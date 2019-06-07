10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море (фотогалерея)

Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров.
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