 Эвакуация из Китая: готова ли Украина принять больных коронавирусом? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.02.2020

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Украина

Эвакуация из Китая: готова ли Украина принять больных коронавирусом?

48 украинцев должны быть эвакуированы на родину из китайского Уханя. Все они пройдут 14-дневный карантин. DW выяснила, насколько готова Украина противостоять коронавирусу.

Санитар в защитном костюме выходит из машины скорой помощи в Киеве

В четверг, 20 февраля, в Киев из китайского Уханя, эпицентра распространения нового коронавируса, должны эвакуировать украинцев. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, по состоянию на 19 февраля рейсом авиакомпании SkyUp будут вывезены 48 граждан Украины, а также 29 иностранцев.

На борту самолета также находятся 17 работников авиакомпании, сотрудники МЧС, эпидемиологи, пограничники, полицейский, и сотрудник консульства. В какой аэропорт Украины прибудет самолет из Уханя, пока не известно. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, обсуждаются три-четыре возможных варианта.

"Бегство" от коронавируса через двойной контроль.

Этот рейс будет очень похож на крайний - до полного запрета авиасообщения - рейс из Китая в киевский аэропорт "Борисполь" в начале февраля. Тогда все пассажиры сначала прошли тщательный эпидемиологический контроль в КНР, а уже в самолете их проверяли украинские специалисты.

Пассажиры выходят из самолета, который прилетел в Киев из Китая

В начале февраля в Киев еще летали самолеты из Китая

На этот раз, по данным министерства охраны здоровья Украины, контроль более жесткий. Если у пассажиров обнаружат хоть какие-то симптомы, а это не только повышенная температура, а и насморк, кашель, боли в горле, то им вообще запретят подниматься на борт самолета.

"Вывозить мы можем только тех людей, у которых нет проявлений симптомов", - заявила накануне глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Кроме того, в самолет возьмут только тех граждан, которые дадут письменное согласие на пребывание в карантине в течение не менее 14 суток. Его пройдут все, кто будет лететь этим рейсом. Как сообщили DW в пресс-службе авиакомпании SkyUp, самолет также пройдет тщательную дезинфекцию и будет отправлен на санитарную стоянку.

Есть ли в Украине специальная больница для карантина?

Где именно разместят эвакуированных из Китая, пока точно не известно. По данным Минздрава, сейчас рассматриваются 12 различных вариантов. "Их готовность должна быть определена на момент прилета (самолета из Уханя. - Ред.)", - заявила Скалецкая.

Палата с современной аппаратурой в 4-й больнице Киева

В 4-й больнице Киева есть лишь шесть палат, оснащенных современной аппаратурой

По мнению опрошенных DW экспертов, найти в Украине государственное медико-санитарное заведение, которое более или менее соответствовало бы современным нормам эпидемического контроля, довольно трудно. И не только из-за того, что в некоторых регионах страны люди начали активно протестовать против нахождения по соседству с ними лиц, которые потенциально могут быть носителями коронавируса.

"Этот санаторий или больница должны быть удалены от водоемов и от населенных пунктов", - пояснила DW заведующая инфекционным отделением 4-й клинической больницы Киева Юлия Вакуленко. Кроме того, в таком заведении должны быть приняты меры по контролю над всеми отходами - мусором, канализацией и т.д. "В большинстве инфекционных больниц страны нет современной системы вентиляции, которая работает в закрытом цикле, не выпуская воздух наружу", - рассказал DW на условиях анонимности врач одной из инфекционных больниц Киева.

Есть ли где лечить инфицированных коронавирусом?

Минздрав Украины разработал дорожную карту реагирования всех медицинских структур на случай появления пациентов с подозрением на коронавирус. Ответственность за выполнение плана возложена на областные госадминистрации. Инструкции довольно четкие. Выезжать на вызовы к потенциально больным могут только "скорые". Причем отдельные бригады, прошедшие обучение.

Человек с защитной маской выходит из киевского метро

Опасности распространения коронавируса в стране украинские эксперты пока не видят

В Киеве их две, они должны работать в защитных противоэпидемиологических костюмах. Киевская служба "скорой помощи", как сообщил директор Центра экстренной медицины Анатолий Вершигора, обеспечена 25 костюмами, еще 100 комплектов заказано. В большем количестве спецкостюмов пока нет необходимости, указал в беседе с DW Вершигора: "Я не думаю, что мы все оденемся в такие костюмы и будем ходить. Я полагаю, что это будет локализовано, и надо будет немного подождать".

В Киеве основными принимающими больницами определены две - Александровская и 4-я городская клиническая. По разным данным, здесь могут разместить не менее 200 пациентов с легкой формой заболевания. Если же кто-то будет находиться в тяжелом состоянии, то в таком случае возможности больниц ограничены. К примеру, в 4-й больнице в инфекционном отделении, которое расположено в здании 1958 года постройки, есть лишь шесть палат, оснащенных современной аппаратурой для поддержки пациентов с такими осложнениями как, например, вирусная пневмония.

Как выявлять коронавирус и чем его лечить?

Хотя пока нет установленных методов лечения именно коронавируса, украинские медики будут действовать согласно протоколам Минздрава и ВОЗ, а также своего опыта, говорит Юлия Вакуленко. Врач с 13-летним опытом работы обращает внимание на то, что спасение человека от осложнений ротавирусной инфекции (РВИ) зависит, как минимум, от того, на каком этапе болезни пациент оказался в больнице. "В условиях реанимации мы, стараясь оказать на 100% качественную помощь, никогда не можем дать гарантии. Сказать, что вылечим всех? Постараемся в пределах того, что мы имеем", - заверила врач DW.

Возможности медиков диагностировать коронавирус в Украине пока ограничены. В 4-й больнице Киева надеются, что в случае возникновения необходимости министерство сразу предоставит тест-системы. За последний месяц Украина закупила за рубежом, по данным Минздрава, не менее 30 таких систем.

Контекст

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О том, как прошла первая неделя коронавирусного карантина у россиян, эвакуированных на родину из Китая, DW рассказала студентка Марина Зайцева. Она была в одной из первых групп, доставленных домой. (12.02.2020)

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Такого количества, по мнению директора Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины Виктории Задорожной, явно недостаточно. В идеале Украина должна уже начать свои исследования по диагностике и лечению коронавируса, считает Задорожная: "К сожалению, такого центра, который бы финансировался государством и достаточно быстро мог бы отреагировать на эту ситуацию, в Украине нет. В науку деньги в последние годы не вкладывались".

Уханьский урок для Украины

По мнению всех опрошенных DW экспертов и медиков, вероятность эпидемии коронавируса в Украине будет оставаться низкой и после прилета рейса с эвакуированными из Уханя.

Что будет дальше, зависит от того, удастся ли ученым найти вакцину и остановить эпидемию, чтобы она не распространялась на другие страны Азии, куда туристы из Украины не прекратили летать. Эпидемия коронавируса уже повлияла на режим работы украинских авиакомпаний. Как сообщили DW в пресс-службе авикомпании МАУ, ее рейсы в страны Азии выполняются, но экипажи обязаны работать в масках и резиновых перчатках.

Виктория Задорожная напоминает, что после ликвидации три года назад санитарно-эпидемиологической службы в Украине до сих пор не создана госструктура, которая решала бы проблему эпидемиологической безопасности на национальном уровне. В нынешней ситуации такая структура могла бы организовать и безопасный карантин украинцев из Уханя, и его квалифицированное сопровождение, заключила Задорожная.

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

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