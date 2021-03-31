Совет Федерации озаботился российской песней на "Евровидении"

В Совете Федерации РФ в среду, 31 марта, разгорелась дискуссия по поводу песни, которая будет исполнена на конкурсе "Евровидение" участницей от России. Как заявил сенатор Елена Афанасьева, многих россиян удивил выбор Манижы Сангин. "Удивила не ее национальность, ... удивила даже не ее внешность, но удивила всех песня. В регионах удивлению предела нет. Присутствуют недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин", - заявила сенатор.

Она предложила пригласить руководство "Первого канала", отвечающее за отбор российского исполнителя для участия в "Евровидении" в верхнюю палату парламента на день регионов, для того чтобы оно посмотрело, "что такое русская душа и какие концерты нужно показывать на мировых конкурсах".

Недоумение сенатора поддержала и глава Совета Федерации. "Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую... Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это", - заявила Валентина Матвиенко. Выступивший вслед за спикером сенатор Максим Кавджарадзе указал, что такие песни разлагают российскую молодежь. В Совфеде решили затребовать у "Первого канала" информацию о том, как проходила процедура голосования. "Как-то все очень странно, мягко говоря", - заметила Матвиенко.

Манижа выступит в первом полуфинале

Всеросийский выбор исполнителя, которому будет представлять Россию на традиционном конкурсе "Евровидение" прошел в прямом эфире "Первого канала" 8 марта 2021 года. Известная под творческим псевдонимом Manizha Манижа Сангин, исполнившая песню "Русская женщина",одержала уверенную победу, заручившись поддержкой почти 40 процентов россиян, принявших участие в голосовании.

Победа 29-летней исполнительницы, родившейся в Таджикистане, вызвала вал ксенофобии и угроз в ее адрес в российских соцсетях. 16 марта 2021 года стало известно, что редакция издания "Ветеранские вести" обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить в отношении Манижи уголовное дело о разжигании межнациональной розни, поскольку ее песня направлена "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". С аналогичными требованиями выступил несколькими днями позже "Союз православных женщин". К атаке на певицу также присоединились депутат Госдумы Виталий Милонов, председатель комитета по культуре российского парламента Елена Драпеко и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

65-й по "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа Сангин выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая.

Смотрите также: