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КультураБеларусь

Белорусский писатель удостоен Лейпцигской книжной премии

Эмма Левашкевич
6 декабря 2024 г.

Альгерд Бахаревич удостоен Лейпцигской литературной премии за вклад в европейское взаимопонимание.

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Белорусский писатель Ольгерд Бахаревич
Белорусский писатель Ольгерд БахаревичФото: Julia Cimafiejeva

Белорусский писатель Альгерд Бахаревич, в данный момент живущий за пределами родины, удостоен Лейпцигской литературной премии за вклад в европейское взаимопонимание за роман "Собаки Европы". Об этом стало известно в пятницу, 6 декабря.

По мнению жюри, ему удалось создать "яростное литературное видение будущего", а его книга - это "дикая смесь политического триллера, эпоса, приключенческого романа, сатиры и сказки".

Награда будет вручена Бахаревичу на открытии Лейпцигской книжной ярмарки 26 марта 2025 года. Лейпцигская литературная премия за вклад в европейское взаимопонимание вручается ежегодно, начиная с 1994 года, и является одной из самых весомых литературных наград в Германии.

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