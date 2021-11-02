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Эмиграция

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Эмиграция".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

"Россияне чувствуют себя здесь безопасно": как Грузия стала прибежищем политэмигрантов из России 02.11.2021

Последнее время в Грузию едет все больше россиян, спасающихся от политического преследования у себя на родине. По независимым оценкам, в течение 2021 года туда переехали несколько сотен россиян.

Journalist Afgan Mukhtarli in Berlin

Похищение, тюрьма, эмиграция: история азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы 31.10.2021

Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
A woman holds a Belarusian passport as she waits her turn to cast a vote in the Belarusian presidential election, outside the Belarusian Embassy in Moscow, Russia, Sunday, Aug. 9, 2020. Belarusians are voting on whether to grant incumbent president Alexander Lukashenko a sixth term in office, extending his 26-years rule, following a campaign marked by unusually strong demonstrations by opposition supporters. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Лишение гражданства Беларуси: еще одна форма "борьбы с оппонентами" 26.10.2021

Власти Беларуси предложили лишать гражданства белорусов, которые уехали за границу и работают "в интересах западных стран". DW разбирается, насколько это возможно и к чему может привести такая инициатива.
Weißrussen in Georgien an Demo gegen Lukaschenko in Batumi, Oktober 2021 Die Bilder wurden für DW freigegeben.

Белорусы об эмиграции в Грузию: Вначале кажется, что едешь на отдых 20.10.2021

Грузия - популярная у белорусов страна для эмиграции. Как они туда попадают и что их там ждет? DW - c несколькими историями тех, кто уехал из Беларуси, опасаясь преследования властей.
A woman reacts while sitting on the ground near Belarusian law enforcement officers, who disperse a crowd during a protest against the inauguration of President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus September 23, 2020. Tut.By via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Белорусские врачи, бежавшие от репрессий, принимают в Вильнюсе 19.10.2021

В Литве белорусские медики создали новую организацию - для помощи соотечественникам в изгнании и привлечения внимания к теме права на здоровье в белорусских тюрьмах. Подробности у DW.
Koffer, Taschen, Gepäck, Reisegepäck, Wien, Flughafen, 30. 05. 2017 Koffer, Taschen, Gepäck, Reisegepäck, Suitcase Bags Luggage Luggage Vienna Airport 30 05 2017 Suitcase Bags Luggage Luggage

Из России за последние 20 лет эмигрировали до 5 млн человек 07.10.2021

С 2000 по 2021 год Россию покинули до 5 млн граждан, говорится в новом исследовании. В последние годы темпы эмиграции ускорились.
Russian lawyer Ivan Pavlov, center, speaks to media next to the entrance of Russia's Investigative Committee in Moscow, Russia, Friday, April 30, 2021. A lawyer representing the anti-corruption foundation of imprisoned Russian opposition leader Alexei Navalny has been detained in Moscow, his colleague said on social media. St. Petersburg-based lawyer Ivan Pavlov has been representing Navalny’s Foundation for Fighting Corruption after authorities filed a lawsuit to ban the foundation and the politician’s network of regional offices as extremist organizations. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Адвокат Иван Павлов уехал из РФ в Грузию из-за уголовного преследования 07.09.2021

Основатель "Команды 29" рассказал, что запреты в связи с уголовным делом сделали его работу в РФ невозможной. Однако Иван Павлов намерен вернуться на родину и продолжить работу, из-за которой его вынудили ее покинуть.
SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 22, 2021: Belarus President Alexander Lukashenko L and Russia s President Vladimir Putin during a meeting. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F785E

Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко 12.08.2021

Давление на несогласных с позицией властей в Беларуси достигло нового уровня, заявил форум ЕС-Россия, указав, что угрозы, запугивания и подавление инакомыслия на государственном уровне недопустимы.
In Haft oder Exil: Was passiert mit Haustieren?. Auf den Bildern sind Haustieren, deren Besitzer aus politischen Gründen gezwungen wurden, Minsk zu verlassen. Sie haben die Fotos unserer Korrespondentin in Minsk Tatiana Newedomskaja kostenlos zur Verfügung gestellt (Copyright Privat)

Как домашние животные переносят арест их хозяев и эмиграцию из Беларуси 21.07.2021

Что происходит с домашними животными, чьи хозяева оказываются в заключении по политическим мотивам или вынуждены ухать из Беларуси? Несколько историй о людях и их питомцах - у DW.
In this photo released by the Pussy Riot Facebook account, a view of a rainbow flag erected on the Culture Ministry building in Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 7, 2020. LGBT flags were also placed on the Presidential Administration of Russia , Federal Security Service (FSB), district police and Supreme Court buildings on Russian President Vladimir Putin's 68th birthday. (Pussy Riot Facebook via AP) |

Участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию 20.07.2021

Софеев стал вторым активистом из Pussy Riot, уехавшим в июле из России. За день до этого о временном отъезде объявила Вероника Никульшина.
Ein Schild mit der Aufschrift Passport Control, darüber in kyrillischer Schrift, aufgenommen am Mitwoch (04.07.2007) im Moskauer Flughafen. Foto: Peter Kneffel +++(c) dpa - Report+++ pixel

Более 30 млн россиян хотят эмигрировать 18.07.2021

Каждый пятый житель РФ хотел бы переехать за границу, выяснил "Левада-центр". Страна за 10 лет уже потеряла 1 процент экономически активного населения, отмечает профессор Сергей Гуриев.
Auswanderer-Figuren aus verschiedenen Jahrzehnten Copyright © Deutsches Auswandererhaus

Немецкий музей эмиграции - не только о судьбах немцев, покинувших родину 09.07.2021

Йоханна отправилась в 1853 году в Америку, Ахмад бежал в 2015 году из Сирии в Германию - всего лишь две истории, о которых рассказывают в Музее эмиграции в Бремерхафене.
05.09.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 5, 2020: An opposition activist shows the victory gesture during a women's rally near the Komarovsky Market. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

О "неверагодных" белорусах и человеческом выборе. Мнение 15.06.2021

В своем комментарии специально для DW экс-доцент МГЛУ и член Координационного совета Наталья Дулина рассуждает о том, как изменилось белорусское общество и куда делись уличные протесты.

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку" 08.06.2021

Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?
wir brauchen dieses Symbolbild. Beschreibung: Reisepass Russland Symbolbild Copyright: Vyacheslav Yurin Vielen Dank im Voraus

МИД отрицает необходимость получать загранпаспорт строго в России 29.05.2021

Живущие за рубежом россияне смогут по-прежнему получать загранпаспорт в диппредставительстве или консульстве, заверил МИД после публикаций о необходимости приезжать в РФ для оформления документа.
09.11.2019 Forum Free Russia in Vilnius: Logo

Форум свободной России: зачем эмигранты объединяются в сеть 28.05.2021

Участники Форума свободной России приветствуют новую волну эмиграции из РФ в Европу. Они предлагают создать эмигрантскую сеть и приглашают туда ФБК и "Открытую Россию". Какова цель этой инициативы?
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