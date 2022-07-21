148-й день войны России против Украины: главные события

На 148-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в четверг, 21 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Согласованы новые санкции ЕС в отношении России

Совет Европейского Союза согласовал седьмой пакет санкций в отношении России. Новые штрафные меры включают эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений.

Медиа в Украине: кибератаки и проект UNITED24

Хакеры осуществили кибератаку на серверы холдинга TAVR Media и распространили фейк, что президент Украины Владимир Зеленский находится в реанимации. В ответ украинский лидер записал видео, в котором показал, что находится в своем рабочем кабинете.

В этот же день Зеленский сообщил о запуске англоязычного цифрового медиа UNITED24. "Для украинцев нет ничего невозможного. Мы - независимые люди, которые смело борются за свою свободу. И хотим, чтобы об этом знало еще больше людей, видели во всем мире. Поэтому начинаем создавать англоязычное цифровое медиа UNITED24", - подчеркнул глава государства.

По его словам, 21 июля появится первый выпуск в YouTube под названием Fight for Freedom. Пилотная серия посвящена роли боевых беспилотных летательных аппаратов в войне.

"Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку"

Российский концерн "Газпром" возобновил поставки газа в Германию после окончания ремонтно-профилактических работ на газопроводе "Северный поток". Ежедневный объем в 67 млн кубометров газа соответствует объему поставок до начала ремонта, однако составляет лишь 40 процентов от проектной мощности.

Между тем власти Германии готовят новый пакет мер энергетической безопасности на случай кризиса с поставками газа. В частности, будут ужесточены требования по минимальному уровню заполненности газохранилищ, введены рекомендации по экономии ресурса, а также вновь запущены электростанции на буром угле.

Венгрия просит у России дополнительные 700 млн кубометров газа

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его российский коллега Сергей Лавров обсудили в Москве дополнительные закупки Будапештом 700 млн кубометров газа. РФ незамедлительно рассмотрит просьбу Венгрии о доппоставках газа, заявил Лавров.

Европейский центральный банк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% соответственно. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что "экономическая активность замедляется", а "неоправданная агрессия России в отношении Украины продолжает тормозить рост".

Нацбанк Украины девальвировал гривну на 25 процентов

Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс нацвалюты на 25 процентов - с 29,25 гривны за доллар США до 36,57 гривны за доллар США. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Курс остается фиксированным, подчеркнули в Нацбанке.

Новая военная помощь от Великобритании

Великобритания объявила о новых поставках вооружений Украине в предстоящие недели. Официальный Лондон передаст Киеву 50 тысяч артиллерийских снарядов, противобатарейные радиолокационные системы, десятки артиллерийских орудий и более 1600 единиц противотанкового оружия с целью помочь украинцам противостоять РФ.

Пенсии в рублях на занятой части Харьковской области

На территориях Харьковской области, занятых российскими войсками, начали платить пенсии в рублях. Такие сведения обнародовал российский глава оккупационных властей Харьковской области Виталий Ганчев.

Между тем российские силы вновь обстреляли Харьков, сообщил градоначальник Игорь Терехов. По его словам, не менее 17 человек были ранены. Кроме того, новому обстрелу российских войск подвергся Николаев, сообщил градоначальник Александр Сенкевич. Повреждения получили 12 жилых домов, указал он.

В свою очередь Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации украинских военных в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области. В результате были уничтожены более 600 человек, в том числе до 120 иностранных наемников, утверждает российское ведомство.

Организация МЕРКОСУР отказала Зеленскому в выступлении на саммите

Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить на ее саммите, который проходит 20-21 июля в парагвайском городе Луке. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано, странам-участницам организации не удалось достичь единства в вопросе о возможном выступлении Зеленского. Какие именно государства были против, Кано не сообщил. В МЕРКОСУР, помимо Парагвая, входят Уругвай, Аргентина и Бразилия.

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