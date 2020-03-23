 Штайнмайер подчеркнул роль культуры во время пандемии COVID-19 | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2020

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Германия

Штайнмайер подчеркнул роль культуры во время пандемии COVID-19

В речи, посвященной "Европейскому концерту" Берлинского филармонического оркестра, глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к единству в борьбе с коронавирусом.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

По мнению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), во время пандемии COVID-19 культурная жизнь приобретает особенно важное значение. "Искусство и культура, которыми мы можем насладиться вместе, - это не мелочи, от которых можно отказаться", - заявил глава германского государства в пятницу, 1 мая, в речи по поводу "Европейского концерта" Берлинского филармонического оркестра.

Назвав искусство "необходимым для жизни", Штайнмайер в очередной раз призвал к тому, чтобы проявить единство в условиях кризиса, вызванного пандемией. "Только вместе мы сможем преодолеть трудности, которые затронули всех нас, - сегодня и в будущем", - сказал политик. "Мы должны помогать друг другу, и мы поможем друг другу", - добавил он. В своей речи глава Германии отдельно упомянул свободных художников и артистов, которые особенно пострадали в ходе кризиса, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

"Европейский концерт" Берлинского филармонического оркестра должен был быть приурочен к официальному визиту Штайнмайера в Тель-Авив. Однако поездку отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Чтобы соблюсти необходимое минимальное расстояние между музыкантами на сцене, оркестр выступал в сокращенном составе. Выступление состоялось без публики и транслировалось в режиме реального времени по телевидению и в интернете. За дирижерским пультом стоял руководитель оркестра - австрийский дирижер Кирилл Петренко.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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