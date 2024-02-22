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В РФ хотят собирать данные о паролях и карточках пассажиров

Даниил Сотников
22 февраля 2024 г.

Минтранс подготовил приказ, согласно которому с 1 сентября власти будут собирать данные о паролях и банковских картах пассажиров.

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Пассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту ДомодедовоФото: Valery Sharifulin/picture alliance/dpa/TASS

Российское министерство транспорта планирует обязать перевозчиков передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в четверг, 22 февраля.

По данным издания, Минтранс уже подготовил соответствующий проект приказа, и он должен вступить в силу 1 сентября. Данные будут передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью), пишет "Коммерсант".

Все данные будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Доступ к ней имеют, в том числе ФСБ, МВД, Росавиация и Ространснадзор. Сейчас в базу собираются только паспортные данные, дата поездки и маршрут. Теперь, отмечает "Коммерсант", предлагается собирать данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, а также данные о банковской карте, которая использовалась при оплате (последние четыре цифры и наименование банка). Данные планируется хранить семь лет.

Перевозчики указывают на риски

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект Минтранса указали, что часть дополнительных данных о пассажирах, в частности логин и пароль учетной записи, являются "сведениями конфиденциального характера, в связи с чем не подлежат раскрытию без согласия субъекта таких данных".

В ОАО РЖД и крупнейших авиакомпаниях воздержались от официальных комментариев. Источники "Коммерсанта" в отрасли обратили внимание на то, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность, в том числе за возможные утечки данных.

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