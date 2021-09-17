Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Совет Федерации является верхней палатой парламента Российской Федерации - Федерального собрания РФ.

В состав Совета Федерации - верхней палаты российского парламента (Федерального собрания) - входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти, а также представители Российской Федерации, назначаемые президентом России, число которых составляет не более 10 процентов от числа членов Совета Федерации – представителей от законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Нижней палатой российского парламента является Государственная дума Федерального Собрания РФ.