105-й день войны России против Украины: главные события

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Российские войска авиаударами и артиллерией ровняют с землей Северодонецк, ВСУ контролируют лишь его окраины. Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата, а Канада ввела новые санкции против РФ.
На 105-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в среду, 8 июня - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска сосредоточили усилия на подготовке дальнейшего наступления на Славянск и нанесли по нему авиаудар, тогда как украинские военные успешно противодействуют попыткам улучшить тактическое положение близ этого города. На Северском направлении россияне обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районах Ходыно, Рыжевки и Большой Писаревки и выполнили провокационные пролеты военной авиации вдоль украинской границы.
На Северодонецком направлении российские подразделения обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Приволья, Северодонецка, Лисичанска, Вороново, Тошковки, Горного и других, указывается в опубликованной в Facebook вечерней сводке. На Бахмутском направлении совершены артиллерийские обстрелы Камышевахи, Врубовки, Николаевки, Семигорья и Нью-Йорка, нанесены авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового, сообщили в ВСУ.
В свою очередь Минобороны Украины сообщило, что РФ развернула близ Херсона ракетные комплексы "Искандер - М". По словам официального представителя ведомства Александра Мотузяника, сохраняется угроза нанесения россиянами ракетных ударов по военным и гражданским объектам с территории аннексированного Крыма. "В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп - до 36 ракет)", - заявил он.
В одном из нынешних центров боевых действий - Северодонецке - украинские силы оттеснены российскими ударами и теперь контролируют только его окраины, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью агентству "РБК-Украина". По его данным, ситуация в городе развивается очень динамично: несколько дней назад украинские силы "действительно зашли и зачистили почти полностью половину города", но затем российские войска "просто начали ровнять его с землей авиаударами и артиллерией". "Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя", - добавил Гайдай.
На линии фронта в Запорожской области проведен очередной обмен телами погибших военнослужащих по формуле "50 на 50", сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Среди 50 возвращенных тел павших украинских героев - 37 защитников металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, говорится в заявлении Киева.
Агентство ТАСС сообщило, что оккупационные власти захваченной российскими властями Запорожской области намерены в этом году провести референдум о присоединении к России. Член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации" области Владимир Рогов заявил, что голосование будет действительно с явкой выше 50 процентов.
Тем временем генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об идентификации девяти российских военнослужащих, причастных к убийствам в Черниговской области с 9 по 28 марта. По ее словам, россияне согнали в подвал школы в селе Ягодное более 300 человек и долгое время удерживали их в нечеловеческих условиях, в результате чего умерли десять мирных жителей. Кроме того утверждается, что в то же время российские военные убили в Ягодном еще 17 человек. Венедиктова опубликовала список подозреваемых. Все они служат в разных подразделениях 55-й горной отдельной мотострелковой бригады в Туве, им предъявлены подозрения в совершении преступления.
Депутат Верховной рады Алексей Ковалев признался в сотрудничестве с оккупировавшими Херсонскую область российскими силами. В опубликованном в Facebook посте он указал, что накануне был на "очень важном" мероприятии - встрече с херсонскими фермерами первого заместителя главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. "Было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда", - написал он.
После этого в Верховной раде призвали лишить Ковалева депутатского мандата. "Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после "совещания" в Херсоне с заместителем руководителя кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он предал украинский народ, предал своих избирателей, предал Украину", - заявила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук и сообщила, что руководство фракции обратится к руководству Рады с соответствующим предложением.
Канада объявила, что вводит санкции против российской нефтяной, газовой и химической промышленности. Новые штрафные меры включают запрет на экспорт 28 услуг, необходимых для функционирования этих видов промышленности, заявил МИД в Оттаве и пояснил, что это ответ на путинское "вопиющее" вторжение в Украину.
Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз, приняв соответствующую резолюцию.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значительно понизила прогноз развития мировой экономики из-за войны в Украине. "Вторжение России в Украину сразу же замедлило восстановление ослабленной пандемией экономической конъюнктуры", - говорится в сообщении ОЭСР. Теперь организация ожидает, что рост мировой экономики в этом году составит всего 3 процента, в декабре 2021 года ОЭСР прогнозировала рост в 4,5 процента. "Нападение России на Украину уже дорого обходится миру", - заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.
В Анкаре прошли переговоры министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. По их итогам глава МИД Турции назвал законным требование России об отмене санкций против российской сельхозпродукции, введенных из-за вторжения РФ в Украину. "Совершенно законно в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок добиваться устранения препятствий для российского экспорта продовольствия. Считаем, что это было бы справедливо", - заявил он. Лавров со своей стороны указал, что Россия готова гарантировать безопасность судов, вывозящих зерно из заблокированных портов Украины.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая в Европарламенте в Страсбурге, заявила о необходимости "разоблачить дезинформацию России" о виновности Запада в мировом продовольственном кризисе. По ее словам, "продовольствие стало частью кремлевского арсенала террора", и с этим нельзя мириться. Отвечая на утверждения Москвы о том, что во взлете мировых цен на продовольствие виновны западные санкции, фон дер Ляйен подчеркнула, что эти меры "не затрагивают основные продовольственные товары" и не влияют на торговлю продовольствием между Россией и третьими странами. Она напомнила, что в Украине застряли 20 миллионов тонн зерна.
Мэр Мелитополя Иван Федоров в ходе телемарафона сообщил, что российские войска начали вывозить зерно из контролируемого ими города поездами. "Два дня назад они начали вывозить наше зерно по железной дороге. Так они делают это быстрее и ясно, что они долго не планируют оставаться на территории нашего города, потому что хотят украсть все как можно быстрее и уйти", - указал он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своем последнем телефонном разговоре с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном 28 мая. Шольц и Зеленский согласны в том, что "необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, в первую очередь морским путем". Лидеры двух стран продолжат обсуждать возможности поддержки Украины и будут "оставаться в тесном контакте", сообщила пресс-служба правительства Германии.
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