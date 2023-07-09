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Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей

Жан Рофе
1 ч. назад

В демонстрации представителей ЛГБТ-сообщества в Кельне, по данным организаторов, приняли участие 60 тысяч человек и почти 230 групп - больше, чем когда-либо прежде.

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Участники гей-парада в Кельне
Участники гей-парада в КельнеФото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

В Кельне сотни тысяч человек вышли в воскресенье, 9 июля, на традиционный гей-парад под названием Christopher Street Day (CSD), несмотря на изнуряющую жару. Это мероприятие ежегодно проводится в поддержку прав сексуальных меньшинств и является одним из крупнейших такого рода в Европе.

По данным организаторов, в демонстрации приняли участие около 60 тысяч человек или почти 230 групп - больше, чем когда-либо прежде на CSD в Кельне. Посмотреть воскресное шествие в Кельне пришли более 1 миллиона человек, как и годом ранее. А вместе с праздничными мероприятиями 7 и 8 июля число посетителей CSD составило около 1,4 миллиона человек, заявили организаторы.

"Мы уже многого достигли, но мы еще не достигли нашей цели", - заявила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) в начале мероприятия. Она подчеркнула, что еще многое предстоит сделать в борьбе за равные права и против гомофобии и дискриминации.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) между тем напомнил участникам и зрителям парада о мерах предосторожности в жаркую погоду, призвав их пить достаточно жидкости и по возможности находиться в тени. Немецкая метеорологическая служба (DWD) в воскресенье выпустила предупреждение о жаре, в том числе для Кельна, где температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию.

Парады Christopher Street Day в ФРГ

Самые масштабные парады Christopher Street Day в Германии проходят в Берлине и Кельне. Название Christopher Street Day происходит от улицы Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где в 1969 году гомосексуалы и транссексуалы открыто выступили против полицейского произвола и дискриминации.

В ФРГ демонстрация в защиту прав секс-меньшинств впервые прошла в 1972 году в Мюнстере. А название Christopher Street Day вошло в немецкий обиход в 1979 году на акциях в Бремене и Берлине. В этом году мероприятие в Кельне прошло под девизом: "За права человека. Многие. Вместе. Сильные!". CSD в столице страны пройдет 23 июля, его девиз: "Будь их голосом - и нашим! …за большее сочувствие и солидарность!".

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