Эвакуация из Китая: готова ли Украина принять больных коронавирусом?

В четверг, 20 февраля, в Киев из китайского Уханя, эпицентра распространения нового коронавируса, должны эвакуировать украинцев. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, по состоянию на 19 февраля рейсом авиакомпании SkyUp будут вывезены 48 граждан Украины, а также 29 иностранцев.

На борту самолета также находятся 17 работников авиакомпании, сотрудники МЧС, эпидемиологи, пограничники, полицейский, и сотрудник консульства. В какой аэропорт Украины прибудет самолет из Уханя, пока не известно. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, обсуждаются три-четыре возможных варианта.

"Бегство" от коронавируса через двойной контроль.

Этот рейс будет очень похож на крайний - до полного запрета авиасообщения - рейс из Китая в киевский аэропорт "Борисполь" в начале февраля. Тогда все пассажиры сначала прошли тщательный эпидемиологический контроль в КНР, а уже в самолете их проверяли украинские специалисты.

В начале февраля в Киев еще летали самолеты из Китая

На этот раз, по данным министерства охраны здоровья Украины, контроль более жесткий. Если у пассажиров обнаружат хоть какие-то симптомы, а это не только повышенная температура, а и насморк, кашель, боли в горле, то им вообще запретят подниматься на борт самолета.

"Вывозить мы можем только тех людей, у которых нет проявлений симптомов", - заявила накануне глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Кроме того, в самолет возьмут только тех граждан, которые дадут письменное согласие на пребывание в карантине в течение не менее 14 суток. Его пройдут все, кто будет лететь этим рейсом. Как сообщили DW в пресс-службе авиакомпании SkyUp, самолет также пройдет тщательную дезинфекцию и будет отправлен на санитарную стоянку.

Есть ли в Украине специальная больница для карантина?

Где именно разместят эвакуированных из Китая, пока точно не известно. По данным Минздрава, сейчас рассматриваются 12 различных вариантов. "Их готовность должна быть определена на момент прилета (самолета из Уханя. - Ред.)", - заявила Скалецкая.

В 4-й больнице Киева есть лишь шесть палат, оснащенных современной аппаратурой

По мнению опрошенных DW экспертов, найти в Украине государственное медико-санитарное заведение, которое более или менее соответствовало бы современным нормам эпидемического контроля, довольно трудно. И не только из-за того, что в некоторых регионах страны люди начали активно протестовать против нахождения по соседству с ними лиц, которые потенциально могут быть носителями коронавируса.

"Этот санаторий или больница должны быть удалены от водоемов и от населенных пунктов", - пояснила DW заведующая инфекционным отделением 4-й клинической больницы Киева Юлия Вакуленко. Кроме того, в таком заведении должны быть приняты меры по контролю над всеми отходами - мусором, канализацией и т.д. "В большинстве инфекционных больниц страны нет современной системы вентиляции, которая работает в закрытом цикле, не выпуская воздух наружу", - рассказал DW на условиях анонимности врач одной из инфекционных больниц Киева.

Есть ли где лечить инфицированных коронавирусом?

Минздрав Украины разработал дорожную карту реагирования всех медицинских структур на случай появления пациентов с подозрением на коронавирус. Ответственность за выполнение плана возложена на областные госадминистрации. Инструкции довольно четкие. Выезжать на вызовы к потенциально больным могут только "скорые". Причем отдельные бригады, прошедшие обучение.

Опасности распространения коронавируса в стране украинские эксперты пока не видят

В Киеве их две, они должны работать в защитных противоэпидемиологических костюмах. Киевская служба "скорой помощи", как сообщил директор Центра экстренной медицины Анатолий Вершигора, обеспечена 25 костюмами, еще 100 комплектов заказано. В большем количестве спецкостюмов пока нет необходимости, указал в беседе с DW Вершигора: "Я не думаю, что мы все оденемся в такие костюмы и будем ходить. Я полагаю, что это будет локализовано, и надо будет немного подождать".

В Киеве основными принимающими больницами определены две - Александровская и 4-я городская клиническая. По разным данным, здесь могут разместить не менее 200 пациентов с легкой формой заболевания. Если же кто-то будет находиться в тяжелом состоянии, то в таком случае возможности больниц ограничены. К примеру, в 4-й больнице в инфекционном отделении, которое расположено в здании 1958 года постройки, есть лишь шесть палат, оснащенных современной аппаратурой для поддержки пациентов с такими осложнениями как, например, вирусная пневмония.

Как выявлять коронавирус и чем его лечить?

Хотя пока нет установленных методов лечения именно коронавируса, украинские медики будут действовать согласно протоколам Минздрава и ВОЗ, а также своего опыта, говорит Юлия Вакуленко. Врач с 13-летним опытом работы обращает внимание на то, что спасение человека от осложнений ротавирусной инфекции (РВИ) зависит, как минимум, от того, на каком этапе болезни пациент оказался в больнице. "В условиях реанимации мы, стараясь оказать на 100% качественную помощь, никогда не можем дать гарантии. Сказать, что вылечим всех? Постараемся в пределах того, что мы имеем", - заверила врач DW.

Возможности медиков диагностировать коронавирус в Украине пока ограничены. В 4-й больнице Киева надеются, что в случае возникновения необходимости министерство сразу предоставит тест-системы. За последний месяц Украина закупила за рубежом, по данным Минздрава, не менее 30 таких систем.

Такого количества, по мнению директора Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины Виктории Задорожной, явно недостаточно. В идеале Украина должна уже начать свои исследования по диагностике и лечению коронавируса, считает Задорожная: "К сожалению, такого центра, который бы финансировался государством и достаточно быстро мог бы отреагировать на эту ситуацию, в Украине нет. В науку деньги в последние годы не вкладывались".

Уханьский урок для Украины

По мнению всех опрошенных DW экспертов и медиков, вероятность эпидемии коронавируса в Украине будет оставаться низкой и после прилета рейса с эвакуированными из Уханя.

Что будет дальше, зависит от того, удастся ли ученым найти вакцину и остановить эпидемию, чтобы она не распространялась на другие страны Азии, куда туристы из Украины не прекратили летать. Эпидемия коронавируса уже повлияла на режим работы украинских авиакомпаний. Как сообщили DW в пресс-службе авикомпании МАУ, ее рейсы в страны Азии выполняются, но экипажи обязаны работать в масках и резиновых перчатках.

Виктория Задорожная напоминает, что после ликвидации три года назад санитарно-эпидемиологической службы в Украине до сих пор не создана госструктура, которая решала бы проблему эпидемиологической безопасности на национальном уровне. В нынешней ситуации такая структура могла бы организовать и безопасный карантин украинцев из Уханя, и его квалифицированное сопровождение, заключила Задорожная.

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