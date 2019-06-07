 10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 28.08.2019

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Фоторепортажи

10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море (фотогалерея)

Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров.

  • Лабё

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морские курорты

    На немецких курортах Балтийского моря можно прекрасно заниматься виндсерфингом, но большинство туристов приезжает сюда, чтобы купаться и загорать. Именно здесь находится самое солнечное место в Германии - остров Фемарн, над которым солнце светит, в среднем, около 2200 часов в году. Во многих регионах страны этот показатель часов на 500-600 меньше.

  • Кюлунгсборн

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Пляжные корзины

    Ни один балтийский курорт не обходится без традиционных плетеных сидений - пляжных корзин, которые позволяют комфортно проводить время: они защищают от солнца, дождя и ветра. Первую пляжную корзину придумали и сделали в 1882 году в Ростоке по заказу одной знатной дамы, страдавшей от ревматизма. Она просто хотела иметь возможность удобно сидеть на пляже.

  • Херингсдорф

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морские причалы

    Еще одна характерная достопримечательность немецких курортов на Балтике - такие пассажирские причалы, порой уходящие в море на много сотен метров. Любители рыбной ловли, до зубов вооруженные удочками, любят здесь заниматься своим хобби, а туристы - прогуливаться, чтобы издалека окинуть взглядом прибрежную линию. Самый длинный такой 500-метровый причал в Германии находится на курорте Херингсдорф.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Раздолье для натуристов

    На балтийских курортах насчитывается больше всего в Германии пляжей для тех, кто любит загорать и купаться в чем мать родила (нем. FKK-Strände). Натуризм был популярен здесь еще во времена ГДР, где считался совершенно естественным делом. Однако не будем мешать отдыхающим без плавок и купальников, а просто посмотрим на одну из здешних песчаных дюн.

  • Рюген

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Впечатляющие ландшафты

    Балтийское побережье отличается ландшафтным разнообразием. Песчаные дюны мы уже видели. Теперь пришел черед легендарных Меловых скал на острове Рюген. Их высота достигает 120-ти метров, а толщина известняковых отложений составляет здесь целых полкилометра. В свое время скалы воодушевляли художников эпохи немецкого романтизма, а сейчас служат излюбленным мотивом для фотографов.

  • Киль

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морская романтика

    Где море, там и корабли, но еще лучше - парусники, которыми можно очень долго любоваться. Отправиться в тур на катере или яхте тоже просто, - нужно лишь это организовать. Особенное событие для любителей морской романтики - праздник и регата Кильская неделя, во время которой была сделана эта фотография.

  • Любек

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Всемирное наследие

    Балтийское побережье Германии богато архитектурными достопримечательностями. Особое место занимают Любек (фото), а также Висмар и Штральзунд. Исторические архитектурные ансамбли этих древних городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Ганзейский союз

    Эти и многие другие города региона входили в Ганзейский союз - средневековое объединение, созданное для охраны торговых путей и защиты общих коммерческих интересов. Об этом историческом периоде напоминают импозантные храмы в стиле кирпичной готики, роскошные фасады ратуш, купеческих и бюргерских домов, - например, в Висмаре.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Дары моря

    Для любителей рыбных деликатесов на балтийском побережье - настоящий рай. Основную часть улова здешних рыбаков в море составляют селдь, треска, камбала, угорь и лосось. В озерах водятся окуни, карпы, щуки и судаки. Эта фотография сделана в порту Висмара, где морскими продуктами торгуют прямо с катеров.

  • Рибниц-Дамгартен

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Янтарные берега

    Если повезет, то во время прогулки по пляжу или вдоль берега можно найти янтарь, украшения из которого в этих местах делали уже 10 тысяч лет назад. Самые высокие шансы на удачу для искателей янтаря - после шторма на островах Хиддензе, Рюген и Узедом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


  • Лабё

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морские курорты

    На немецких курортах Балтийского моря можно прекрасно заниматься виндсерфингом, но большинство туристов приезжает сюда, чтобы купаться и загорать. Именно здесь находится самое солнечное место в Германии - остров Фемарн, над которым солнце светит, в среднем, около 2200 часов в году. Во многих регионах страны этот показатель часов на 500-600 меньше.

