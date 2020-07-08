 Экспорт из Германии в мае обвалился на 30 процентов | Экономические новости из Германии | DW | 09.07.2020

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Экономика

Экспорт из Германии в мае обвалился на 30 процентов

По сравнению с апрелем статистики зафиксировали заметное увеличение экспорта на уровне 9 процентов. В то же время в годовом исчислении обвал экспорта из ФРГ составил почти 30 процентов.

В порту Гамбурга

В порту Гамбурга

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 немецкий экспорт в мае вновь резко снизился. Обвал составил в годовом исчислении 29,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство в четверг, 9 июля. В то же время по сравнению с апрелем экспорт из ФРГ вырос на 9 процентов, тогда как экономисты ожидали повышения на уровне 14 процентов.

В апреле немецкий экспорт сократился по сравнению с мартовским показателем на 24 процента, что стало рекордным снижением с августа 1990 года. Объем импорта в ФРГ в мае вырос по сравнению с апрелем на 3,5 процента, но снизился в годовом исчислении на 21,7 процента. В конкретных числах немецкие предприятия в мае поставили за границу товаров на сумму в 80,3 млрд евро, а импортировали – на сумму в 73,2 млрд евро.

В 2020 году вся мировая экономика находится на грани глубокой рецессии. Еврокомиссия прогнозирует для Германии снижение ВВП в объеме 6,3 процента – самый крупный обвал экономики за все послевоенное время.

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    Автор: Ирина Филатова


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