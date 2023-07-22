  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

В Берлине прошел 45-й ЛГБТ-парад Christopher Street Day

Даниил Сотников
25 мин. назад

Организаторы ежегодного гей-парада в столице Германии ожидают, что в общей сложности в мероприятии примут участие до полумиллиона человек. В шествии была и колонна украинцев.

https://p.dw.com/p/4UGEH
Колонна украинцев на ЛГБТ-параде в Берлине
Колонна украинцев на ЛГБТ-параде в БерлинеФото: Anna Savchuk/DW

В Берлине в субботу, 22 июля, прошел 45-й ЛГБТ-парад под названием Christopher Street Day (CSD). По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие до 500 тысяч человек.

В параде были задействованы порядка 70 различных организованных колонн из автобусов и пеших людей, которые прошли через центр столицы Германии к финальному митингу перед Бранденбургскими воротами. "Разнообразие - наша сила", - написал в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), приветствуя участников парада. Над ведомством канцлера и Рейхстагом с утра был поднят ЛГБТ-флаг.

"Радужный флаг развевается и над Рейхстагом. Символ солидарности и указание на то, что в политическом плане многое еще предстоит сделать для большего равенства и борьбы с дискриминацией. Любовь для всех", - отметила вице-президент бундестага Катрин Геринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt).

В шествии приняла участие колонна украинцев

Участие в прайде в этом году приняла организованная колонна под украинским флагом, которая прошла по улицам Берлина под девизом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь горд, как Украина". Люди шли с флагами Украины и ЛГБТ-движения, в национальных костюмах, выкрикивая лозунги "Война не окончена", "Слава Украине". По оценке корреспондента DW, в украинской колонне прошли порядка 500 человек. В параде принял участие и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.


Смотрите также:

ЛГБТ-парад в Берлине: танцы против войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Госдума одобрила закон о так называемой "ЛГБТ-пропаганде" (24.11.2022)

Госдума одобрила закон о так называемой "ЛГБТ-пропаганде" (24.11.2022)

Он вводит штрафы для граждан – до 200 тысяч рублей, для организаций – до 5 миллионов. Под запрет могут попасть даже книги классических авторов.
Политика24 ноября 2022 г.03:43 мин.
external

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы

В столице Германии стремительно растет число преступлений на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств - по итогам 2019 года количество зарегистрированных нападений выросло на треть.
Политика24 сентября 2020 г.04:01 мин.
Участники гей-парада в Кельне

Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей

Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей

В демонстрации представителей ЛГБТ-сообщества в Кельне, по данным организаторов, приняли участие 60 тысяч человек и почти 230 групп - больше, чем когда-либо прежде.
Общество9 июля 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

МИД Польши (фото из архива)
Трансляция

С послом РФ в Варшаве провели беседу из-за слов Путина

Конфликты51 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Михаил Саакашвили в заключении

Саакашвили в интервью DW: "Я чувствую себя в опасности"

Саакашвили в интервью DW: "Я чувствую себя в опасности"

Конфликты7 ч. назад
Валерий Сахащик

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Политика24 ч. назад
Полиция нравов задерживает участников протестов в Тегеране в сентябре 2022 года

Полиция нравов в Иране - дымовая завеса для общества?

Полиция нравов в Иране - дымовая завеса для общества?

Правосудие и закон11 ч. назад
Аэропорт "Пулково" и взлетающий самолет

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

Экономика и бизнес21 ч. назад
Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек

Почему падает рейтинг немецких "зеленых" и растет - у АдГ?

Почему падает рейтинг немецких "зеленых" и растет - у АдГ?

Общество21 ч. назад
Карикатура: карикатурный Алексей Навальный говорит в суде И говорит: "Я помню, что у человека две ноги..." Перед ним стоит судья, у которого вместо ног - щупальцы, как у осьминога.

Речь Навального в суде, или Кто выносит приговоры в России

Речь Навального в суде, или Кто выносит приговоры в России

Политика21 июля 2023 г.
На главную страницу