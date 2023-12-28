В Латвии заблокирован доступ к связанным с "Яндексом" сайтам

Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, которые имеют отношение к российскому сервису "Яндекс", в том числе к "Яндекс.Музыка".

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) закрыл доступ ко всем сайтам, которые имеют отношение к российскому сервису "Яндекс". Об этом сообщил председатель совета Ивар Аболиньш на странице в соцсети Х в четверг, 28 декабря.

Доступ к сервису "Яндекс.Музыка" также будет заблокирован, поскольку на нем предоставляют бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, "создаваемому в России подсанкционными лицами", уточняется в сообщении.

NEPLP ограничил доступ к сайту "Яндекса" с 2022 года

В марте 2022 года Латвия аннулировала лицензию компании Yandex Taxi B.V. и заблокировала приложение Yandex Go. Решение объяснялось тем, что приложение Yandex Go обменивается данными с серверами, расположенными в России. Таким образом в ведомстве решили подстраховаться от попадания данных о жителях Латвии и иностранцев, пользующихся приложением, в распоряжение российских спецслужб.

В апреле того же года NEPLP принял решение ограничить доступ в Латвии к сайту "Яндекса"и его зеркалам в связи с тем, что, по мнению организации, на главной странице yandex.ru распространяется "искаженная и ложная информация" о событиях в мире, в том числе о войне в Украине.

Сам "Яндекс" в ответ на обвинения в свой адрес утверждал, что сам сайт не создает и не распространяет какой-либо контент - он спроектирован и работает как поисковая система, работа которой основана не на распространении свежих новостей, как указывает NEPLP, а на предложении пользователям искать "более актуальную для них информацию".

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