  • Кюлунгсборн

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Пляжные корзины

    Ни один балтийский курорт не обходится без традиционных плетеных сидений - пляжных корзин, которые позволяют комфортно проводить время: они защищают от солнца, дождя и ветра. Первую пляжную корзину придумали и сделали в 1882 году в Ростоке по заказу одной знатной дамы, страдавшей от ревматизма. Она просто хотела иметь возможность удобно сидеть на пляже.

  • Херингсдорф

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морские причалы

    Еще одна характерная достопримечательность немецких курортов на Балтике - такие пассажирские причалы, порой уходящие в море на много сотен метров. Любители рыбной ловли, до зубов вооруженные удочками, любят здесь заниматься своим хобби, а туристы - прогуливаться, чтобы издалека окинуть взглядом прибрежную линию. Самый длинный такой 500-метровый причал в Германии находится на курорте Херингсдорф.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Раздолье для натуристов

    На балтийских курортах насчитывается больше всего в Германии пляжей для тех, кто любит загорать и купаться в чем мать родила (нем. FKK-Strände). Натуризм был популярен здесь еще во времена ГДР, где считался совершенно естественным делом. Однако не будем мешать отдыхающим без плавок и купальников, а просто посмотрим на одну из здешних песчаных дюн.

  • Рюген

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Впечатляющие ландшафты

    Балтийское побережье отличается ландшафтным разнообразием. Песчаные дюны мы уже видели. Теперь пришел черед легендарных Меловых скал на острове Рюген. Их высота достигает 120-ти метров, а толщина известняковых отложений составляет здесь целых полкилометра. В свое время скалы воодушевляли художников эпохи немецкого романтизма, а сейчас служат излюбленным мотивом для фотографов.

  • Киль

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морская романтика

    Где море, там и корабли, но еще лучше - парусники, которыми можно очень долго любоваться. Отправиться в тур на катере или яхте тоже просто, - нужно лишь это организовать. Особенное событие для любителей морской романтики - праздник и регата Кильская неделя, во время которой была сделана эта фотография.

  • Любек

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Всемирное наследие

    Балтийское побережье Германии богато архитектурными достопримечательностями. Особое место занимают Любек (фото), а также Висмар и Штральзунд. Исторические архитектурные ансамбли этих древних городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Ганзейский союз

    Эти и многие другие города региона входили в Ганзейский союз - средневековое объединение, созданное для охраны торговых путей и защиты общих коммерческих интересов. Об этом историческом периоде напоминают импозантные храмы в стиле кирпичной готики, роскошные фасады ратуш, купеческих и бюргерских домов, - например, в Висмаре.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Дары моря

    Для любителей рыбных деликатесов на балтийском побережье - настоящий рай. Основную часть улова здешних рыбаков в море составляют селдь, треска, камбала, угорь и лосось. В озерах водятся окуни, карпы, щуки и судаки. Эта фотография сделана в порту Висмара, где морскими продуктами торгуют прямо с катеров.

  • Рибниц-Дамгартен

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Янтарные берега

    Если повезет, то во время прогулки по пляжу или вдоль берега можно найти янтарь, украшения из которого в этих местах делали уже 10 тысяч лет назад. Самые высокие шансы на удачу для искателей янтаря - после шторма на островах Хиддензе, Рюген и Узедом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Смотрите также:
10 причин поехать на Северное море в Германии

  • Бальтрум (Baltrum)

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Острова

    Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

  • Куксхафен, Нижняя Саксония

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Пляжи и корзины

    Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

  • Ваттовое мелководье в районе острова Лангеог

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Ваттовое мелководье

    Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье - Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

  • Остров Йюст

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Тюлени

    Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

  • Гельголанд

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Гельголанд

    В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Халлиг Лангенес

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Халлиги

    В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

  • Вестерхевер

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Маяки

    В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

  • Хузум

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Хузум

    Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Санкт-Петер-Ординг

    Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

  • Бремерхафен

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Бремерхафен

    Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин



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Контекст

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Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров. (28.08.2019)  

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