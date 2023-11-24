Минцифры РФ предложило создать единую систему видеослежения

Минцифры предложило создать единую национальную платформу для хранения и обработки информации со всех систем городского видеонаблюдения России. Об этом со ссылкой на проект ведомства сообщает газета "Коммерсант" в пятницу, 24 ноября.

По задумке Минцифры, к единой платформе будут подключены все региональные системы. Сейчас из 1,2 млн камер видеонаблюдения только половина установлены за счет государства и подключены к централизованным системам. Доступа к частным камерам у региональных властей нет.

В ведомстве рассчитывают, что в 2030 году число камер видеонаблюдения в России вырастет до 5 млн и все они будут подключены к системам, способным обрабатывать видеопоток. Ведомство предлагает в обязательном порядке подключать к системе и подъездные камеры. Видео будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц.

Создание системы слежки может обойтись в десятки миллиардов

Главы Минцифры Максут Шадаев предложил включить создание системы в нацпроект "Экономика данных". Стоимость разработки платформы министерство оценивает в 12 млрд руб. Собеседник "Коммерсанта" в крупной IT-компании предположил, что подобная потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в субъектах в централизованную национальную базу данных потребует "пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры".

Источник "Коммерсанта", знакомый с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считает, что централизация данных не имеет практического смысла. "Данные о происшествиях в регионах нужны службам в регионах, передавать их в национальную платформу незачем, это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах", - объяснил собеседник издания.

По подсчетам издания The Bell, в случае реализации проекта, плотность видеонаблюдения по всей России доведут с 0,8 камеры на 100 человек до московского уровня в 2,3 камеры на 100 человек. В Москве система распознавания лиц по камерам заработала с 2019 года и активно использовалась в политических делах и для выявления гражданских активистов.

Смотрите также: