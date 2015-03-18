Башни Бисмарка - народные памятники "железному канцлеру"

В здании министерства иностранных дел ФРГ в Берлине больше не будет конференц-зала, названного именем первого рейхсканцлера Германской империи Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck, 1815-1898). Решение переименовать это помещение в декабре 2022 приняла глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Бывшая "Комната Бисмарка" ("Bismarck-Zimmer") стала "Залом Германского единства" ("Saal der Deutschen Einheit").

Такое решение вызвало неоднозначную реакцию, однако требования пересмотреть отношение к роли и месту Бисмарка в немецкой истории раздаются в последние годы все чаще и чаще - в особенности, в связи с колониальным прошлым.

Отто фон Бисмарк. Гравюра на дереве Фото: Portrait, Otto von Bismarck, Fürst von Bismarck, Holzschnitt, Reichskanzler

При этом имя Бисмарка в Германии можно встретить буквально повсюду. В 2015 году по случаю 200-летия со дня рождения этого немецкого политика была выпущена юбилейная почтовая марка и отчеканена памятная монета достоинством в 10 евро. Особыми достопримечательностями во многих местах были и остаются так называемые башни и колонны Бисмарка. Как и когда они появились, в каких местах сохранились, как выглядели в прошлом и выглядят сейчас?

"Железный канцлер"

Башня Бисмарка на горе Домберг около города Зуль в Тюрингии Фото: picture-alliance/dpa

Память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке, объединителе немецких земель, увековечена не только в названии его любимого способа приготовления селедки - Bismarckhering. "Железный канцлер" является почетным гражданином 450 немецких городов, но особое место в прославлении Бисмарка занимали носящие его имя колонны и башни - Bismarcktürme и Bismarcksäulen.

Бюргеры и студенты

Колонна Бисмарка горе Гольдберг в городе Хаген Фото: cc-by-sa/Frank Vincentz

Возводили их без поддержки государства - на средства бюргеров, а решающую роль сыграли патриотически настроенные студенты. В 1899 году, через год после смерти легендарного канцлера, именно объединение студенческих сообществ объявило конкурс среди архитекторов для разработки типового проекта такого памятника. Победу одержал проект колонны "Сумерки богов" Вильгельма Крайса (Wilhelm Kreis).

Памятники при жизни

Открытка около 1900 года с изображением колонны Бисмарка на морском курорте Херингсдорф

Башни Бисмарка начали появляться в немецких ландшафтах еще при его жизни, но строительство еще не было массовым. Первую открыли в 1869 году в Силезии, и было это даже до основания Германской империи. В начале XX века студенты собрались соорудить 500 таких монументов, увенчанных чащами для огня, который предполагалось разжигать в день рождения Бисмарка, а также в день летнего солнцестояния.

В полный рост

Памятник Бисмарку в Бад-Киссингене на фотографии около 1900 года Фото: picture-alliance/akg-images

Помимо импозантных башен и монументальных колонн свое восхищение Бисмарком немцы выражали также с помощью вполне стандартных бюстов и барельефов, а первую скульптуру в полный рейхсканцлерский рост установили в 1877 году на курорте Бад-Киссинген. Бисмарк был его частым гостем. Позже его начнут также изображать в образе рыцаря Роланда с мечом - средневековым символом свободных немецких городов.

Юбилей Бисмарка

Открытие башни Бисмарка под Лейпцигом в 1915 году Фото: Gemeinfrei

В юбилейном 1895 году немецкие студенты устроили своего рода паломничество к резиденции Бисмарка - поздравительную поездку во славу канцлера в день его 80-летия (Huldigungsfahrt). В ней приняли участие более шести тысяч представителей университетов со всей Германии. Возведение колонн и башен стало логическим продолжением их патриотического порыва.

Две с половиной сотни

Башня Бисмарка в чилийском городе Консепсьон на фотографии 1926 года Фото: Gemeinfrei

Типовой проект Крайса реализовали почти пятьдесят раз. При этом общее число таких монументов во славу Бисмарка, то есть башен и колонн, не считая простых памятников и барельефов, достигло около двух с половиной сотен - не только по всей Германии, но также кое-где за границей. В 1926 году немецкие иммигранты воздвигли такой монумент в чилийском городе Консепсьон. Последний был открыт в 1934 году.

