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Эмма Левашкевич
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Эмма Левашкевич: избранные публикации
"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико
Европарламент принял резолюцию о ситуации с экс-претендентом в президенты Беларуси, который попал из колонии в больницу.
Политика
11.05.2023
11 мая 2023 г.
Эксперт: Минск ждут жесткие санкции в случае размещения ЯО
Какие европейские санкции были наиболее болезненными и результативны ли они - интервью DW с экспертом Розой Турарбековой
Политика
14.04.2023
14 апреля 2023 г.
Лукашенко о ядерном оружии и Путине. Что говорят о послании?
DW попросила экспертов прокомментировать обращение Лукашекно к белорусскому народу и парламенту.
Политика
31.03.2023
31 марта 2023 г.
Пропустить раздел Эмма Левашкевич: другие публикации
Эмма Левашкевич: другие публикации
Российское ядерное оружие делает Беларусь мишенью?
Российское ядерное оружие делает Беларусь мишенью?
30 лет назад ядерные вооружения вывели из Беларуси, избавив ее от угрозы ядерного удара. А что будет теперь?
Политика
28.03.2023
28 марта 2023 г.
10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?
10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?
Основатель “Вясны” Алесь Беляцкий получил 10 лет лишения свободы, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович - 9 и 7 лет.
Политика
03.03.2023
3 марта 2023 г.
Зачем Лукашенко ездил в Китай?
Зачем Лукашенко ездил в Китай?
Визит в Пекин эксперты называют самым большим успехом белорусского правителя во внешней политике за последние 2,5 года.
Политика
02.03.2023
2 марта 2023 г.
Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко
Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко
За почти три года политического кризиса она стала - уже и по конституции - вторым человеком в стране.
Политика
01.03.2023
1 марта 2023 г.
Взрывы на аэродроме в Беларуси: какими будут последствия?
Взрывы на аэродроме в Беларуси: какими будут последствия?
Как сообщает BYPOL, под Минском был поврежден российский военный самолет, который эксперты называют "крейсером "Москва".
Политика
27.02.2023
27 февраля 2023 г.
В BYPOL заявили об уничтожении флагмана ВВС РФ под Минском
В BYPOL заявили об уничтожении флагмана ВВС РФ под Минском
Военный самолет А-50 под Минском выбран для атаки не случайно, он использовался для наведения ракет на цели в Украине.
Конфликты
27.02.2023
27 февраля 2023 г.
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