 Совет Федерации РФ одобрил закон о штрафах за неуказание статуса ″иноагента″ | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Совет Федерации РФ одобрил закон о штрафах за неуказание статуса "иноагента"

Санкции распространяются на тех, кто распространяет сообщения СМИ-"иноагентов" без упоминания их статуса. Предусмотрены также штрафы для лиц, "выдающих себя за журналистов" на массовых мероприятиях.

Совет Федерации

Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - в пятницу, 23 апреля, одобрила закон о штрафах для журналистов и редакций за ссылки на сообщения иностранных СМИ-"иноагентов" без указания на этот статус. Согласно поправкам, вносимым в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), штрафы составят от 2000 до 2500 рублей для граждан, для должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

Законом также предусмотрены штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для граждан, "которые выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях и неправомерно используют знаки работника СМИ".

В конце декабря 2020 года был подписан закон, запретивший журналистам одновременно освещать массовую акцию и участвовать в ней, в том числе скандировать лозунги, раздавать листовки и нести транспаранты. При этом в законе подчеркивается, что журналист, освещающий акцию, не имеет права скрывать отличительный знак или признак СМИ.

Размер шрифта должен быть вдвое больше размера основного текста

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В соответствии с приказом Роскомнадзора от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-"иноагентов" должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть вдвое больше размера основного текста новости. Регламентирована также маркировка аудио- и видеоматериалов.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Госдума ужесточает закон об иностранных агентах? (22.12.2020)  

Оппозиционных кандидатов на выборах запишут в иноагенты? (20.11.2020)  

Также по теме

Lettland, Riga: Logo der russischsprachigen Internetzeitung Meduza

Издание "Медуза" объявлено в России "иностранным агентом" 23.04.2021

В реестре СМИ-"иноагентов" числятся уже 19 физических и юридических лиц, в том числе два юрлица "Медузы". Издание намерено обжаловать решение министерства юстиции РФ.

Prag | Logo des RadioFreeEurope

"Радио Свобода" призвало ЕСПЧ защитить его от российских властей 16.04.2021

Московское бюро американской медиакомпании попросило Страсбургский суд помешать взиманию с него огромных штрафов. В отношении ООО "РСЕ/РС" выписаны штрафы почти на 100 млн рублей за нарушение закона об "иноагентах".

Baltisches Forum In St. Petersburg

Суд в Москве оставил журналиста Маркелова в списке физлиц-"иноагентов" 31.03.2021

Суд признал законным включение корреспондента издания "7x7" Сергея Маркелова в список "иностранных агентов" Минюста РФ. Журналист называет это решение дискриминацией и обжалует его.

Реклама

Самые читаемые

Какого Ленина скрывали в СССР  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW