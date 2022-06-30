127-й день войны России против Украины: главные события

На 127-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

Министерство обороны РФ подтвердило, что российские военные покинули остров Змеиный. "30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ВСУ Украины сообщили, что в результате обстрелов острова российские войска были вынуждены оставить его. Теперь Генштаб ВСУ планирует установить физический контроль над островом. По словам замначальника главного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинская армия будет высаживать на Змеином десант.

Потери российской армии с начала вторжения в Украину, по данным Генштаба ВСУ, возросли до 35 600 военных. За минувшие сутки были убиты 150 российских военных. Кроме того, с начала войны уничтожено уже 1573 танка (+1 за последние сутки), 3726 боевых бронированных машин (+6), 790 артиллерийских систем (+9), 246 РСЗО, 104 средства ПВО (+1), 217 самолетов (+0), 185 вертолетов, 641 беспилотник (+1) и 143 крылатые ракеты (+1).

После отступления из Северодонецка украинские силы продолжают удерживать позиции в Лисичанске, сообщило Минобороны Великобритании. По данным британской военной разведки, российские войска по-прежнему используют подход "ползучего окружения" с Попаснянского направления, устраняя необходимость новой крупной переправы через Северский Донец. "На оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма", - заявило британское ведомство. Оно полагает, что способность ВСУ вести затяжные бои, а затем отводить войска, избегая окружения, сыграет ключевую роль в исходе боевых действий в Донбассе.

На оккупированных территориях Украины

Из порта захваченного российскими войсками Бердянска вышло первое судно с зерном, заявил глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. "После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", - сообщил он.

Между аннексированным Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей Украины с 1 июля налаживается железнодорожное пассажирское сообщение, сообщила ООО "Южная пригородная пассажирская компания". Поезда будут курсировать ежедневно в утренние часы из Джанкоя в Херсон и Мелитополь и в вечерние часы - обратно. В дальнейшем планируется увеличение количества поездов до двух пар ежедневно.

ЕСПЧ вступился за поенных иностранцев

Европейский суд по правам человека потребовал от России незамедлительно обеспечить неисполнение смертного приговора британцам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, осужденным в ходе процесса в "ДНР". Такое же требование ранее было выдвинуто в отношении подданного Марокко Брагима Саадуна. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ напомнил, что Россия больше не выполняет предписания ЕСПЧ, а обсуждать судьбу военных надо "с руководством ДНР".

Российский танкист Михаил Куликов, которого в Украине судят за обстрел жилого дома в Чернигове, признал вину. Суд над Куликовым начался в Киеве 24 июня. По версии следствия, в конце февраля он выполнил приказ своего командира Леонида Щеткина и выстрелил из танка по жилому дому на окраине Чернигова. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал. Куликова и Щеткина взяли в плен украинские военные. Щеткина уже обменяли, а Куликову грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Военная помощь Украине

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. По словам Байдена, в этот пакет войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы к ней, контрбатарейные радары, а также ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS.

Швеция поставит Украине вооружений почти на 50 млн евро (500 млн шведских крон), в том числе противотанковое оружие, оборудование для разминирования, защитное снаряжение и продукты питания. Это уже четвертая партия вооружений, передаваемых Киеву Стокгольмом.

Германия готова предоставить дополнительные силы для защиты восточного фланга НАТО: бронетанковую дивизию численностью 15 000 солдат, 60 самолетов и 20 подразделений ВМС. Кроме того, планируется создать региональное военно-морское командование в балтийском регионе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам саммита НАТО в Мадриде. Из-за российского вторжения в Украину, силы, по его словам, "будут развернуты как можно скорее".

На дипломатическом фронте

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал президенту России Путину послание от президента Украины Зеленского. Содержание послания Видодо не раскрыл. Он также сообщил, что в разговоре с Путиным выразил готовность помочь начать "коммуникацию" между двумя президентами. В то же время пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слова Видодо. "Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал он. Источник в Офисе президента Украины также утверждает, что никаких писем Путину Зеленский не передавал.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Штайнмайер заверил Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны Германии и поздравил его с предоставлением Украине статуса кандидата в Евросоюз. В ходе разговора обсуждалась и подготовка к возможному визиту Штайнмайера в Киев, сообщили в пресс-службе президента ФРГ.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском независимости "ДНР" и "ЛНР". "Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя предстоящий прием в НАТО Швеции и Финляндии, подчеркнул, что эти страны должны выполнить данные ими обещания, в том числе экстрадировать 73 человека, которых Анкара считает террористами. В противном случае парламент Турции не ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, предупредил Эрдоган.

Транзит грузов в Калининград

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал разрядить конфликт вокруг транзита грузов РФ в Калининградскую область через территорию Литвы. "Создать необходимые рамочные условия - дело Евросоюза. При решении вопроса, естественно, всегда необходимо учитывать тот факт, что здесь идет речь о транзите грузов между двумя частями России, и, я полагаю, все стороны сейчас очень заинтересованы в установлении динамики деэскалации", - сказал он.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ЕС и Россия согласны с тем, что необходимо разработать процедуру перевозки товаров между основной территорией России и Калининградским эксклавом. "Обе стороны пришли к выводу, что следует согласовать план, который не нарушает фактическую реализацию санкций, потому что, откровенно говоря, Калининградская область - это очень небольшая часть России", - сказал глава польского правительства.

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