Совет Федерации РФ одобрил закон о штрафах за неуказание статуса "иноагента"

Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - в пятницу, 23 апреля, одобрила закон о штрафах для журналистов и редакций за ссылки на сообщения иностранных СМИ-"иноагентов" без указания на этот статус. Согласно поправкам, вносимым в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), штрафы составят от 2000 до 2500 рублей для граждан, для должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

Законом также предусмотрены штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для граждан, "которые выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях и неправомерно используют знаки работника СМИ".

В конце декабря 2020 года был подписан закон, запретивший журналистам одновременно освещать массовую акцию и участвовать в ней, в том числе скандировать лозунги, раздавать листовки и нести транспаранты. При этом в законе подчеркивается, что журналист, освещающий акцию, не имеет права скрывать отличительный знак или признак СМИ.

Размер шрифта должен быть вдвое больше размера основного текста

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В соответствии с приказом Роскомнадзора от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-"иноагентов" должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть вдвое больше размера основного текста новости. Регламентирована также маркировка аудио- и видеоматериалов.

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