Бисмарк в Кельне

Башня Бисмарка в Кельне в 1915 году Фото: Gemeinfrei

Конечно, далеко не все такие памятники Бисмарку строили по инициативе немецких студентов. В Кельне 27-метровую башню, расположенную недалеко от берега Рейна в районе Байенталь, возвели в 1903 году большей частью на деньги жившего по соседству шоколадного барона Генриха Штольверка (Heinrich Stollwerck) по проекту берлинского архитектора Арнольда Хартмана (Arnold Hartmann). Она и ныне там.

Море Бисмарка

Архипелаг Бисмарка на немецкой карте 1906 года Фото: cc

Некоторые монументы были разрушены в годы Второй мировой войны или снесены в ГДР, однако более 170 башен и колонн все же сохранилось. 146 - в Германии, 17 - в Польше, три - в Чехии, два - во Франции, по одному - в Австрии, Чили и Камеруне. Не дошли до наших дней монументы в бывших имперских колониях - Танзании и Папуа-Новой Гвинее. Впрочем, берега последней страны до сих пор омывает Море Бисмарка (название на русском - Новогвинейское море).

Бисмарк в России

Башня Бисмарка под Инстербургом (Черняховском). Открытка 1913 года Фото: cc

На территории Восточной Пруссии, то есть нынешней российской Калининградской области, было сооружено четыре монумента. Две башни сохранились - близ городов Черняховск и Неман, на момент строительства памятников называвшихся Инстербург и Рагнит. Кстати, Бисмарк говорил по-русски. Он выучил язык за несколько лет, проведенных на должности прусского посла в Санкт-Петербурге.

В Версальском дворце

Картина Антона Вернера, 1885 год Фото: ullstein bild

Чтобы осознать его роль в немецкой истории, достаточно взглянуть на картину, изображающую церемонию объявления прусского короля Вильгельма первым кайзером Германской империи. Состоялась она 18 января 1871 года в Версальском дворце близ Парижа. Формально взоры большинства присутствующих обращены к Вильгельму, однако центральное место здесь явно занимает Бисмарк в парадном белом мундире.

Кто старое помянет

Прибытие императора Вильгельма II на празднование 80-летия Отто фон Бисмарка в 1895 году Фото: ullstein bild - DHM/Kaiserpanorama

Бурный всплеск проявлений всебюргерской любви случился после ухода Бисмарка с должности канцлера в 1890 году - шага вынужденного из-за разногласий с молодым императором Вильгельмом II, которого популярный в народе Бисмарк считал, мягко говоря, политическим дилетантом. Разногласия - разногласиями, но на юбилей "железного канцлера" император через пять лет приехал, оказав ему надлежащее почтение.

Ревность кайзера

"Немецкий угол" в Кобленце на открытке 1898 года Фото: ullstein bild - histopics

Восторг, который вызывал в народе отставной "железный канцлер", приводил к явной ревности со стороны кайзера Вильгельма II. Сам император, которому судьба уготовила роль последнего правителя на этом троне, всячески содействовал прославлению своих предков, чему должны были способствовать многочисленные памятники в честь его деда Вильгельма I, например, в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн.

Смена власти

Колонна Бисмарка в городе Бад-Швартау Фото: cc-by-sa/Dennis Siebert

Монархическая пропаганда породила около полутысячи памятников Вильгельму I, но среди них было всего лишь 28 башен. По этому показателю император явно проиграл своему "железному канцлеру". После свержения монархии и провозглашения Веймарской республики популярность Бисмарка не пострадала.

Угол трех императоров

Открытка с портретами трех императоров - Николая II, Вильгельма II и Франца Иосифа I Фото: Gemeinfrei

Эта башня на открытке была воздвигнута по проекту "Сумерки богов" в 1907 году около Мысловица на стыке трех империй: Германии, России и Австро-Венгрии. В 1922 году территория отошла Польше. На монументе место Бисмарка занял барельеф Тадеуша Костюшко, но через десять лет силезский воевода Михал Грацинский все же распорядился его разобрать. Камни использовали для строительства храма в Катовице.

