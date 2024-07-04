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Депутаты и сенаторы РФ будут согласовывать поездки за рубеж

Ольга Лебедева
4 июля 2024 г.

Госдума РФ приняла закон, обязывающий депутатов и сенаторов получать разрешение на выезд из страны. Новая норма связана с рисками для безопасности государства и угрозой задержания за границей.

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На заседании Госдумы РФ
Депутаты Госдумы будут получать разрешение на выезд из страныФото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации обязали получать разрешение на выезд за границу. Соответствующий закон "в первом чтении и в целом" приняла Госдума РФ в четверг, 4 июля.

Исключение составляют служебные командировки, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Кроме того, новая норма предполагает, что не согласовавших зарубежные поездки депутатов и сенаторов могут досрочно лишить полномочий. Порядок согласования зарубежных поездок будет установлен советами обеих палат.

Безопасность государства и выезжающих за рубеж

"Решение продиктовано вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за рубеж", - сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ставший одним из авторов закона. "Все депутаты Госдумы и сенаторы по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне", - пояснил он.

Кроме того, Пискарев указал на вынесение Украиной в отношении нескольких депутатов Думы обвинительных приговоров, предполагающих длительные сроки лишения свободы, а также на выданные Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест нескольких высокопоставленных российских чиновников. При этом возможны задержания в других странах по запросу Интерпола, добавил депутат.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что после принятия этой нормы убавится количество желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей".

"Новые угрозы безопасности" РФ

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня в связи с "новыми угрозами безопасности Российской Федерации" на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, западных санкций и "деятельности иностранных спецслужб".

 

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