Президент Германии заявил о начале "новой эры" после войны в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что мир находится "на пороге новой эры". После войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом, будто ничего не случилось, цитирует Штайнмайера агентство KNA в воскресенье, 3 июля.

Пандемия коронавируса и война в Украине "дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран по всему миру", сказал федеральный президент.

"Темная сторона глобализации" уже стала очевидной в последние годы, продолжил он. "Не все в равной степени выигрывают от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в развивающихся странах юга и наносимый вред окружающей среде.

"Жестокая агрессивная война России против Украины", по его словам, стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений". Конец и последствия этой динамики "отдаленно не предвидимы", но избежать этого не удастся никому, предупредил он.

Нужна политическая, экономическая и военная переориентация

Теперь миру необходима политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер. "Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не упуская из виду наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - заявил федеральный президент.

Одной из таких целей должна быть независимость от авторитарных государств, считает он. Одновременно необходимо находить новых партнеров, призвал Штайнмайер. По его словам, это могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки. Вместо того чтобы рассматривать последние как нуждающиеся страны, "мы должны, наконец, признать их такими, какие они есть: важными партнерами, которые могут помочь нам существовать в новом мире", сказал президент.

Штайнмайер признал свои ошибки в политике в отношении Путина

В апреле Штайнмайер открыто признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - сказал тогда политик.

Он также признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием России" и попыткой включить Россию в общую архитектуру европейской безопасности". По словам президента ФРГ, его ошибка заключалась в том, что он не мог себе представить, что Владимир Путин из-за "охватившего его имперского безумия" пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны. Глава германского государства возложил на российского президента ответственность за войну против Украины и заверил, что с Россией при Путине "возврата к довоенному статус-кво не будет".

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