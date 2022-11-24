Марина Давыдова стала директором Зальцбургского фестиваля

Театральный критик, главред журнала "Театр" Марина Давыдова была вынуждена покинуть Россию из-за угроз. В связи с ее постом о войне в Украине на нее составили протокол о "дискредитации" армии.

Российский театральный критик и режиссер Марина Давыдова с октября 2023 займет должность программного директора Зальцбургского фестиваля. Об этом сообщают в четверг, 24 ноября, немецкая газета FAZ , а также журнал "Театр" , редакцию которого возглавляет Давыдова.

24 февраля 2022 года, в день вторжения России в Украину, Марина Давыдова выступила против войны. 5 марта в связи с многочисленными угрозами в свой адрес она была вынуждена покинуть Россию. Сейчас театральный критик живет в Берлине.

В начале сентября в связи с ее постом от 24 февраля на Марину Давыдову в России составили протокол за "дискредитацию ВС РФ".

Худрук Зальцбургского фестиваля о Давыдовой

Художественный руководитель Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер, комментируя назначение Дывыдовой, отметил, что благодаря этому шагу фестиваль увеличит свой международный охват и сможет уделить больше внимания зарубежной аудитории.

"Как художественный руководитель фестиваля "NET - Новый европейский театр" и куратор театральной программы Венского фестиваля, а также как автор и режиссер постановок Марина Давыдова завоевала блестящую репутацию, - подчеркнул Хинтерхойзер. - Я убежден, что благодаря ее выдающемуся опыту и человеческим качествам драматическая секция фестиваля получит новые импульсы к развитию".

Марина Давыдова о своем назначении

Сама Марина Давыдова, говоря о своем назначении, указала: "Любой известный человек, в том числе и принадлежащий миру искусства, формирует своими высказываниями общественное мнение. В моменты политических катаклизмов его голос особенно важен. И я лично сочла, что мой голос должен быть услышан".

По ее словам, "само искусство не должно становиться ни жертвой цензуры, ни заложником сиюминутных политических обстоятельств или меняющегося общественного мнения". "Цель и смысл искусства во все времена остаются, на мой взгляд, одними и теми же - исследовать человека и постигать жизнь в ее онтологическом, экзистенциальном и социальном аспектах. И меня как куратора одного из самых значимых европейских фестивалей в первую очередь будет интересовать глубина и убедительность театральных исследований", - подчеркнула Давыдова.

О Зальцбургском фестивале

Зальцбургский фестиваль считается одним из самых престижных в мире музыкальных фестивалей. Впервые фестиваль прошёл в 1920 году. Его созданию и развитию содействовали, в том числе немецкий композитор Рихард Штраус (Richard Strauss), австрийский режиссер Макс Рейнхардт, директор Венской оперы Франц Шальк и другие видные деятели культуры.

Программу фестиваля составляют три направления: концертное, оперное и драматическое.

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