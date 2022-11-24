Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России

"Я уверена, что уже очень скоро мы договоримся с G7 и другими крупными партнерами о введении глобального потолка цен на российскую нефть. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит верх над Путиным и его несправедливой и варварской войной", - подчеркнула она.
Фон дер Ляйен резко раскритиковала российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, назвав эти действия военными преступлениями. При этом она выразила уверенность в победе Украины. "Я знаю, что наши украинские друзья преодолеют эту стратегию, потому что они сильны, их цель справедлива, а мы будем поддерживать их в эти трудные времена сколько нужно", - сказала глава Еврокомиссии.
Европейские санкционные пакеты в отношении России
Из-за российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций против РФ. Последний из них включал в себя, в числе прочего, экспортные и импортные ограничения и запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер.
До этого Евросоюз запретил импорт российского золота, ужесточил контроль за экспортом передовых технологий и товаров двойного назначения и ввел против России жесткие финансовые санкции, масштабное нефтяное эмбарго и запрет на импорт российского угля.
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