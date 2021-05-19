 Путин наложил вето на закон об ответственности журналистов за цитирование других СМИ | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2021

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Россия

Путин наложил вето на закон об ответственности журналистов за цитирование других СМИ

Президент РФ отказался подписывать закон, предполагающий полную ответственность редакций за цитаты из других СМИ, если их главных редакторов этих СМИ невозможно найти и наказать.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон о полной ответственности редакций за цитаты из других СМИ, который ранее был принят Государственной думой и Советом Федерации. 15 июня он отказался подписывать данный закон, и на следующий день документ был направлен в ответственный комитет на заключение. Об этом говорится в карточке с информацией о принятии закона на сайте Госдумы, на которую в пятницу, 18 июня, обратили российские СМИ.

Дума приняла законопроект в мае 2021 года

Законопроект, согласно которому редакция впредь должна нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если главных редакторов этих СМИ невозможно установить и наказать, Госдума в третьем чтении приняла 19 мая. Совет Федерации одобрил его 2 июня. Соответствующая поправка внесена в статью 57 закона "О средствах массовой информации", определяющую случаи освобождения журналистов от ответственности.

До сих пор эта статья освобождала редакцию от ответственности в том случае, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением материалов других СМИ, которые могут быть установлены и привлечены к ответственности.

Согласно новой редакции закона, для освобождения от ответственности прямой ссылки на сообщение другого СМИ уже недостаточно, необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности". В противном случае, согласно принятой поправке, отвечать будет цитирующее средство массовой информации.

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    Автор: Сергей Елкин


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