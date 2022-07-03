130-й день войны России против Украины: главные события

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Генштаб ВСУ Украины подтвердил вывод украинских войск из Лисичанска. Мэр Славянска сообщил о крупном обстреле. Премьер-министр Австралии впервые посетил Украину.
На 130-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в воскресенье, 3 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил вывод украинских войск из Лисичанска. "В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", - объяснило ведомство.
Между тем, как сообщает Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях не замечено существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил Республики Беларусь. На Харьковском направлении армия РФ сосредоточила основные усилия на недопущении продвижения украинских войск к государственной границе.
На Славянском направлении украинские подразделения отразили штурм в направлении села Долина. На Краматорском направлении российские войска форсировали реку Северский Донец, пытаются развить успех и овладеть поселком Белогоровка. На Бахмутском направлении украинцы успешно отбили наступление по направлению Нырково - Берестовое.
Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о "самом масштабном за последнее время" обстреле города из реактивных систем залпового огня. По словам градоначальника, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Точного числа пострадавших он не привел. Спикер Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко сказала изданию "Суспільне Новини", что погибли как минимум шесть человек, еще 15 пострадали.
Германия и ее союзники обсуждают вопрос гарантий безопасности для Украины после войны с Россией, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в эфире телеканала ARD. "Этот процесс продолжается. Понятно, что это будет не то же самое, как если бы речь шла о члене НАТО", - сказал он. По словам Шольца, в дипломатической сфере ведется "тщательная подготовка" этого вопроса "ко дню, который, как мы надеемся, скоро настанет, когда война закончится".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что мир находится "на пороге новой эры". По словам президента, теперь миру необходима политическая, военная и экономическая переориентация. В частности, Штайнмайер призвал демократические страны снижать зависимость от авторитарных режимов и искать новых партнеров. Это, по его мнению, могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит в Украину, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. В ходе своего визита в Киев Энтони Альбанезе сообщил о новой военной помощи для Украины и санкциях в отношении РФ. Австралия предоставит Киеву еще 34 бронетранспортера, включая 20 БТР Bushmaster, запретит импорт российского золота, а также введет санкции в отношении еще 16 россиян - министров и олигархов - и запретит им въезд. Глава австралийского правительства не назвал конкретные имена.
Верховный суд Израиля отменил решение министра внутренних дел об ограничении числа украинцев, которым можно въезжать в Израиль - в марте МВД страны установило квоту беженцев в 5 тысяч украинцев. Граждан Украины для въезда в Израиль обязали получать специальное разрешение от МВД страны. При этом власти запретили украинцам приезжать в страну в туристических целях или "чтобы переждать войну". Теперь суд решил, что они могут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ежемесячно тратит 130 млрд гривен (около 4,2 млрд евро) на содержание вооруженных сил. До войны Украина тратила на армию 156 млрд гривен (5 млрд евро) в год. "Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц", - указал премьер.
Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) заявила, что главными направлениями восстановления Украины после войны должны стать создание современной системы госуправления, эффективная борьба с коррупцией, стабильная инфраструктура и энергетическая безопасность. Для выполнения этой задачи, по ее словам, необходимы защищенная от кризиса экономика, активное гражданское общество, свободы СМИ и муниципалитетов, а также "сильный голос женщин".
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