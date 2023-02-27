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Эмма Левашкевич

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Эмма Левашкевич: избранные публикации

Зал пленарных заседаний Европарламента в Страсбурге

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

Европарламент принял резолюцию о ситуации с экс-претендентом в президенты Беларуси, который попал из колонии в больницу.
Политика11 мая 2023 г.
Диктаторские режимы понимают язык принуждения, считает эксперт

Эксперт: Минск ждут жесткие санкции в случае размещения ЯО

Какие европейские санкции были наиболее болезненными и результативны ли они - интервью DW с экспертом Розой Турарбековой
Политика14 апреля 2023 г.
Александр Лукашенко выступает с посланием

Лукашенко о ядерном оружии и Путине. Что говорят о послании?

DW попросила экспертов прокомментировать обращение Лукашекно к белорусскому народу и парламенту.
Политика31 марта 2023 г.
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Эмма Левашкевич: другие публикации

Протестный плакат в Киеве, октябрь 2020 года

Российское ядерное оружие делает Беларусь мишенью?

Российское ядерное оружие делает Беларусь мишенью?

30 лет назад ядерные вооружения вывели из Беларуси, избавив ее от угрозы ядерного удара. А что будет теперь?
Политика28 марта 2023 г.
Belarus | Prozess Nobelpreisträger Ales Bjaljazki

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

Основатель “Вясны” Алесь Беляцкий получил 10 лет лишения свободы, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович - 9 и 7 лет.
Политика3 марта 2023 г.
Peking Treffen Präsident Lukaschenko und Xi Jinping

Зачем Лукашенко ездил в Китай?

Зачем Лукашенко ездил в Китай?

Визит в Пекин эксперты называют самым большим успехом белорусского правителя во внешней политике за последние 2,5 года.
Политика2 марта 2023 г.
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

За почти три года политического кризиса она стала - уже и по конституции - вторым человеком в стране.
Политика1 марта 2023 г.
Russland | Berijew A-50

Взрывы на аэродроме в Беларуси: какими будут последствия?

Взрывы на аэродроме в Беларуси: какими будут последствия?

Как сообщает BYPOL, под Минском был поврежден российский военный самолет, который эксперты называют "крейсером "Москва".
Политика27 февраля 2023 г.
Российский военный самолет на аэродроме в Мачулищах, фото из архива

В BYPOL заявили об уничтожении флагмана ВВС РФ под Минском

В BYPOL заявили об уничтожении флагмана ВВС РФ под Минском

Военный самолет А-50 под Минском выбран для атаки не случайно, он использовался для наведения ракет на цели в Украине.
Конфликты27 февраля 2023 г.
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