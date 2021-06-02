Совет Федерации одобрил выход РФ из Договора по открытому небу

Совет Федерации (СФ) одобрил выход России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. 19 мая Годума РФ поддержала выход из ДОН после внесения соответствующего документа на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.

Теперь закон о выходе из ДОН ожидает подписи президента. После этого МИД РФ передаст депозитариям ДОН - Венгрии и Канаде - ноту с соответствующим уведомлением. Полностью покинувшей договор об открытом небе Россия будет считаться в декабре. Тогда участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона - страны НАТО.

Взаимные обвинения России и США

ДОН предоставляет государствам-участникам право совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Власти РФ приступили к подготовке выхода из ДОН в начале 2021 года. В МИД России объяснили решение тем, что США "под надуманным предлогом" вышли из соглашения в ноябре 2020 года.

США покинули ДОН, обвинив Россию в нарушении его условий. Госдепартамент США, в числе прочего, выражал недовольство тем, что Россия запрещает наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи административных границ Абхазии и Южной Осетии. В Москве отвергали эти обвинения, утверждая, что Вашингтон сам не выполняет условий договора.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа уведомила о начале выхода из Договора по открытому небу в мае 2020 года. ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, из которого вышли США: в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в его нарушении.

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