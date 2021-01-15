Германия сожалеет о выходе России из Договора по открытому небу

Германия с глубоким сожалением приняла к сведению решение России начать процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам-участницам в срочном порядке совершать инспекционные полеты над территорией руг друга. "Это тяжелый удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями с весьма конкретными последствиями для безопасности и доверия в Северном полушарии", - заявил представитель МИД ФРГ в пятницу, 15 января.

В документе отмечается, что сохранить участие в конструктивном диалоге о будущем договора - в интересах самой России. В МИД ФРГ напомнили, что только недавно все страны-участницы ДОН выразили готовность обсудить различные предложения, выдвинутые Россией после выхода из этого договора Соединенных Штатов, а министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) вместе с 15 европейскими коллегами в совместном послании главе МИД России Сергею Лаврову в конце декабря 2020 года выразил желание соблюдать ДОН и обеспечивать его выполнение в полном объеме.

Германия сохраняет приверженность ДОН

В заявлении МИД ФРГ указывается, что Германия в очередной раз продемонстрировала свою приверженность этому договору путем приобретения самолета для проведения инспекционных полетов Airbus A319.

Внешнеполитическое ведомство ФРГ подчеркнуло, что Германия, несмотря на решение России, будет и впредь решительно добиваться сохранения и модернизации контроля как над обычными, так и ядерными вооружениями в Европе. "Эта цель - в интересах всех нас, если мы желаем противостоять вызовам нашего времени для мира и безопасности", - указал представитель МИД ФРГ.

НАТО винит Россию

Между тем НАТО полагает, что главную ответственность за неполную имплементацию ДОН в последнее время несет Россия. "Избирательное выполнение Россией обязательств по ДОН с некоторых пор подрывает вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", - сказал представитель НАТО в интервью агентству dpa 15 января.

Он подчеркнул, что все союзники по НАТО будут и впредь добиваться эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия, поскольку это имеет важное значение для безопасности. Союзники по НАТО продолжат консультации о будущем контроля над вооружениями, альянс также остается открытым к дальнейшему диалогу в рамках Совета НАТО-Россия, добавил собеседник агентства.

Последние переговоры между сторонами в рамках совета состоялись в июле 2019 года.

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