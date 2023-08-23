  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В Германии решили упростить внесение данных о смене пола

Сергей Ромашенко
23 августа 2023 г.

Правительство ФРГ одобрило законопроект об изменении закона о самоопределении личности. Впредь в Германии будет проще вносить в базу данных сведения об изменении пола.

https://p.dw.com/p/4VV2V
Министры юстиции и по делам семьи Марко Бушман и Лиза Паус представляют проект нового закона
Министры юстиции и по делам семьи Марко Бушман и Лиза Паус представляют проект нового законаФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Правительство ФРГ открыло путь к упрощению процедуры внесения в базу данных ЗАГСов сведений об изменении пола. На заседании кабинета в среду, 23 августа, одобрен проект нового закона о самоопределении личности. Он должен заменить действующий в ФРГ с 1981 года закон о транссексуалах.

Согласно принятому решению, впредь для изменения данных о поле или имени в базе данных ЗАГСа будет достаточно заполнить простую анкету. Сейчас для внесения соответствующих изменений необходимо предоставить два заключения психологов. После этого окончательное решение принимает суд.

Заинтересованные лица считают эту процедуру утомительной, дорогостоящей и унизительной. Некоторые предписания уже отменены Федеральным конституционным судом Германии.

Уважение к половой идентичности

"Все люди имеют право требовать от государства уважения к своей половой идентичности. Действующее законодательство доставляет проблемы транссексуалам. Мы хотим положить конец этому недостойному положению", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

Со своей стороны министр по делам семьи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus) подчеркнула, что реформа призвана "защитить давно дискриминируемые меньшинства и знаменует собой общественно-политический прогресс".

Новые правила будут распространяться на транссексуалов, интерсексуалов и небинарных людей, которые не идентифицируют себя с полом, зарегистрированным при рождении. Интерсексуалами являются люди, обладающие не только исключительно мужскими или женскими половыми признаками, а небинарными людьми - те, кто не может идентифицировать себя ни как мужчина, ни как женщина.

Смотрите также:

Транссексуал командует батальоном бундесвера

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Гей-парад в Берлине: против войны, ненависти и дискриминации (24.07.2022)

Гей-парад в Берлине: против войны, ненависти и дискриминации (24.07.2022)

В столице Германии прошел ежегодный парад ЛГБТ-сообщества. Его российские участники обеспокоены новыми законопроектами по ужесточению наказаний за "пропаганду гомосексуализма".
Многообразие24 июля 2022 г.03:33 мин.
external

Русскоязычные ЛГБТ-активисты на берлинском гей-параде (22.07.2017)

Русскоязычные ЛГБТ-активисты на берлинском гей-параде (22.07.2017)

В Берлине 22 июля проходит традиционный гей-парад, на который приезжают участники из самых разных стран. Среди них можно встретить и русскоязычных ЛГБТ-активистов.
Права человека22 июля 2017 г.01:18 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий паспорт (фото из архива)

Правительство ФРГ одобрило новый закон о гражданстве

Политика23 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Маленькие вундеркинды - скрипач Майлз и пианист Мэддок Марсоллек

Судьба вундеркинда: о чем молчит скрипка

Судьба вундеркинда: о чем молчит скрипка

Общество23 августа 2023 г.
Раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов

Пинхас Гольдшмидт - об опасности антисемитизма в Германии

Пинхас Гольдшмидт - об опасности антисемитизма в Германии

Общество22 августа 2023 г.
Поверхность Луны на фото, переданном индийским космическим аппаратом "Чандраян-3"

Лунная гонка: технологии улучшаются, риски остаются

Лунная гонка: технологии улучшаются, риски остаются

Технологии23 августа 2023 г.
Американская журналистка Дороти Томпсон

"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека

"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека

Литература23 августа 2023 г.
Weißrussland Gerichtsverhandlung von Maria Kolesnikova in Belarus

Как имущество противников власти идет в Беларуси с молотка

Как имущество противников власти идет в Беларуси с молотка

Общество23 августа 2023 г.
СИЗО на улице Володарского в Минске

Как в Беларуси рядовые осужденные давят на политзаключенных

Как в Беларуси рядовые осужденные давят на политзаключенных

Правосудие и закон22 августа 2023 г.
На главную страницу