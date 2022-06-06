10 причин любить Баден-Вюртемберг

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Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?
Отреставрированное в конце XIX века здание Фридрихсбау в Гейдельбергском замке. В этом крыле в начале XVII века жил курфюрст Пфальца Фридрих V (1596-1632)
Баденцы и швабы, Шварцвальд и Швабский Альб, Гейдельберг и Штутгарт, шварцвальдский вишневый торт и шпецле… Расположенный на юго-западе Германии Баден-Вюртемберг - единственная немецкая федеральная земля, созданная в результате проведения референдума. В ходе голосования в 1952 году за это высказались жители тогдашних соседних регионов - земель Вюртемберг-Баден, Южный Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. Первая находилась в американской оккупационной зоне, вторая и третья - во французской.
"Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.
Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском Музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.
В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.
Самый популярный туристический регион Баден-Вюртемберга - Шварцвальд. Около 20 миллионов ночевок ежегодно. Самая высокая точка Шварцвальда - гора Фельдберг (1493 м). Район, в котором она находится, является воздушным курортом, а также особо привлекателен для любителей походов и зимних видов спорта.
Они считаются символом Шварцвальда и всего Баден-Вюртемберга. Первые такие часы с кукушкой изготовили здесь в середине XVIII века. В общем и целом их традиционный вид сохранился до сих пор. Главными центрами производства являются Шонах и Триберг, где можно увидеть самые их большие экземпляры высотой по 15 метров. Те, которые можно увезти с собой, стоят от полусотни до почти двух тысяч евро.
Этим городом восхищались многие писатели, поэты, художники и ученые. Среди них - Иоганн Вольфганг фон Гете и Марк Твен. Главный его символ - Гейдельбергский замок. Руины бывшей резиденции курфюрстов возвышаются над Старым городом и рекой Неккар. В Гейдельберге находится старейший немецкий университет. Он был основан в 1386 году. Город входит в число самых популярных туристических целей Германии.
Пойменные леса и луга Рейна в Баден-Вюртемберге представляют собой уникальную и почти нетронутую экологическую систему. В верхнем течении реки много стариц. Эти старые речные русла являются жизненным пространством многих исчезающих и редких видов растений и животных. Для любителей природы здесь проводятся экскурсии на плоскодонных рыбацких лодках.
Замок Гогенцоллерн считается родовым гнездом одноименной швабской династии и до сих пор находится в собственности этого рода. В XV-XVI веках его представители начали править в Бранденбурге и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость на этом месте была возведена в XI веке. Ежегодно здесь бывает около 300 тысяч посетителей.
В Баден-Вюртемберге умеют вкусно готовить - не только просто, по-домашнему, но и на мировом уровне для самой изысканной публики. 70 здешних ресторанов отмечены звездами путеводителя "Мишлен" (2022 год). По этому показателю Баден-Вюртемберг находится на первом месте в Германии. В небольшом шварцвальдском Байрсброне работают сразу два 3-звездочных ресторана и еще два, получившие по одной звезде.
Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Регион отличается мягким климатом. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
Немецкий остров-сад Майнау на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука царя Александра II.
Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО на Боденском озере. Основные сведения и советы туристам.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей.
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО на Боденском озере. Основные сведения и советы туристам.
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баден-Вюртемберге. Основные сведения и советы туристам.
Эту 246-метровую башню в баден-вюртембергском Ротвайле несколько лет назад построил немецкий концерн Thyssenkrupp для тестирования скоростных лифтов.
Этот древний готический храм находится в городе Фрайбург-им-Брайсгау в земле Баден-Вюртемберг на границе региона Шварцвальд.
Такой вид на столицу земли Баден-Вюртемберг, родину "Мерседесов" и "Порше" открывается со смотровой площадки здешней телевизионной башни.