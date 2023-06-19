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"Яндекс" оштрафовали на 2 млн за непредоставление данных ФСБ

Александра Иванова
46 мин. назад

Мировой суд оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей за повторное непредоставление российской спецслужбе информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги".

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Логотип компании "Яндекс" на фасаде московского офиса
Головной офис компании "Яндекс" в МосквеФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Мировой суд в Москве наложил на компанию"Яндекс" административный штраф в размере двух млн рублей, признав ее виновной в повторном непредоставлении ФСБ РФ данных о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги", сообщает утром в понедельник, 19 июня, агентство ТАСС.

Действия ООО "Яндекс" были квалифицированы по статье КоАП РФ о повторном неисполнении обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства, уточняет агентство со ссылкой на представительницу компании.

Постановление суда в отношении "Яндекса" было обжаловано и вступило в законную силу. 

Предыдущий штраф "Яндекса"

В первый раз "Яндекс" был признан судом виновным в том же самом административном правонарушении и оштрафован на 400 тысяч рублей в 2022 году. При этом юрист компании указал, что соблюдать требования российского законодательства в "Яндексе" не могут из-за санкций: для сбора и хранения данных пользователей требуется иностранное оборудование и программное обеспечение, закупить и установить которые в настоящий момент невозможно.

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Сообщение агентства ТАСС о штрафе "Яндекса"

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