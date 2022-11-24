274-й день войны: ЕП согласовал помощь Украине в 2023 году

Европарламент согласовал выделение в 2023 году 18 млрд евро на помощь Украине. ВСУ сообщает о новых ударах ВС РФ по гражданским объектам. Москва и Киев произвели очередной обмен пленными.

На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

За прошедшие сутки Россия нанесла два авиаудара и совершила 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Как следует из документа, на Слобожанском направлении ВС РФ из приграничных районов Белгородской области обстреляли районы ряда украинских населенных пунктов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Наступательные действия российская сторона предпринимает и на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В свою очередь силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника и два удара по позициям российских ЗРК, сообщает Генштаб ВСУ.

Ранее Минобороны Великобритании отмечало в ежедневной сводке, что в последние две недели Россия, по всей видимости, перебросила на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе основные силы воздушно-десантных войск (ВДВ).

По данным британской разведки, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись 50 украинских военных, в том числе 20 нацгвардейцев, 12 служащих ВМС, 10 бойцов ВС Украины, 6 - Государственной пограничной службы Украины, 2 - Сил территориальной обороны, среди них - два офицера и 48 рядовых и сержантов, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Со своей стороны министерство обороны РФ указало, что из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих.

Заявления Генпрокуратуры Украины о пыточных в Херсонской области

На деоккупированных территориях Херсонской области ВС РФ "обустроили как минимум девять пыточных", в освобожденном регионе найдены тела более 400 "убитых оккупантами гражданских" лиц, заявил в эфире общенационального телемарафона генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, в деоккупированных населенных пунктах остается высокой угроза жизни из-за мин.

Немецкие ЗРК Patriot в Польше

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) уточнила цели использования ЗРК Patriot, передаваемых ее страной Польше. "Но эти Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, то есть предназначены для территории НАТО", - указала Ламбрехт на пресс-конференции в Берлине. "Если они будут использоваться за пределами территории НАТО, то это должно быть заранее обсуждено с альянсом и с союзниками", - подчеркнула глава Минобороны Германии.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ЗРК Patriot, обещанные его стране, Украине.

"После очередных российских ракетных обстрелов я обратился к Германии, чтобы предложенные Польше батареи Patriot перебросили в Украину и разместили на западной границе. Это позволит Украине избежать дальнейших жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в микроблоге Twitter.

Германия предложила передать Польше ЗРК Patriot после падения ракеты на границе этой страны с Украиной унесшего жизни двух польских граждан.

21 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава "с удовлетворением" принимает предложение Берлина. Кристине Ламбрехт также предложила Польше помощь в контролировании ее воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter.

Европарламент согласовал выделение Киеву 18 млрд евро помощи

Европарламент проголосовал за предоставление Киеву в 2023 году макрофинансовой помощи на общую сумму 18 млрд евро. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева.

В начале ноября в Еврокомиссии констатировали, что из-за отсутствия единства стран-членов по этому вопросу ЕС не удастся выполнить обещание о переводе Украине 9 млрд евро в качестве финансовой помощи в 2022 году.

Между тем 24 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время визита в Финляндию сообщила, что ЕС активно продвигает девятый пакет санкций в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.

В Совбезе ООН Россию призвали к немедленному прекращению боевых действий

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности ООН призвала Россию немедленно прекратить обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, как и атаки на военные объекты, от которых можно ожидать нанесения ущерба гражданскому населению... ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы Россия немедленно прекратила эти действия. За любые нарушения законов должна быть ответственность", - предупредила Дикарло.

На том же заседании Китай призвал Россию и Украину как можно скорее начать мирные переговоры, чтобы "не допустить эскалации" войны и предотвратить ядерный кризис. "Диалог и переговоры - это единственный путь для продвижения вперед. Стороны должны начать прямое взаимодействие, вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее, - заявил в этой связи заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. - Мы еще раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля".

Электроснабжение Украины восстановлено

Ко второй половине дня 24 ноября электричество было подано во все области Украины, сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Он указал, что в первую очередь к сети были подключены объекты критической инфраструктуры, подключения же бытовых потребителей продолжаются постепенно.

Ранее в тот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во всех районах украинской столицы было восстановлено водоснабжение.

Программным директором Зальцбургского фестиваля станет критик из РФ Марина Давыдова

Театрального критика и главного редактора журнала "Театр", основателя фестиваля NET (Новый Европейский театр) Марину Давыдову, покинувшую РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, назначили на должность программного директора драматического направления Зальцбургского фестиваля. Об этом сообщил журнал "Театр". Зальцбургский фестиваль - один из самых престижных летних музыкальных смотров в мире.

Давыдова ранее выступила против боевых действий в Украине. 5 марта в связи с угрозами в ее адрес она была вынуждена покинуть Россию и теперь живет в Берлине. Марина Давыдова займет должность в октябре 2023 года сроком на три года.

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