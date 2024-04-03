Министры-лесбиянки заключат брак в Германии

Две немецкие главы министерств решили пожениться. Не только из-за любви, но и чтобы сделать однополые отношения видимыми.

Катя Майер (Katja Meier) - министр юстиции в федеральной земле Саксония, а Жозефине Пауль (Josefine Paul) - министр по вопросам равноправия в Северном Рейне - Вестфалии. Женщины уже несколько лет вместе и сейчас объявили, что решили пожениться, сообщило информационное агентство dpa в среду, 3 апреля. Они станут первой такой парой в немецкой политике. Свадьба должна состояться в сентябре 2024 года, сообщили Майер и Пауль в интервью немецкому журналу Bunte.

Как сообщает канал DW в Telegram "Что там у немцев?" , о своих отношениях Катя Майер и Жозефине Пауль публично объявили еще в 2021 году - чтобы ничего не скрывать.

Однополые браки в Германии

Каждый решает сам, насколько открыто он готов говорить о своей личной жизни, но это не должно зависеть от того, живет ли человек в гетеро- или гомосексуальном партнерстве, говорит Катя Майер. Она уверена: открытость политиков может стать примером и для других - делать свои идентичности видимыми.

Однополые браки разрешили в Германии в 2017 году. С тех пор в стране их заключили более 65 тысяч пар.

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