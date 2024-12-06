Белорусский писатель удостоен Лейпцигской книжной премии

Белорусский писатель Альгерд Бахаревич, в данный момент живущий за пределами родины, удостоен Лейпцигской литературной премии за вклад в европейское взаимопонимание за роман "Собаки Европы". Об этом стало известно в пятницу, 6 декабря.

По мнению жюри, ему удалось создать "яростное литературное видение будущего", а его книга - это "дикая смесь политического триллера, эпоса, приключенческого романа, сатиры и сказки".

Награда будет вручена Бахаревичу на открытии Лейпцигской книжной ярмарки 26 марта 2025 года. Лейпцигская литературная премия за вклад в европейское взаимопонимание вручается ежегодно, начиная с 1994 года, и является одной из самых весомых литературных наград в Германии.