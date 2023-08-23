В Германии решили упростить внесение данных о смене пола

Правительство ФРГ одобрило законопроект об изменении закона о самоопределении личности. Впредь в Германии будет проще вносить в базу данных сведения об изменении пола.

Правительство ФРГ открыло путь к упрощению процедуры внесения в базу данных ЗАГСов сведений об изменении пола. На заседании кабинета в среду, 23 августа, одобрен проект нового закона о самоопределении личности. Он должен заменить действующий в ФРГ с 1981 года закон о транссексуалах.

Согласно принятому решению, впредь для изменения данных о поле или имени в базе данных ЗАГСа будет достаточно заполнить простую анкету. Сейчас для внесения соответствующих изменений необходимо предоставить два заключения психологов. После этого окончательное решение принимает суд.

Заинтересованные лица считают эту процедуру утомительной, дорогостоящей и унизительной. Некоторые предписания уже отменены Федеральным конституционным судом Германии.

Уважение к половой идентичности

"Все люди имеют право требовать от государства уважения к своей половой идентичности. Действующее законодательство доставляет проблемы транссексуалам. Мы хотим положить конец этому недостойному положению", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

Со своей стороны министр по делам семьи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus) подчеркнула, что реформа призвана "защитить давно дискриминируемые меньшинства и знаменует собой общественно-политический прогресс".

Новые правила будут распространяться на транссексуалов, интерсексуалов и небинарных людей, которые не идентифицируют себя с полом, зарегистрированным при рождении. Интерсексуалами являются люди, обладающие не только исключительно мужскими или женскими половыми признаками, а небинарными людьми - те, кто не может идентифицировать себя ни как мужчина, ни как женщина.

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