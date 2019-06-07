10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море (фотогалерея)

Немецкие достопримечательности Балтийского моря

Раздолье для натуристов

На балтийских курортах насчитывается больше всего в Германии пляжей для тех, кто любит загорать и купаться в чем мать родила (нем. FKK-Strände). Натуризм был популярен здесь еще во времена ГДР, где считался совершенно естественным делом. Однако не будем мешать отдыхающим без плавок и купальников, а просто посмотрим на одну из здешних песчаных дюн.