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РКН включил в "список слежки" еще два сервиса "Яндекса"

Даниил Сотников
2 февраля 2024 г.

"Яндекс.Драйв" и "Яндекс.Заправки" после включения в реестр будут обязаны передавать по запросу силовиков всю информацию о пользователях.

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Штаб-квартира компании "Яндекс" в Москве
Офис "Яндекса" в МосквеФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Роскомнадзор включил в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" и службу "Яндекс.Заправки", пишет проект "Роскомсвобода" в пятницу, 2 февраля.

Включение в реестр ОРИ, который "Роскомсвобода" называет "реестр по слежке", обязывает компании сохранять все данные пользователей, включая все действия и взаимодействия, и по требованию передавать их ФСБ.

Из других сервисов "Яндекса" в реестр ранее попали "Яндекс.Почта", "Яндекс.Диск", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Дзен", "Маркет", "Беру", "Авто.ру", "Недвижимость", "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Еда".

Реестр организаторов распространения информации (ОРИ), был создан в 2014 году. По закону Яровой, с июля 2016 года ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра передать ему ключи, которые используются для шифрования переписки пользователей. Кроме того, участники этого реестра обязаны предоставлять файлы, которыми обмениваются пользователи, аудиосообщения и данные о платежах. В реестр внесены около 400 интернет-ресурсов.

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