275-й день войны: ЕС отправит энергооборудование в Украину

На 275-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

В ходе очередного обстрела жилого района Херсона войсками РФ в пятницу погибли не менее 15 и получили ранения 35 человек, в том числе ребенок, сообщила представительница городских властей. Были повреждены несколько многоэтажных домов. Днем ранее в Херсоне от обстрела погибли 11 и пострадали около 50 человек.

Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Ракеты упали рядом с больницей, повредив здание. "На этот раз люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разбитых окон", - сообщил в Telegram-канале председатель Запорожской ОВА Александр Старух. Ночью был также нанесен удар из тяжелых артиллерийских орудий и РСЗО "Град" по Марганецкой и Никопольской общинам Днепропетровской области. Было выпущено более 70 снарядов, жертв и пострадавших нет.

За сутки украинские подразделения отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброво Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным украинских военных, в населенном пункте Мостовое Запорожской области оккупационные силы заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ. В случае отказа угрожают "национализацией", утверждается в сообщении Генштаба ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что в аннексированном РФ Крыму убит ряд иранских военных советников, которые помогали российским военным управлять иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

За время войны в Украине пропало без вести 15 тысяч человек

С начала российского вторжения в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек, заявил в интервью агентству Reuters директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей. Он подчеркнул, что это число - неточное, поскольку в одном только Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек. "Сейчас главное - принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Холлидей. Он добавил, что расследования дел пропавших без вести в Украине займет годы, даже после прекращения боевых действий.

Расходы России на войну превысили 80 млрд долларов

Расходы России за девять месяцев войны против Украины составили около 82 млрд долларов (78 млрд евро), что составляет примерно четверть российского годового бюджета, сообщило украинское издание журнала Forbes. В эту сумму входят непосредственные расходы, необходимые для поддержки военной агрессии против Украины - без учета стабильных расходов на оборону. Поскольку бюджетные доходы РФ в 2021 году составляли 340 млрд долларов (327 млрд евро), нынешняя сумма равняется примерно четверти годового бюджета этой страны, констатирует Forbes, отмечая, что для Кремля "счет на войну" в следующем году может оказаться слишком высоким, поскольку собственные ресурсы России для обеспечения военных нужд иссякают.

Помощь в восстановлении энергоснабжения в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) созывает совещание по вопросам международной чрезвычайной помощи для восстановления разрушенного энергоснабжения Украины. Встреча на следующей неделе пройдет в расширенном составе G7 в Бухаресте, где также состоятся переговоры министров иностранных дел стран НАТО, сообщил представитель МИД ФРГ в Берлине. Япония также подключится. На встрече будет обсуждаться вопрос о том, как лучше защитить украинские города от российских атак.

В свою очередь Еврокомиссия готовит экстренную доставку в Украину энергетического оборудования, пожертвованного странами ЕС, а также выделенного из запасов Евросоюза, заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации будет отправлено 200 трансформаторов среднего размера и крупный автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор среднего размера из Латвии, а также 40 тяжелых генераторов из резервов ЕС, расположенных в Румынии. Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого или среднего размера. Трансформаторы, повышающие или снижающие напряжение в сети, крайне необходимы, поскольку именно они являются целями российских ракетных ударов по электроподстанциям. Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия работает над созданием энергетического хаба в Польше, который принимал бы пожертвования энергетического оборудования и других средств от третьих стран и координировал их отправку в Украину.

В Украине в пятницу к сети снова подключили три электростанции, которые прекратили энергоснабжение после российских ракетных обстрелов на нынешней неделе. Речь идет о Ровненской, Южно-украинской и Хмельницкой АЭС, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее глава агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что к национальной сети снова подключены также все четыре действующих блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после полной потери внешнего электроснабжения в начале недели.

Немецкие ЗРК Patriot для Польши или Украины?

Правительство Германии по-прежнему готово предоставить партнеру по НАТО Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot. Обсуждается также польское предложение передать эти системы Украине, заявила в Берлине представительница правительства. Однако данный вопрос должен обсуждаться с партнерами по НАТО в связи с тесным взаимодействием между участниками альянса, указали в Минобороны ФРГ. В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию самостоятельно подумать о предоставлении Украине систем Patriot. Это решение следует принять на "национальном уровне", заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Если для их использования нужны специалисты, то странам НАТО следует обучить украинских военных, как это уже было сделано в случае с передачей Украине систем ПВО Nasams, добавил он.

Принять решение по ЗРК Patriot Германию призвал и президент Польши Анджей Дуда. "С военной точки зрения, было бы лучше для защиты польской территории, если бы ракеты были размещены на определенном расстоянии от польской границы на территории Украины", - отметил он. - Тогда противовоздушная оборона могла бы наиболее эффективно защитить обе страны". "Однако решение о размещении принимает та страна, которая имеет эту систему, то есть немецкая сторона", - продолжил Дуда. По его словам, если Германия не согласится на размещение Patriots в Украине, то их можно дислоцировать в Польше.

Бундестаг признает геноцидом Голодомор 1930-х годов

Несколько фракций германского бундестага разрабатывают проект резолюции,в которой Голодомор 1930-х годов признается геноцидом. В разработке совместного текста участвуют социал-демократы, "зеленые", свободные демократы и блок христианских партий ХДС/ХСС. Текст резолюции планируется подготовить к Дню памяти жертв Голодомора, который на Украине всегда отмечают в последнюю субботу ноября. В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годе правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины, катастрофа была осознано спровоцирована руководством Советского Союза.

Смотрите также: