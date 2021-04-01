В России ужесточили ответственность за цитирование СМИ

Российская Госдума в среду, 19 мая, приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому редакция впредь будет нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если главных редакторов этих СМИ невозможно установить и наказать. Соответствующая поправка внесена в статью 57 закона "О средствах массовой информации", определяющую случаи освобождения журналистов от ответственности.

До сих пор эта статья освобождала редакцию от ответственности в том случае, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением материалов других СМИ, которые могут быть установлены и привлечены к ответственности.

Согласно новой редакции закона, для освобождения от ответственности прямой ссылки на сообщение другого СМИ уже недостаточно, необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности". В противном случае, согласно принятой поправке, отвечать будет цитирующее средство массовой информации.

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