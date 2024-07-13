Закон о согласовании выезда депутатов РФ за границу - в силе

В случае несанкционированного выезда депутатов Госдумы и сенаторов из России их могут досрочно лишить мандата, следует из нового федерального закона.

Федеральный закон, обязывающий депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации РФ согласовывать с руководством палат парламента свои выезды за границу, в субботу, 13 июля, подписал президент России Владимир Путин. В тот же день этот закон был опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

До сих пор в России действовал уведомительный порядок выезда парламентариев за границу, поясняет агентство "Интерфакс". "Закон же меняет его на согласительный. Порядок согласования и сроки такого выезда теперь будут определяться советами палат парламента. В случае несанкционированного выезда парламентария могут досрочно лишить мандата", - говорится в публикации.

Исключение составляют служебные командировки, указано на сайте нижней палаты российского парламента.

Приговоры судов Украины в отношении депутатов РФ

Закон, обязывающий депутатов и сенаторов РФ согласовывать свои выезды за границу с руководством палат российского парламента, был принят на фоне продолжающегося военного вторжения России в Украину.

Как утверждает один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, его положения были "обоснованы и продиктованы вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за рубеж". В этой связи он указал, в частности, на приговоры украинских судов в отношении депутатов Госдумы РФ, осужденных заочно по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговоренных к длительным срокам лишения свободы.

Другим основанием для принятия закона является обеспечение безопасности государства, так как все депутаты Госдумы и сенаторы по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне, заявил Пискарев.