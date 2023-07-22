В Берлине прошел 45-й ЛГБТ-парад Christopher Street Day

Организаторы ежегодного гей-парада в столице Германии ожидают, что в общей сложности в мероприятии примут участие до полумиллиона человек. В шествии была и колонна украинцев.

В Берлине в субботу, 22 июля, прошел 45-й ЛГБТ-парад под названием Christopher Street Day (CSD). По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие до 500 тысяч человек.

В параде были задействованы порядка 70 различных организованных колонн из автобусов и пеших людей, которые прошли через центр столицы Германии к финальному митингу перед Бранденбургскими воротами. "Разнообразие - наша сила", - написал в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), приветствуя участников парада. Над ведомством канцлера и Рейхстагом с утра был поднят ЛГБТ-флаг.

"Радужный флаг развевается и над Рейхстагом. Символ солидарности и указание на то, что в политическом плане многое еще предстоит сделать для большего равенства и борьбы с дискриминацией. Любовь для всех", - отметила вице-президент бундестага Катрин Геринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt).

В шествии приняла участие колонна украинцев

Участие в прайде в этом году приняла организованная колонна под украинским флагом, которая прошла по улицам Берлина под девизом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь горд, как Украина". Люди шли с флагами Украины и ЛГБТ-движения, в национальных костюмах, выкрикивая лозунги "Война не окончена", "Слава Украине". По оценке корреспондента DW, в украинской колонне прошли порядка 500 человек. В параде принял участие и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.



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