-го параграфа заняла бы еще больше времени.

Памятник жертвам нацистских преследований за гомосексуальность в Берлине Фото: Trappe/Caro/picture alliance

В течение долгих 123 лет жизнь гомосексуалов в Германии была настоящим адом. Тем более удивительно, как много всего произошло с 1994 года по сегодняшний день. Патрик Дёрр перечисляет: "Сначала при красно-зеленом правительстве в 2001 году был принят закон о гражданском партнерстве. Затем при Ангеле Меркель в 2017 году вступил в силу закон о "браке для всех". С 2018 года в реестре актов гражданского состояния появился третий пол. В 2023 году был принят закон о самоопределении личности". Процедура внесения в базу данных ЗАГСов сведений об изменении пола была упрощена, достаточно заполнить простую анкету. Новые правила облегчают жизнь транссексуалам, интерсексуалам и небинарным людям, которые не идентифицируют себя с полом, зарегистрированным при рождении.

Помощь жертвам антигомосексуального параграфа

Параграф 175 остается позорным пятном в истории Германии. С 1949 по 1969 годы за гомосексуальные отношения в ФРГ было осуждено 64 тысячи человек. В 2017 году все приговоры за гомосексуальные отношения между мужчинами, были отменены. Пострадавшие могут, по крайней мере, подать заявку на компенсацию до 2027 года, как и люди, в отношении которых можно доказать, что они пострадали от дискриминации на профессиональной, экономической или медицинской почве. Пресс-секретарь федерального министерства юстиции подтвердила DW, что к 1 мая 2024 года заявления на компенсацию подали в общей сложности 353 человека. 262 заявки были одобрены. "Определенно, их должно было быть больше, мы ожидали 5000 человек, - отмечает в беседе с DW Георг Херпфер (Georg Härpfer). - Но большинство из тех, кто был осужден в середине 1950-1960-х годов, уже умерли. Другие сказали, что не хотят больше с этим сталкиваться, для них эта тема закрыта. А третьи считают, что 6000 евро в качестве максимальной компенсации за исковерканную жизнь - это слишком мало".

Бодо Менде и Карл Крайле стали первой парой, заключившей брак после вступления в силу закона о "браке для всех" Фото: Emmanuele Contini/NurPhoto/picture alliance

Георг Херпфер, вероятно, является человеком, который сделал больше всего, чтобы помочь жертвам дискриминации. Когда он возглавлял федеральную группу по защите интересов пожилых гомосексуалов, он много лет путешествовал по Германии, чтобы информировать пострадавших об их правах. Он даже основал бесплатную "горячую линию" и делал все возможное, чтобы связаться с людьми - размещал объявления в бесплатных журналах, которые распространяют в пекарнях и аптеках.

"Заявление на компенсацию подал 99-летний мужчина, но оно было отклонено. Не следует забывать, что людей криминализировали потому, что они провели два года в тюрьме, они испытывали общественное презрение из-за того, что у них была судимость, не получили работу либо были уволены, если находились на государственной службе", - подчеркивает Херпфер.

Враждебность к квир-людям растет среди молодых мужчин

А как относятся к квир-людям в Германии сегодня, спустя 30 лет после отмены параграфа 175? Согласно международному исследованию, опубликованному институтом изучения общественного мнения Ipsos в начале июня 2024 года, почти три четверти немцев выступают против дискриминации квир-сообщества и за равные права. Однако среди молодых мужчин враждебность по отношению к ним растет.

"Что касается восприятия в обществе в целом, которое на самом деле постоянно улучшалось в течение последних нескольких десятилетий, мы замечаем, что враждебного отношения нет. Но беспокоит то, что поколение Z разобщено. Среди женщин отношение к квир-людям все более положительное, но среди молодых мужчин растет неприятие, и это должно вызывать беспокойство", - говорит Патрик Дёрр, глава Объединения лесбиянок и гомосексуалов в Германии.

Патрик Дёрр Фото: Caro Kadatz/LSVD

Такое развитие совпадает с тем фактом, что в 2023 году полицией было зарегистрировано около 1500 преступлений по мотивам нетерпимости по признакам сексуальной ориентации. Количество нападений неуклонно растет в течение десяти лет. Дёрр также наблюдает все больше инцидентов на таких мероприятиях, как ежегодный гей-парад Christopher Street Day, а также враждебность на улицах. Это не единственная причина, по которой спустя три десятилетия после отмены параграфа 175 он призывает внести изменения в статью 3 Основного закона Германии, где говорится о равноправии и, в частности, о том, что никому не может быть причинен ущерб по признакам его пола.

"Гомосексуалы или квиры не упоминаются. Поэтому абсолютно важно, чтобы статья 3 была дополнена. И чтобы было ясно сказано, что ни один человек не должен подвергаться дискриминации, независимо от его сексуальной ориентации или гендерной идентичности", - подчеркивает Дёрр.