Стратегическая высота

План башни в разрезе и старая фотография монумента Бисмарка на холмах Мюггельберге в Берлине около 1905 года

Еще один исчезнувший монумент Бисмарка находился на холмах Мюггельберге в берлинском районе Трептов-Кёпеник. Эту 40-метровую башню с чашей для разжигания огня соорудили в 1904 году примерно за сто тысяч рейхсмарок. Высота пламени достигала двадцати метров. Весной 1945 года башню взорвали по приказу немецкого командования, чтобы уничтожить ориентир для наступавших советских войск.

"Третий рейх"

Фотография башни Бисмарка в Ганновере около 1912 года Фото: cc-by/Rainer Hoffschildt

В первые годы "третьего рейха" национал-социалисты использовали имя Бисмарка в своих пропагандистских целях, но вскоре главную роль стал играть Гитлер. На некоторых башнях Бисмарка даже планировали установить его скульптуры. Около монумента в Ганновере в 1933 году жгли книги. В 1935 году эту башню снесли в ходе работ по созданию здесь нового искусственного озера Машзее (Maschsee).

Выбор места

Башня Бисмарка в городе Франкенберг (Саксония) Фото: cc-by-sa/Monika Hofmann

Для колонн и башен Бисмарка обычно выбирали холмы и хорошо просматриваемые места. Многие должны были одновременно служить площадками для панорамного обзора окрестностей, то есть стать целями прогулок и походов. Эта башня находилась близ саксонского города Франкенберг. В 1968 году монумент (тогда - "Башню молодежи") взорвали по решению властей ГДР, так как с нее можно было видеть военный объект.

Финансы

Лестница башни Бисмарка в городе Хильдесхайме Фото: Gemeinfrei

На строительство монументов требовались значительные средства. По финансовым причинам некоторые из них возводили без лестниц и смотровых площадок для публики, особенно - в местах, где прекрасный вид открывался уже от их подножья. Эта лестница ведет на площадку башни Бисмарка в городе Хильдесхайме.

Строительные материалы

Башня Бисмарка в Констанце 1912 года постройки Фото: CC BY-SA 3.0/Gemgem

В ряде случаев поступали еще проще: переименовывали какие-то старые башни в честь "железного канцлера", украшая их соответствующими изображениями и надписями. Кое-где возводили новые монументы, однако вместо камня или других дорогих материалов пользовались деревом, иногда - железом. В 1912 году в Констанце осуществили экспериментальный проект из бетона - материала тогда относительно нового.

Неоготика

Башня Бисмарка в бранденбургском городе Ратенов Фото: cc-by-sa/Krank-Hover

Среди разных проектов особо выделяется башня Бисмарка 1914 года в бранденбургском городе Ратенов - из кирпича в неоготическом стиле. Именно здесь в 1849 году началась политическая карьера будущего "железного канцлера". Во время Второй мировой войны монумент сильно пострадал. Около десяти лет назад его реставрировали, но без статуи Бисмарка, расплавленной в 1942 году для военных целей.

Большая буква

Башня Бисмарка в Ахене Фото: cc-by-sa/Hdamm

Еще один пример интересного архитектурного решения - 10-метровая башня Бисмарка в Ахене в форме немецкой буквы "B", увенчанной герцогский короной с державой вместо чаши для огня. Монумент возвели в 1907 году по инициативе студентов тогдашней Высшей технической школы, ныне - RWTH Aachen. Последний ремонт проводился в 2005 году. Смотровая площадка открыта для посетителей.

Общественное мнение

Башня Бисмарка в Мюльхайме-на-Руре 1909 года постройки Фото: cc-by-sa/Alexostrov

Многие башни Бисмарка прочно вошли в списки главных региональных достопримечательностей, а для жителей стали привычными символами родных городов. В 1970-х годах этот монумент в Мюльхайме-на-Руре хотели снести ради строительства высотного здания, но 94 процента населения выступило против этих планов, что стало очевидным в ходе опроса, проведенного местной газетой.