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Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Совет Федерации является верхней палатой парламента Российской Федерации - Федерального собрания РФ.

В состав Совета Федерации - верхней палаты российского парламента (Федерального собрания) - входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти, а также представители Российской Федерации, назначаемые президентом России, число которых составляет не более 10 процентов от числа членов Совета Федерации – представителей от законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Нижней палатой российского парламента является Государственная дума Федерального Собрания РФ.

16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store 17.09.2021

В приложении публикуются сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. В Совете Федерации сотрудникам офисов Google и Apple в России пригрозили уголовными делами.
MINSK, BELARUS. DECEMBER 9, 2015. CSKA's Dmitry Kugryshev (L) reacts as Dinamo Minsk's goalie Dmitry Milchakov concedes a goal in their 2015/2016 KHL Regular Season ice hockey match at Minsk-Arena Sports Complex. HC CSKA Moscow won the game 3:1. Yelena Rusko/TASS

Председатель Федерации хоккея Беларуси Басков подал в отставку 10.09.2021

Дмитрий Басков объяснил свой уход с должности нежеланием ставить под угрозу международные перспективы хоккея в Беларуси. Ранее Дисциплинарный совет IIHF дисквалифицировал главу белорусской федерации на пять лет.
Russian President Vladimir Putin leaves the hall after his annual state of the nation address in Manezh, Moscow, Russia, Wednesday, April 21, 2021. Putin's state-of-the-nation speech comes amid a new surge in tensions with the West over a Russian troop buildup near the border with Ukraine and a hunger strike by jailed Russian opposition leader Alexei Navalny protesting a lack of adequate medical treatment in prison. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Путин наложил вето на закон об ответственности журналистов за цитирование других СМИ 18.06.2021

Президент РФ отказался подписывать закон, предполагающий полную ответственность редакций за цитаты из других СМИ, если главных редакторов этих СМИ невозможно найти и наказать.
A Russian lawmaker speaks inside Russia's Federation Council, the upper house of parliament, in Moscow on November 26, 2008. Russia's upper house of parliament approved a constitutional amendment extending presidential mandates from four to six years, Russian news agencies reported. AFP PHOTO / ALEXEY SAZONOV (Photo credit should read Alexey SAZONOV/AFP/Getty Images)

Совет Федерации России одобрил "закон против ФБК" 02.06.2021

Теперь лишиться пассивного избирательного права могут сторонники Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального - если эти организации признают экстремистскими.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 14, 2020: A plenary meeting of Russia's Federation Counicl, Upper House of Russia's Federal Assembly (parliament). Mikhail Tereshchenko/TASS

Совет Федерации одобрил выход РФ из Договора по открытому небу 02.06.2021

Россия вышла из Договора по открытому небу вслед за США после взаимных обвинений в нарушении его условий. Участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона по НАТО.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 14, 2020: A plenary meeting of Russia's Federation Counicl, Upper House of Russia's Federal Assembly (parliament). Mikhail Tereshchenko/TASS

Совет Федерации РФ одобрил закон о штрафах за неуказание статуса "иноагента" 23.04.2021

Санкции распространяются на тех, кто распространяет сообщения СМИ-"иноагентов" без упоминания их статуса. Предусмотрены также штрафы для лиц, "выдающих себя за журналистов" на массовых мероприятиях.
5518084 02.06.2018 Singer Manizha performs during the international Usadba Jazz festival in Arkhangelskoye Museum-Estate. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa

Совет Федерации озаботился российской песней на "Евровидении" 31.03.2021

"Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред", - охарактеризовала содержание песни "Русская женщина", с которой выступит на "Евровидение" певица Manizha, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 14, 2020: A plenary meeting of Russia's Federation Counicl, Upper House of Russia's Federal Assembly (parliament). Mikhail Tereshchenko/TASS

Совет Федерации одобрил несколько резонансных законов 31.03.2021

Сенаторы в один день одобрили законы, позволяющие Путину и Медведеву вновь баллотироваться на новые сроки, вводящий ответственность за оскорбление ветеранов войны и регламентирующий просветительскую деятельность.
Russian lawmakers vote for Russian constitutional amendments during a session at the Russian State Duma, the Lower House of the Russian Parliament in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 23, 2020. Kremlin-controlled lower house of parliament, the State Duma, unanimously voted for constitutional amendments on Thursday, widely seen as President Vladimir Putin's strategy to stay in power well past the end of his term in 2024. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Ученых не услышали. Госдума РФ окончательно одобрила закон о просвещении 16.03.2021

Госдума России приняла в третьем чтении резонансный закон о просветительской деятельности. Что он регулирует, и почему о нем все говорят - у DW.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Парламент РФ ратифицировал соглашение с США о продлении ДСНВ 27.01.2021

После достижения накануне Путиным и Байденом договоренности о продлении на пять лет договора СНВ-3 за ратификацию проголосовали Госдума и Совет Федерации.

Президент России станет "равнее" всех перед законом? (18.11.2020) 18.11.2020

Госдума усиливает неприкосновенность президента РФ. Новый закон, по сути, может разрешить бывшему российскому лидеру совершать преступления, кроме особо тяжких. После отставки его нельзя будет обыскивать и арестовывать.
Russian lawmakers vote for Russian constitutional amendments during a session at the Russian State Duma, the Lower House of the Russian Parliament in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 23, 2020. Kremlin-controlled lower house of parliament, the State Duma, unanimously voted for constitutional amendments on Thursday, widely seen as President Vladimir Putin's strategy to stay in power well past the end of his term in 2024. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Комментарий: Кремль возвращает парламент в режим "взбесившегося принтера" 18.11.2020

Госдума и Совет Федерации снова фонтанируют репрессивными законопроектами. Оппозиции запретят участвовать в выборах, а Путин получит право на почти пожизненное правление и неприкосновенность, пишет Иван Преображенский.
A man carries steps as he walks past one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/Kudryavtsev

В Совфеде РФ предлагают закрепить в законе понятие "кандидат-иноагент" 17.11.2020

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена внести в Госдуму ряд предложений, в том числе запретить физлицам-"иноагентам" занимать должности в госорганах.

Неприкосновенность экс-президенту в России решили обеспечить на фоне слухов о болезни Путина 06.11.2020

В Госдуму внесли законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президентов РФ. Это произошло на фоне слухов об ухудшении здоровья Путина. Его пресс-секретарь назвал их чушью.
News Bilder des Tages MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 15, 2020: Russia s President Vladimir Putin L and Prime Minister Dmitry Medvedev ahead of a meeting with the Russian government members, their collective resignation announced. Dmitry Astakhov/POOL/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0CA3F0

Комментарий: Путин заботится не о себе, а о созданной им системе 06.11.2020

Президент Путин не столько заботится о себе, сколько пытается на десятилетия законсервировать всю созданную им систему и обеспечить безнаказанность окружению, считает Федор Крашенинников.
01.07.2020, Russland, Ryazan: RYAZAN, RUSSIA - JULY 1, 2020: Inmates vote at a polling station at No 1 Pre-trial Detention Centre during the 2020 Russian constitutional referendum. Most regions of Russia are voting in the referendum on proposed draft amendments to the Russian Constitution from 25 June to 1 July 2020. One of the proposed amendments would make it possible for presidents of Russia to be re-elected regardless of the existing constitutional rule which limits the number of consecutive presidential terms. Alexander Ryumin/TASS Foto: Alexander Ryumin/TASS/dpa |

ЦИК РФ изучит возможность провести многодневное голосование в сентябре 23.07.2020

Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Теперь ЦИК России обсудит, можно ли реализовать растянутую процедуру в единый день голосования 13 сентября.
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