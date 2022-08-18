176-й день войны России против Украины: главные события

На 176-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 18 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Зеленский встретился во Львове с Эрдоганом и Гутерришем

Во Львове прошли переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Глава ООН заявил, что его организация проведет расследование взрыва в колонии в Еленовке, в результате которого в конце июля погибли десятки находившихся там украинских военнопленных. Он также призвал положить конец войне в Украине дипломатическим путем. По словам Гутерриша, соглашение об экспорте зерна является "лишь началом" положительной тенденции.

В свою очередь Зеленский призвал ООН гарантировать сохранность и демилитаризацию Запорожской АЭС. "Сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск", - заявил он. По итогам переговоров с Эрдоганом был подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении Украины. Первым проектом может стать строительство моста в селе Романовка Киевской области, который соединял Бучу и Ирпень со столицей и был разрушен в первые дни войны. Визит Эрдогана в Украину Зеленский назвал "весомым месседжем поддержки со стороны столь мощной страны", а турецкий президент указал на угрозу "нового Чернобыля" в Украине и призвал к дипломатическому урегулированию военного конфликта.

В Киеве отвергают любые территориальные компромиссы

На фоне встречи Зеленского, Гутерриша и Эрдогана во Львове проходила акция протеста, участники которой призвали спасти захваченных Россией украинских военнопленных и признать РФ государством-террористом. Они заявили о бездействии ООН и других международных организаций в проблеме освобождения защитников мариупольского завода "Азовсталь", находящихся в плену в самопровозглашенной "ДНР".

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил против любых территориальных компромиссов с Кремлем, включая территории Крыма и Донбасса. "По поводу того, в каких пределах должны быть восстановлены границы Украины: только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах", - написал Данилов в Twitter.

Между тем Генеральный штаб ВСУ заявил в Facebook об отражении российского наступления по нескольким направлениям, в частности, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Силы ВС РФ по-прежнему концентрируются на захвате всей территории Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших войск и недопущении контрнаступления ВСУ, отмечается в вечерней оперативной сводке.

ГУР: На Запорожской АЭС возможна провокация 19 августа

Между тем украинская военная разведка сообщила, что Россия готовит провокацию на захваченной ей Запорожской АЭС 19 августа. Этот день неожиданно объявили на станции выходным, оставив лишь дежурный персонал, ЗАЭС также покинули представители "Росатома", находившиеся там уже долгое время. "Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут повысить ставки и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", - заявило Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны.

В свою очередь сотрудники ЗАЭС опубликовали обращение к мировому сообществу. "Последние две недели атомная станция стала, по сути, целью непрерывных военных атак. Артиллерийские удары становятся с каждым разом все более мощными и опасными, а угроза уничтожения критически важных объектов обеспечения ядерной безопасности все реальнее", - отметили они. Последствия возможной аварии на АЭС "могут оказаться на порядок ужаснее итогов трагедий в Чернобыле и на Фукусиме", предупредили авторы письма, подчеркнув, что в мировой практике нет аварийных планов защиты ядерных объектов в ситуации, когда они становятся территорией боевых действий. "Мы умеем профессионально управлять ядерной реакцией. Но бессильны перед человеческой безответственностью и безумием", - заключили они.

В Вашингтоне призвали РФ предоставить доступ экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. Соединенные Штаты сильно обеспокоены напряженной ситуацией вокруг захваченной РФ электростанции, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Тем временем в Москве отказались выводить войска и вооружения с Запорожской АЭС. Предложение создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону "неприемлемо", поскольку это сделает станцию более уязвимой, заявили в министерстве иностранных дел России. "Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне", - цитирует ТАСС замдиректора департамента информации и печати МИД Ивана Нечаева.

Взрыв в Керчи и пожар в Белгородской области

Вечером советник главы аннексированного Россией Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и идущего от него Крымского моста нет. В местных пабликах сообщается, что жители разных районов города и близлежащих сел слышали два громких взрыва.

В Белгородской области в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Жителей Тимоново и соседнего села Солоти вывозят на безопасное расстояние, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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