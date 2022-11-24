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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

Новый санкционный пакет еще больше затруднит войну России против Украины, уверена глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Запад не успокоится, пока Украина не победит Путина.

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Евросоюз форсирует подготовку нового, уже девятого пакета санкций против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину. "Мы усердно работаем, чтобы ударить Россию там, где больно, и еще более подорвать ее силы для войны против Украины", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе визита в Финляндию в четверг, 24 ноября.

"Я уверена, что уже очень скоро мы договоримся с G7 и другими крупными партнерами о введении глобального потолка цен на российскую нефть. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит верх над Путиным и его несправедливой и варварской войной", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен резко раскритиковала российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, назвав эти действия военными преступлениями. При этом она выразила уверенность в победе Украины. "Я знаю, что наши украинские друзья преодолеют эту стратегию, потому что они сильны, их цель справедлива, а мы будем поддерживать их в эти трудные времена сколько нужно", - сказала глава Еврокомиссии.

Европейские санкционные пакеты в отношении России

Из-за российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций против РФ. Последний из них включал в себя, в числе прочего, экспортные и импортные ограничения и запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер.

До этого Евросоюз запретил импорт российского золота, ужесточил контроль за экспортом передовых технологий и товаров двойного назначения и ввел против России жесткие финансовые санкции, масштабное нефтяное эмбарго и запрет на импорт российского угля.

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