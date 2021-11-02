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Последнее время в Грузию едет все больше россиян, спасающихся от политического преследования у себя на родине. По независимым оценкам, в течение 2021 года туда переехали несколько сотен россиян.
Основатель "Команды 29" рассказал, что запреты в связи с уголовным делом сделали его работу в РФ невозможной. Однако Иван Павлов намерен вернуться на родину и продолжить работу, из-за которой его вынудили ее покинуть.
Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?