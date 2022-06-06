10 причин любить Баден-Вюртемберг

Баденцы и швабы, Шварцвальд и Швабский Альб, Гейдельберг и Штутгарт, шварцвальдский вишневый торт и шпецле… Расположенный на юго-западе Германии Баден-Вюртемберг - единственная немецкая федеральная земля, созданная в результате проведения референдума. В ходе голосования в 1952 году за это высказались жители тогдашних соседних регионов - земель Вюртемберг-Баден, Южный Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. Первая находилась в американской оккупационной зоне, вторая и третья - во французской.

Солитюд - барочная вилла Вюртембергского дома в Штутгарте, возведенная в 1764-1769 годах

Штутгарт

"Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.

Сделано в Баден-Вюртемберге

Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском Музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.

Фрайбург - ворота в Шварцвальд

В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.

Водопад в Шварцвальде около города Тодтнау

Шварцвальд

Самый популярный туристический регион Баден-Вюртемберга - Шварцвальд. Около 20 миллионов ночевок ежегодно. Самая высокая точка Шварцвальда - гора Фельдберг (1493 м). Район, в котором она находится, является воздушным курортом, а также особо привлекателен для любителей походов и зимних видов спорта.

Часы с кукушкой в виде фахверкового домика

Часы с кукушкой

Они считаются символом Шварцвальда и всего Баден-Вюртемберга. Первые такие часы с кукушкой изготовили здесь в середине XVIII века. В общем и целом их традиционный вид сохранился до сих пор. Главными центрами производства являются Шонах и Триберг, где можно увидеть самые их большие экземпляры высотой по 15 метров. Те, которые можно увезти с собой, стоят от полусотни до почти двух тысяч евро.

Старый мост через Неккар и Гейдельбергский замок

Романтический Гейдельберг

Этим городом восхищались многие писатели, поэты, художники и ученые. Среди них - Иоганн Вольфганг фон Гете и Марк Твен. Главный его символ - Гейдельбергский замок. Руины бывшей резиденции курфюрстов возвышаются над Старым городом и рекой Неккар. В Гейдельберге находится старейший немецкий университет. Он был основан в 1386 году. Город входит в число самых популярных туристических целей Германии.

Старый рукав Рейна около города Кель

Рейнские ландшафты

Пойменные леса и луга Рейна в Баден-Вюртемберге представляют собой уникальную и почти нетронутую экологическую систему. В верхнем течении реки много стариц. Эти старые речные русла являются жизненным пространством многих исчезающих и редких видов растений и животных. Для любителей природы здесь проводятся экскурсии на плоскодонных рыбацких лодках.

Замок Гогенцоллерн c высоты птичьего полета

Историческая резиденция

Замок Гогенцоллерн считается родовым гнездом одноименной швабской династии и до сих пор находится в собственности этого рода. В XV-XVI веках его представители начали править в Бранденбурге и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость на этом месте была возведена в XI веке. Ежегодно здесь бывает около 300 тысяч посетителей.

Байрсброн в Шварцвальде

Кулинарный рай

В Баден-Вюртемберге умеют вкусно готовить - не только просто, по-домашнему, но и на мировом уровне для самой изысканной публики. 70 здешних ресторанов отмечены звездами путеводителя "Мишлен" (2022 год). По этому показателю Баден-Вюртемберг находится на первом месте в Германии. В небольшом шварцвальдском Байрсброне работают сразу два 3-звездочных ресторана и еще два, получившие по одной звезде.

Остров Райхенау на Боденском озере

Боденское озеро

Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Регион отличается мягким климатом. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург.