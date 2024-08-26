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В интернет утекли данные о пересечении границ РФ с 2014 года

Ольга Лебедева
26 августа 2024 г.

По данным журналистов Андрея Захарова и Ильи Рождественского, в cети появились сведения о людях, пересекавших границу России с 2014 по 2023 год. Это может быть крупнейшей утечкой данных ФСБ.

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Девушка на паспортном контроле в РФ (фото из архива)
Паспортный контроль в РФФото: Konstantin Andreyev/TASS/dpa/picture alliance

В интернете появилась информация о пересечениях россиянами границы в период с 2014 по 2023 годы, выяснили журналисты Андрей Захаров и Илья Рождественский. По мнению Захарова, это может быть крупнейшей утечкой информации из баз данных Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. "Я не помню такой мощной утечки из внутренних баз ФСБ. Тут действительно можно найти информацию о пересечениях границы человеком", - написал он в Telegram в понедельник, 26 августа.

В базе данных пограничной службы ФСБ, обнаруженной журналистами в одном из агрегаторов под названием "Кордон 2023", содержатся личные данные выезжавших за границу людей, в частности имя и фамилия, дата и место пересечения границы, транспортное средство и пункт назначения путешествующих.

Захаров опубликовал скриншоты, содержащие данные о пересечениях границы бывшим секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, олигархом Романом Абрамовичем и им самим.

Будет добавлена информация о совместных пересечениях границы

По словам журналиста-расследователя, ему еще с июля известно о появлении на рынке базы пересечений границ РФ в 2014-2023 годах. По всей видимости, это была "ограниченная, рекламная версия утечки", которая была размещена для привлечения потенциального покупателя всей базы, отмечает он. После этого полную базу приобрел агрегатор, в котором Захарову подтвердили эту покупку. Кроме того, там пообещали добавить в скором времени информацию о совместных пересечениях границы россиянами.

В свою очередь Рождественский пишет, что пока нет подтверждения, что база данных была украдена у ФСБ. Это могла быть и утечка из других российских спецслужб, считает он. 

 

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