194-й день войны России против Украины: главные события

На 194-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 5 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил заметное развитие украинского контрнаступления на юге и востоке страны. "Украинские силы продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и установили контроль над территорией за рекой Северский Донец в Донецкой области", - подчеркнули аналитики, не исключив изменения темпа контрнаступления.

Со своей стороны Генштаб ВСУ в вечерней сводке упомянул "тактический успех" на Краматорском направлении, однако не раскрыл подробности.

Как Украина, так и Россия заявили об обстрелах

Город Никополь в Днепропетровской области в ночь на 5 сентября был обстрелян из тяжелой артиллерии, рассказал глава региональной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, никто не пострадал, однако повреждения получили до десяти частных домов и многоэтажное здание, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа и ряд торговых объектов.

Позднее Резниченко заявил об обстреле Криворожского района. В результате в Апостолове один человек погиб, трое были ранены, а в Зеленодольске повреждено одно из предприятий, указал чиновник. Кроме того, в Карповской общине в результате российского ракетного обстрела уничтожена нефтебаза и все запасы топлива, которые там хранились, сообщило региональное управление ГСЧС Украины. Данные о масштабах разрушений и пострадавших выясняются.

Под обстрел попал и Николаев, утверждает мэр Александр Сенкевич. По его словам, повреждено промышленное предприятие в окрестностях города, а также частный жилой дом, однако пострадавших нет.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле украинскими военными приграничного села Теткино. По информации чиновника, система оповещения сработала вовремя, никто не пострадал, но есть повреждения в нескольких домовладениях. Украинская сторона не комментировала утверждения Старовойта.

ЗАЭС: отключение ЛЭП и призыв Макрона вывести войска РФ

В результате пожара на фоне обстрелов была отключена последняя линия электропередач, соединяющая узел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с энергосистемой Украины, сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Кроме того, от сети был отключен 6-й энергоблок, покрывавший собственные потребности станции.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко отметил, что ремонт линий электропередачи на Запорожской АЭС сейчас невозможен. Он объяснил это боевыми действиями в округе.

Между тем четыре из шести представителей команды инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили работу на ЗАЭС и покинули площадку станции, объявил "Энергоатом". Ожидается, что два эксперта продолжат работу на объекте на постоянной основе.

Ситуацию на ЗАЭС не обошел стороной и президент Франции Эмманюэль Макрон, который 5 сентября провел полуторачасовой телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. В Елисейском дворце подчеркнули, что вывод российских войск с оккупированной РФ атомной электростанции является единственным способом восстановить безопасность на объекте. Помимо ЗАЭС, в ходе беседы двое лидеров обсудили общую ситуацию на фронте, добавил официальный Киев.

Премьер Украины Шмыгаль в Брюсселе

Денис Шмыгаль и Жозеп Боррель в Брюсселе Фото: JOHN THYS/AFP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Брюссель для переговоров с руководством Евросоюза. Как заверил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе встречи, Европейский Союз продолжит оказывать Киеву политическую, финансовую и военную поддержку. "Первая цель - помочь Украине закончить войну. Долгосрочная цель - помочь Украине добиться мира", - объяснил глава европейской дипломатии.

В свою очередь, Шмыгаль отметил, что с ЕС подписано соглашение о предоставлении Украине еще 500 млн евро. Деньги пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров. Еще одно соглашение позволит ЕК увеличить бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро. Кроме того, подписаны документы о сотрудничестве в таможенной и налоговой сферах, а также об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа", говорится в Telegram-канале главы украинского правительства .

Киев просит жителей захваченных регионов обустроить укрытия

Украинское руководство призвало жителей захваченных Россией территорий, включая полуостров Крым, "следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации". Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк особо выделил необходимость незамедлительно обустроить укрытия, запастись достаточным количеством воды и зарядить мобильные устройства для подзарядки.

"Референдум" в оккупированной Херсонской области отложен

Между тем "референдум" в захваченной армией РФ Херсонской области отложен, заявил "замглавы администрации региона" Кирилл Стремоусов. Он объяснил это "ситуацией с безопасностью".

Российские военные отключили Каховскую ГЭС на захваченной территории Херсонской области, передал Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Это повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей, указало украинское командование.

НАТО поможет армии Украины с зимней экипировкой

НАТО по запросу министра обороны Украины Алексея Резникова приступает к сбору зимней экипировки для 200 тысяч военнослужащих ВСУ. Речь идет о комплектах одежды, обуви и палатках, сообщает агентство dpa со ссылкой на западных дипломатов.

Поставки уже пообещали США, Канада, Швеция и Финляндия. Общая сумма помощи составит около 40 млн евро. По предварительным данным, тем самым удастся покрыть около 50 процентов потребностей украинских вооруженных сил. Министерство обороны Германии заявило, что бундесвер тоже будет участвовать в помощи.

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